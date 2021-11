Cơ hội trúng Mercedes-Benz khi mua xe mới tại showroom của Vietnam Star trên toàn quốc

Dân trí Mercedes-Benz không đứng top đầu về số lượng xe lăn bánh trên đường phố, nhưng ở Việt Nam, nhắc đến Mercedes-Benz, ngay cả một người không rành về xe cũng biết đó là một thương hiệu xe sang thay vì "mù tịt" khi hỏi đến các dòng xe tên tuổi khác.

Mercedes-Benz cũng đã ở Việt Nam hơn 25 năm, với khoảng trên 43.000 xe được bán cho người Việt, còn trên thế giới, mặc dù giữa đại dịch Covid-19, doanh số toàn cầu của Mercedes-Benz vẫn tăng hơn 25%, trong đó GLC chiếm ngôi "best-seller" của hãng, xếp sau là C-Class và E-Class. Tại thị trường Việt Nam, GLC - dòng SUV hạng sang cỡ trung cũng được rất nhiều khách hàng yêu thích và là mẫu xe bán chạy nhất. Điều này, đủ thấy sức hút của một thương hiệu tầm cỡ là như thế nào.

Nhằm mang đến cho khách hàng của mình tại Việt Nam món quà ý nghĩa nhất, Vietnam Star, hệ thống đại lý chính thức của Mercedes-Benz tại Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi bốc thăm may mắn cùng với phần thưởng rất giá trị dành cho khách hàng mua mới xe Mercedes-Benz tại các showroom trên toàn quốc. Chương trình đã bắt đầu diễn ra từ ngày 23/10 đến hết ngày 31/12/2021. Khách hàng khi mua dòng xe Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz S-Class và Mercedes-Benz GLC lắp ráp trong nước sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để nhận được phần quà là 1 xe Mercedes-Benz C 180 AMG. Đặc biệt, ưu đãi này cũng được áp dụng cho chương trình bán hàng doanh nghiệp hoặc mua xe theo lô.

Theo đó, trong thời gian khuyến mãi khi khách hàng mua mới các dòng xe trên tại một trong các đại lý của Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam - Vietnam Star Automobile trên toàn quốc sẽ nhận được phiếu dự thưởng in kèm mã số dự thưởng để tham gia chương trình khuyến mại.

Một điểm khách hàng cần lưu ý để không vi phạm quy định tham gia chương trình quay số may mắn là cần thanh toán toàn bộ tiền mua xe theo hợp đồng mua bán vào tài khoản của Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam chậm nhất là 16h00 giờ ngày 8/1/2022.

Chương trình quay số trúng thưởng sẽ được tổ chức vào 10h00, ngày 15/1/2022 tại đại lý Vietnam Star, số 811- 813, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự giám sát của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Vietnam Star, các bên liên quan và đại diện khách hàng.

Vietnam Star công bố danh sách khách hàng trúng thưởng ngay trong ngày 15/1/2022 trên website https://www.vietnamstar-auto.com/ và fanpage https://www.facebook.com/VietnamStarAutomobile. Sự kiện trao thưởng sẽ được tổ chức ở 1 trong số 6 chi nhánh của Vietnam Star trên toàn quốc.

Quý IV hàng năm tại Việt Nam, có lẽ luôn là thời điểm vàng trong mua sắm xe ô tô của người Việt để nâng tầm "hình ảnh cá nhân" trong những chuyến thăm thân, đối tác hay du ngoạn đón xuân, và cho một năm mới với nhiều hy vọng.

Những quà tặng tri ân dành cho tất cả khách hàng đến hết tháng 12/2021.

Có thể nói Vietnam Star đã hiểu khách hàng của mình khi không chỉ có chương trình quay số trúng xe sang mà có cả một combo khuyến mãi trong những tháng cuối năm 2021 với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đột phá, Vietnam Star dành tặng cho khách hàng: Kỳ nghỉ dưỡng thượng lưu tại Alma Resort dành cho khách hàng mua xe Mercedes-Benz; Tặng thêm quà dược mỹ phẩm Murad khi sở hữu xe Mercedes-Benz tại Vietnam Star, cùng phiếu kiểm tra xe sau 1000 km đầu tiên.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết 31/12/2022, khi mua xe thuộc một trong các dòng C-Class, E-Class hoặc S-Class tại Vietnam Star, khách hàng sẽ trở thành chủ nhân của kỳ nghỉ 5 sao: 4 ngày 3 đêm tại Alma Resort. Đặc biệt, khách hàng sở hữu xe thuộc S-Class còn được tặng kèm voucher 1 triệu đồng sử dụng cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Alma Resort trong suốt kỳ nghỉ.

Mục tiêu của gói ưu đãi này chính là mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và khoảng thời gian đáng nhớ cho mỗi khách hàng. Ngoài ra, khách hàng mua mới các dòng xe khác tại Vietnam Star cũng sẽ nhận được kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Alma Resort. Quả là một món hời trong dịp cuối năm dành cho khách hàng khi mua xe mới.

Tất cả gói ưu đãi tại Alma Resort dành cho khách hàng mua C-Class, E-Class, S-Class và GLC có điều kiện đi kèm, khách hàng liên hệ nhân viên tư vấn bán hàng của Vietnam Star để tìm hiểu kỹ hơn về gói tặng và tận hưởng dịch vụ 5 sao cao cấp tại Alma Resort.

Ngoài ra Vietnam Star Automobile lần đầu tiên mang đến một ưu đãi độc quyền vô cùng hấp dẫn đến từ đối tác cao cấp Murad dành cho tất cả khách hàng khi mua xe Mercedes-Benz tại các showroom trên toàn quốc. Tuy vậy, chương trình khuyến mãi này chỉ có trong tháng 11/2021 với số lượng giới hạn, dành cho khách hàng mua xe Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz S-Class và Mercedes-Benz GLC và các dòng xe Mercedes-Benz nhập khẩu.Và khách hàng không nên bỏ lỡ thời điểm vàng này, khi mà Vietnam Star còn tặng thêm voucher kiểm tra sau 1000 km vận hành đầu tiên của xe tại xưởng Vietnam Star Tân Thuận (Chương trình áp dụng có điều kiện).

Tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi tại: https://bit.ly/LuckyStarIsACar

Trường Thịnh