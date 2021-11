Chi phí sử dụng xe điện có rẻ hơn ô tô truyền thống?

Dân trí Ô tô điện đang ngày càng phổ biến trên thế giới, chi phí sử dụng xe điện như phí bảo dưỡng, vận hành hay bảo hiểm có rẻ hơn ô tô nhiệt? Tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn vấn đề.

Chi phí bảo dưỡng, vận hành hay bảo hiểm trên ô tô điện rẻ hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. (Ảnh: VinFast)

Tiết kiệm tiền khi di chuyển

Chi phí năng lượng cho một chiếc xe điện thấp hơn nhiều so với ô tô truyền thống. Mức tiết kiệm tùy thuộc vào các loại xe và cách sử dụng của người dùng, trung bình tiền điện tốn ít hơn 4 đến 5 lần so với xăng.

Cụ thể, mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô chạy động cơ xăng trung bình là 6 lít/100 km, với mức giá xăng hiện tại RON 95 khoảng 24.330 đồng/lít thì trung bình mỗi năm, người sử dụng ô tô phải trả khoảng 21,9 triệu đồng tiền nhiên liệu cho quãng đường di chuyển 15.000 km.

Di chuyển bằng xe điện rẻ hơn nhiều so với ô tô truyền thống đồng thời giúp bảo vệ môi trường. (Ảnh: VinFast)

Trong khi, ô tô điện tiêu thụ khoảng 15-18 kWh/100 km. Tùy vào mức giá điện nhóm đối tượng khách hàng sử dụng, người sử dụng xe điện mỗi năm chỉ bỏ ra khoảng 9 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với ô tô chạy bằng năng lượng hóa thạch.

Nhiều người thắc mắc việc sử dụng xe điện VinFast VFe34 tại Việt Nam phải trả 1,45 triệu đồng mỗi tháng cho quãng đường di chuyển 1.400 km, đó là đã bao gồm phí thuê pin từ nhà sản xuất VinFast và chi phí sạc cho xe điện.

Điều này khác với các hãng xe điện trên thế giới sẽ bán kèm pin vào ô tô của mình. Vì thế, người dùng sẽ phải trả một số tiền lớn mua pin để thay thế sau quãng thời gian dài sử dụng.

Chi phí bảo dưỡng cho ô tô điện rẻ hơn nhiều so với ô tô truyền thống.

Xe điện có thiết kế các bộ phận bên trong đơn giản hơn rất nhiều so với xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi, động cơ đốt trong có vài nghìn bộ phận, thì động cơ điện chỉ được tạo thành từ mười bộ phận, đồng thời không có hộp số như ô tô nhiệt, không cần những thợ cơ khí, thay nước làm mát, dầu nhớt hay bugi định kỳ.

Chính vì thế, việc bảo dưỡng xe điện ít chi phí hơn nhiều so với ô tô truyền thống. Phân tích từ Fatec đã so sánh việc sử dụng ô tô điện và ô tô truyền thống trong thời gian 3 năm sử dụng và đưa ra kết luận rằng chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn khoảng 4 lần so với ô tô nhiệt.

Bảo hiểm xe điện rẻ hơn ô tô nhiệt?

Trên thực tế, những con số này rất khó so sánh, bởi vì cấu thành giá bảo hiểm tổng hợp giá trị xe, hồ sơ rủi ro và mục đích sử dụng rất khác nhau, Vì vậy, nếu bỏ qua hồ sơ về người lái xe và việc sử dụng phương tiện, thì giá trị thị trường của người lái xe cũng có tác động mạnh đến giá cả. Mua xe càng đắt tiền thì phí bảo hiểm sẽ càng cao.

Có nhiều yếu tố tác động tới chi phí bảo hiểm cho xe điện và ô tô truyền thống, nhìn chung ô tô điện vẫn thấp hơn. (Ảnh: Forbes)

Ngoài ra, không có quy tắc tuyệt đối nào và mỗi công ty bảo hiểm đều có những tiêu chí cụ thể để xác định phí bảo hiểm của chiếc xe. Tuy nhiên, một so sánh của Leaflets nhận thấy rằng giá cả bảo hiểm cho một chiếc ô tô điện nhìn chung thấp hơn với ô tô truyền thống.

Chi phí mua xe điện đang có xu hướng giảm

Hiện tại, xe điện đang đắt hơn ô tô sử dụng động cơ xăng hoặc dầu. Tuy nhiên, giá mua sẽ ngày càng có xu hướng giảm và nhiều biện pháp đang được đưa ra khiến xe điện trở nên hợp túi tiền với người dùng.

Theo một nghiên cứu mới của Bloomberg New Energy, ô tô và các thiết bị điện khác sẽ có chi phí sản xuất thấp hơn ô tô truyền thống từ năm 2027.

Với sự phát triển của các công nghệ điện khác nhau, các nhà sản xuất cuối cùng cũng sẽ có các đơn vị sản xuất hoàn toàn dành riêng cho ô tô điện, điều này sẽ làm giảm chi phí sản xuất hay giá tiền của pin, yếu tố đắt tiền nhất trong một chiếc ô tô điện cũng sẽ rẻ hơn so với hiện nay.

Xe điện VinFast VFe34 có mức giá niêm yết 690 triệu đồng, thấp hơn so với trên thế giới do người dùng không phải trả số tiền lớn mua pin. (Ảnh: VinFast)

Ngoài ra, ở một số nước châu Âu, người sử dụng xe điện còn được chính phủ hỗ trợ một khoản tiền sinh thái lên tới 7.000 euro (khoảng 183 triệu đồng) cho việc mua một chiếc xe điện mới. Đồng thời, những chiếc xe có lượng khí thải thấp sẽ không phải trả tiền phí đậu xe nơi công cộng giúp tiết kiệm một khoản tiền đáng kể trong quá trình sử dụng.

Kết luận rằng, sở hữu ô tô điện để di chuyển sẽ giúp người dùng tiết kiệm một khoản tiền lớn so với ô tô truyền thống. Đặc biệt, cùng với sự bùng nổ của xe điện, một số chính sách của các nước cấm bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong được áp dụng trong thời gian tới hay những mẫu pin mới ra đời sẽ giúp giá cả giảm, đồng thời sức hấp dẫn của xe điện sẽ tăng lên.

Đoàn Trung Nam

tổng hợp