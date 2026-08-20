Chọn Jaecoo J5 hybrid hay Omoda C5 hybrid trong tầm giá 749 triệu đồng?

Tại thị trường Việt Nam, Jaecoo J5 SHS-H Flagship (bản hybrid cao cấp) và Omoda C5 SHS-H Flagship (bản hybrid cao cấp) đều có giá niêm yết 749 triệu đồng. Với giá bán tương đương, đây sẽ là đối thủ của nhau trong phân khúc SUV hạng B.

Jaecoo J5 có kích thước nhỉnh hơn Omoda C5

Dòng xe J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650mm, chiều dài cơ sở 2.620mm. Trong khi đó kích thước tương ứng của C5 là 4.447 x 1.824 x 1.588mm, chiều dài cơ sở 2.610mm.

Thiết kế tổng thể của J5 có một số đường nét gợi liên tưởng đến các mẫu xe Land Rover. Với kiểu dáng hình hộp, sẽ tối ưu không gian sử dụng bên trong xe.

Trong khi đó, Omoda C5 mang kiểu dáng SUV lai coupe. Phần mui xe vuốt nhiều về phía sau. Trong trải nghiệm thực tế, không gian sử dụng ở hàng ghế thứ 2 trên chiếc C5 không rộng bằng J5.

Jaecoo J5 hybrid sử dụng màn hình cỡ lớn, Omoda C5 hybrid dùng màn hình kép

Sức mạnh động cơ và trang bị an toàn

Theo công bố của nhà sản xuất, J5 được trang bị hệ thống động lực hybrid gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp, kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295Nm.

Thông số động cơ của Omoda C5 Hybrid hoàn toàn giống với Jaecoo J5 Hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L (141 mã lực và 215Nm), kết hợp mô-tơ điện (150kW và 310Nm), cho tổng công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295Nm, kết hợp hộp số DHT và hệ dẫn động cầu trước.

Theo nhà sản xuất, Jaecoo J5 Hybrid và Omoda C5 Hybrid đều có phạm vi di chuyển kết hợp khoảng 1.000km theo chuẩn NEDC.

J5 SHS-H Flagship được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với 18 tính năng, camera 540 độ. Công nghệ hỗ trợ lái với các tính năng nổi bật như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Trong khi đó, Omoda C5 SHS-H Flagship cũng được trang bị ADAS nhưng chỉ với 16 tính năng. Một số tính năng đáng chú ý như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động, hỗ trợ lái tự động... Xe cũng có camera 540 độ.

Chính sách ưu đãi

Cả hai mẫu SUV cỡ B này đều đang được hưởng các chính sách ưu đãi.

Ở thời điểm mới bán ra vào tháng 4, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe sẽ nhận ưu đãi 7-8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 70-80 triệu đồng. Qua đó đưa giá bán của xe xuống 669 triệu đồng.

Trong thời gian đầu mở bán, Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách giá dành cho 555 khách hàng đầu tiên, đến hết ngày 31/8. Theo đó, Jaecoo J5 SHS-H Flagship có giá 699 triệu đồng. Người mua được tặng kèm bộ sạc và T-Box.

Đáng chú ý, Jaecoo J5 hybrid là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam, trong khi đó Omoda C5 hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Kết luận

Về mặt tính năng, trang bị, kích thước, động cơ của Jaecoo J5 hybrid và Omoda C5 hybrid gần như tương đồng với nhau.

Như vậy, kiểu dáng sẽ là yếu tố quyết định đến việc người dùng sẽ lựa chọn mẫu xe nào. Với người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe có kích thước rộng rãi, thiết kế trung tính, Jaecoo J5 hybrid sẽ là lựa chọn phù hợp.

Trong khi đó, với ngôn ngữ thiết kế cá tính, thể thao hơn, Omoda C5 hybrid là sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích sự nổi bật.

Cả Jaecoo J5 và Omoda C5 đều là những mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam. Người dùng cần có thời gian để trải nghiệm sản phẩm, đánh giá mức độ hoàn thiện các chi tiết, độ bền sản phẩm, kiểm chứng về chất lượng dịch vụ của thương hiệu Omoda & Jeacoo Việt Nam, trước khi có quyết định mua hàng.

Bên cạnh đó, việc ổn định nguồn cung sản phẩm của Omoda và Jaecoo cũng là yếu tố quan trọng trong việc có được niềm tin của người dùng tại thị trường Việt Nam.

Jaecoo J5 và Omoda C5 sẽ tham gia phân khúc SUV hạng B với rất nhiều đối thủ mạnh như Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Honda HR-V (699-835 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng) hay VinFast VF 6 (613-664 triệu đồng).

Theo thống kê, VinFast VF 6 là dòng SUV cỡ B có doanh số dẫn đầu phân khúc, với hơn 14.000 xe bán ra sau 6 tháng. Vị trí thứ hai trong phân khúc thuộc về Toyota Yaris Cross với doanh số 8.146 xe. Vị trí thứ ba thuộc về Mitsubishi Xforce với 6.299 xe bán ra sau 6 tháng.