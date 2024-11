Chủ xe xăng hào hứng tham gia chương trình 'Thu cũ đổi mới' của VinFast

"Quy trình đơn giản, nhanh chóng, thu mua xe đúng giá thị trường"

Anh Phạm Văn Tuynh, sống tại Thái Bình, là một trong những khách hàng đầu tiên của chương trình "Thu cũ đổi mới" do Công ty FGF và VinFast hợp tác triển khai. Anh mới sử dụng chiếc xe xăng của mình từ tháng 4 năm nay nhưng cảm thấy không hài lòng, sau đó quyết định tranh thủ ưu đãi từ VinFast để đổi sang VF 7 Plus.

"Thu cũ đổi mới" là chương trình do Công ty FGF và VinFast hợp tác triển khai (Ảnh: VinFast).

Thực tế, anh Tuynh đã liên lạc tới đại lý để tìm hiểu về VinFast VF 7 từ trước. Đến hôm 8/11, anh biết đến chương trình "Thu mua - Đổi cũ", nên đã mang chiếc xe của mình đến showroom VinFast Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) để được FGF hỗ trợ định giá.

"Xe có một chút vấn đề nhỏ nên tôi bán với giá khoảng 700 triệu đồng. Khi tìm hiểu trên thị trường xe cũ, mức giá thu mua mà FGF đưa ra đúng giá thị trường", anh Tuynh nói.

Từng có thời gian làm nghề mua bán xe tải cũ, anh Tuynh nhận xét quy trình mua-bán của FGF và VinFast nhanh gọn, thuận lợi và nhanh chóng. Tất cả các khâu đều thực hiện tại chính đại lý VinFast nên anh yên tâm và rút ngắn thời gian.

Theo quy trình của FGF, sau khi khách hàng gửi đầy đủ thông tin về chiếc xe cần bán, công ty sẽ triển khai "đấu giá" chiếc xe với sự tham gia của tối thiểu 5 salon mua bán xe cũ có tiếng trên thị trường.

Ngoài ra, theo anh Tuynh, tham gia chương trình của FGF và VinFast lợi hơn hẳn bên ngoài. "Cùng giá thu mua đấy, bán cho FGF và đổi sang xe điện VinFast được giảm thêm 15-120 triệu đồng. Như trường hợp của mình là đổi từ xe xăng hãng khác sang VF 7 Plus được giảm trực tiếp 50 triệu đồng", anh giải thích.

Đây không phải ưu đãi duy nhất. Ngoài ưu đãi từ chương trình "Thu cũ đổi mới", anh còn được hưởng thêm chính sách bán hàng ưu đãi VinFast vẫn đang áp dụng trong tháng 11.

Cụ thể, với VF 7 Plus, ưu đãi tiền mặt lên đến 172 triệu đồng. Sau khi cộng dồn, anh được "hời" hơn 200 triệu đồng, mức giá cuối cùng của VF 7 Plus (trần kính, mua pin) mà tư vấn bán hàng báo là 1 tỷ đồng. Tức là anh chỉ cần bù thêm khoản tiền khoảng 300 triệu đồng để đổi từ một mẫu xe xăng hạng B sang VF 7 Plus - một mẫu xe cỡ C.

Chọn xe điện vì thích trải nghiệm công nghệ mới

Chia sẻ về lý do muốn đổi sang xe điện, anh Tuynh cho biết có 2 yếu tố. Thứ nhất, bản thân anh luôn muốn trải nghiệm các công nghệ mới. Và thứ hai, hồi giữa năm, anh đã có trải nghiệm với xe điện trong một chuyến đi ở nước ngoài và thấy rất thích. "Điều này tác động rất nhiều tới suy nghĩ, quyết định đổi sang xe điện của tôi", anh nói.

Trong dải sản phẩm xe điện VinFast, anh Tuynh bị thuyết phục bởi VF 7. Mẫu xe này sở hữu ngoại thất đẹp cá tính, trẻ trung, kích thước vừa vặn với nhu cầu gia đình và khả năng vận hành đầm chắc, tăng tốc nhanh.

VinFast VF 7 thể hiện sự vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc và tầm giá xét về thông số và trang bị (Ảnh: VinFast).

Xét về thông số và trang bị, VinFast VF 7 thể hiện sự vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc và tầm giá, nhất là động cơ điện có công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Thông số này mạnh nhất phân khúc, thậm chí có thể so sánh với xe thể thao hiệu suất cao.

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn nâng cao ADAS, bao gồm tính năng cấp độ 2 là Hỗ trợ lái trên cao tốc và các hệ thống kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông... Xét trên thị trường Việt hiện nay, VF 7 là mẫu xe có hàm lượng công nghệ ấn tượng nhất trong cùng phân khúc.

Dễ dàng lên đời những mẫu xe điện VinFast có giá trị vượt xa xe xăng cùng tầm tiền - đó là lý do nhiều vị khách như anh Tuynh đang muốn chớp cơ hội để nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh.