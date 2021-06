Chiếc SUV đáng mua trong phân khúc hạng C với mức giá mới

Dân trí Giá giảm gần 80 triệu đồng, MG HS 2.0T Trophy đang trở thành chiếc xe đáng để lựa chọn trong phân khúc với động cơ mạnh mẽ, vận hành ấn tượng cùng các tính năng an toàn và tiện nghi vượt trội.

Mẫu MG HS 2.0T Trophy.

Xuất hiện từ giữa năm 2020 và được nhập khẩu nguyên chiếc, HS đã gây ấn tượng mạnh cho khách hàng với cấu hình có thể gọi là "khủng" trong phân khúc. Tuy vậy, mức giá 949 triệu đồng còn khiến nhiều người phải đắn đo.

Động thái giảm giá tới 80 triệu đồng mới đây của nhà phân phối đã đưa giá của MG HS 2.0T Trophy xuống tiệm cận mức 800 triệu đồng. Và như vậy, đây đang trở thành cái tên đáng cân nhắc khi nhìn vào mức giá mà khách hàng cần chi ra cùng những gì chiếc xe mang lại. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn sự đáng giá của MG HS 2.0T Trophy.

Sở hữu động cơ 2.0L tăng áp cho công suất cực đại 225 mã lực tại 5.300 vòng/phút, mô-men xoắn 360 Nm tại 2.500-4.000 vòng/phút, khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 7 giây, tốc độ tối đa đạt 210 km/giờ, đi kèm hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Với những thông số kể trên, MG HS 2.0T Trophy được coi là chiếc xe được trang bị động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc C-SUV phổ thông tại Việt Nam.

Theo phản ánh thực tế của khách hàng, hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép cho khả năng chuyển số nhanh và mượt mà đặc biệt khi sử dụng chế độ lái Super Sport trên cung đường cao tốc. Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian đáp ứng trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau, kết hợp với thiết kế xe thông minh mang đến cảm giác lái thật cho người điều khiển, đặc biệt trên các cung đường hay phải xử lý tay lái nhiều.

Ngoài ra, 4 chế độ lái còn lại gồm Eco, Normal, Custom và Sport giúp chiếc xe trở nên linh hoạt, phù hợp với đa dạng nhu cầu của người sử dụng như đi trong phố, dã ngoại hay cần thêm những cảm giác lái phấn khích hơn.

Xe MG HS 2.0T Trophy vượt địa hình.

Một điểm cộng nữa của MG HS 2.0T Trophy là hệ thống treo sau đa điểm mang đến sự êm ái, dễ chịu cho người ngồi sau khi đi qua các gờ giảm tốc, cũng đủ để giúp người điều khiển có được sự tự tin trong những tình huống chuyển hướng đột ngột. Khả năng cách âm của chiếc xe cũng được đánh giá tốt khi tiếng động cơ, tiếng ồn gió cũng như tiếng ồn từ lốp được hạn chế, giúp cho hành khách trên xe cũng như người điều khiển có thêm sự thoải mái trên các cung đường.

Về nội thất, MG HS 2.0T Trophy đem đến một không gian đủ rộng rãi, hướng sự thuận tiện đến người điều khiển. Đây là mẫu SUV đô thị có khoang hành lý rộng nổi bật trong phân khúc với dung tích 463 lít, hàng ghế thứ 2 có khả năng gập 40:60 giúp gia tăng không gian chứa đồ lên 1.287 lít, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái của hàng ghế thứ 2 khi có thể ngả thêm ra phía sau.

MG HS 2.0T Trophy được trang bị bảng điều khiển với màn hình thông tin kích thước 10.1 inch, có thể thao tác bằng cảm ứng, hệ thống kết nối thông minh và giao tiếp bằng giọng nói, định vị, điều khiển qua điện thoại, cùng với đó là gương chống chói tự động, điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền nội thất, ghế trước tích hợp sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, đề nổ thông minh Start/Stop hay cốp sau chỉnh điện. Những tiện ích không kém bất cứ đối thủ nào trong phân khúc.

Khoang lái rộng rãi của MG HS 2.0T Trophy.

Nhưng có lẽ, hệ thống an toàn mà chiếc MG HS 2.0T Trophy được trang bị mới là một trong những lợi điểm cạnh tranh nổi bật khi khó có thể tìm được trong những chiếc C-SUV phổ thông tầm giá dưới một tỷ đồng. Nó bao gồm: Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (DOW), hệ thống làm khô phanh đĩa (BDW), hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP)… bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)… Mẫu HS từ MG được nhiều tổ chức uy tín của châu Âu như Euro NCAP hay tại Australia là ANCAP đánh giá cao và đều cấp chứng chỉ an toàn 5 sao.

Mới ra mắt, thông số nổi bật, tuy nhiên, nếu khi đặt lên bàn cân bên cạnh các mẫu xe đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản thì vẫn có phần lép vế về thương hiệu, sự tin tưởng của người tiêu dùng và đặc biệt là mức giá chưa thực sự cạnh tranh. Tuy nhiên, với động thái giảm giá mạnh tay của MG Việt Nam lần này thực sự đã mang đến cả cơ hội cho hai bên: người tiêu dùng có thể tiếp cận với chiếc xe với nhiều điểm mạnh, và ở chiều ngược lại, nhà phân phối có cơ hội khẳng định chất lượng, chinh phục và mở rộng tệp khách hàng của mình tại thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam trong thời gian tới.

Trường Thịnh