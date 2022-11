Chăm sóc xe cùng chuyên gia quốc tế tại Mercedes-Benz An Du

Cuối năm là dịp khách hàng có nhiều lịch trình di chuyển và sử dụng xe, cũng là thời điểm nhu cầu chăm sóc, bảo dưỡng xe tăng cao. Thấu hiểu nhu cầu đó, An Du triển khai chương trình Service Clinic - kiểm tra và tư vấn xe miễn phí cùng chuyên gia Marcus Krause đến từ Tập đoàn Mercedes-Benz, với ưu đãi lên đến 30% dầu bảo dưỡng cùng nhiều quà tặng khác, chỉ diễn ra duy nhất tại An Du Hà Nội số 11 Phạm Hùng từ ngày 21 đến 24/11/2022.

Dịch vụ đẳng cấp tạo nên khác biệt

Khách hàng khi đến với xưởng dịch vụ Mercedes-Benz An Du sẽ được trải nghiệm những dịch vụ độc đáo theo tiêu chuẩn 5 sao. Khách sẽ được tiếp đón bởi đội ngũ chuyên gia được đào tạo theo chuẩn quốc tế, thường xuyên được tập huấn kiến thức và kỹ năng để cập nhật các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất.

An Du mang đến các gói dịch vụ đa dạng và cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu và cá tính riêng biệt của từng khách hàng như: Phòng chờ sang trọng với các trải nghiệm thoải mái như ở nhà, hỗ trợ xe di chuyển hoặc lái thử xe trong thời gian chờ bảo dưỡng.

Lựa chọn đại lý ủy quyền chính hãng Mercedes-Benz An Du, khách hàng có thể an tâm vì chiếc xe sẽ được kiểm tra và xử lý bởi đội ngũ kỹ thuật viên đạt chứng nhận toàn cầu, sử dụng thiết bị chuyên dụng độc quyền Mercedes-Benz, phụ tùng chính hãng với chi phí tối ưu, lịch sử bảo dưỡng rõ ràng giúp xe vận hành trơn tru, ổn định và bảo toàn giá trị như ngày đầu lăn bánh, đại diện Mercedes-Benz An Du chia sẻ.

Chương trình khuyến mại "Service Clinic" - ưu đãi 30% dầu bảo dưỡng và nhiều quà tặng hấp dẫn

Khách hàng có thể chủ động thời gian mang xe đến xưởng dịch vụ An Du với tính năng đặt lịch hẹn bảo dưỡng trực tuyến đơn giản thông qua QR-code, để nhận được ưu đãi lên đến 30% dầu bảo dưỡng và những phần quà đặc biệt từ An Du

"Tập trung vào dịch vụ hậu mãi, mang đến những giá trị lâu bền và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo luôn là tôn chỉ hoạt động của An Du. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của An Du sẽ luôn an tâm và tận hưởng trải nghiệm trên mỗi chuyến hành trình", ông Bùi Đức Toàn - Phó tổng giám đốc An Du - chia sẻ.

Đó là lý do trong năm 2021, An Du đã nhận giải thưởng Đại lý xuất sắc nhất hệ thống (Best dealership of the year 2021) - Giải thưởng dành cho đại lý có kết quả kinh doanh xuất sắc và chất lượng dịch vụ tốt nhất hệ thống từ Mercedes-benz Việt Nam.

