Câu chuyện di chuyển trong tương lai: Cần "giải pháp cho mọi hành trình"

Dân trí Nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, kèm theo đó là sự khác biệt về thời tiết, khí hậu ở từng địa phương,… khiến cho trải nghiệm di chuyển có xu hướng cá nhân hóa và được đảm bảo liên tục bằng các giải pháp toàn diện đến từ các doanh nghiệp.

Đã đến lúc cần giải pháp cho di chuyển

Trong nhiều năm trở lại đây, các doanh nghiệp trong lĩnh vực di chuyển cũng đã bắt đầu chú trọng hơn đến việc phát triển các giải pháp, hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng trên mọi hành trình. Trong khi các hãng xe cung cấp đa dạng các dòng xe phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng… thì các hãng lốp xe cũng không quên tối ưu trải nghiệm cho các tay lái.

Bên cạnh việc cung cấp đa dạng sản phẩm lốp phù hợp cho từng dòng xe, các hệ thống trung tâm chăm sóc, bảo dưỡng lốp và xe chuyên nghiệp cũng lần lượt ra đời với nhiều dịch vụ nhằm nâng chuẩn trải nghiệm cho các bác tài.

Điển hình là các mô hình dịch vụ Trung tâm Dịch vụ lốp xe du lịch (Premium B-select, B-select, B-shop) và Trung tâm Dịch vụ lốp tải & Bus (BTTC, Fleetpoint) của Bridgestone từ lâu đã được nhiều tay lái xem là điểm hẹn lý tưởng để chăm sóc, bảo dưỡng lốp xe với khu vực phòng chờ tiện nghi, máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp bởi các chuyên gia trong ngành lốp.

Premium B-select và B-select, chuỗi trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp của Bridgestone.

Những giải pháp từ thương hiệu lốp xe hàng đầu thế giới

Là một trong những doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững với lộ trình chặt chẽ, Bridgestone luôn chú trọng vào tính bền vững trong chiến lược phát triển. Vừa qua, Bridgestone Việt Nam chính thức giới thiệu thông điệp thương hiệu mới "Solutions for your journey" (tạm dịch tiếng Việt: Giải pháp cho mọi hành trình). Thông điệp thương hiệu mới cùng sự thay đổi trong bộ nhận diện thương hiệu là một phần của quá trình chuyển đổi không ngừng của Bridgestone trong giai đoạn bước sang một kỷ nguyên phát triển mới với những sản phẩm lốp xe đa dạng, chất lượng, cùng các giải pháp hỗ trợ di chuyển tiên tiến và toàn diện. "Solutions for your journey" cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn của Bridgestone đến năm 2050 trong cam kết mang đến các giá trị cho khách hàng và cho xã hội như một doanh nghiệp đang và sẽ cung cấp các giải pháp bền vững, đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội bằng những bước đi cẩn trọng, tự tin và sáng tạo.

Logo Bridgestone cùng thông điệp thương hiệu mới "Solutions for your journey".

Tại Việt Nam, Bridgestone cung cấp nhiều sản phẩm lốp chất lượng, trong đó có thể kể đến các dòng lốp xe du lịch như Turanza, Alenza, Dueler, Ecopia và Potenza, lốp xe tải và xe buýt như M840, R150, R118, bên cạnh một số dòng lốp dành cho xe công nghiệp, mô tô thể thao và các lốp đặc chủng sử dụng trong các cảng, hầm mỏ. Với công nghệ tiên tiến và liên tục được cải tiến, Bridgestone cam kết cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ lốp với chất lượng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà phân phối và người tiêu dùng.

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, tại Bridgestone, yếu tố an toàn cũng chính là giá trị kinh doanh của tập đoàn. Bridgestone thường xuyên tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo về chăm sóc, bảo dưỡng lốp cho các nhà phân phối với mong muốn thông qua các đối tác, Bridgestone sẽ mang đến một hành trình an toàn cho người sử dụng. Không dừng tại đó, với các chiến dịch an toàn với nhiều thông điệp khác nhau, Bridgestone đã và đang tiếp tục nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ, nỗ lực góp phần xây dựng cộng đồng an toàn hơn tại Việt Nam.

Trường Thịnh