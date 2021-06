Bán hơn 10.000 xe, Toyota Corolla Cross tạo ra "cuộc cách mạng" ô tô Hybrid tại Việt Nam

Dân trí Phiên bản hybrid chiếm hơn 13% trong tổng số 10.590 chiếc Corolla Cross giao tới tay khách hàng, cho thấy sự quan tâm lớn của người dùng trong nước đối với dòng ô tô thân thiện môi trường.

Những con số biết nói

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của dòng xe Toyota Corolla Cross đạt 10.559 chiếc, tính đến tháng 5 vừa qua. Như vậy, tính trung bình kể từ khi ra mắt, mỗi tháng có gần 1.200 xe giao tới tay khách hàng.

Sau khi được giới thiệu tại Việt Nam trong nửa cuối quý III/2020, Corolla Cross được đánh giá là sản phẩm tạo nên hiện tượng trên thị trường khi nhanh chóng lọt top 10 xe bán chạy nhất. Thứ hạng này cũng liên tục được Toyota duy trì trong giai đoạn tiếp theo, bất chấp thị trường với nhiều biến động và cạnh tranh.

Điểm sáng của xe Hybrid

Đáng chú ý, Corolla Cross là mẫu xe phổ thông đầu tiên tại Việt Nam có phiên bản xăng lai điện (Hybrid), nếu không tính đến dòng ô tô hạng sang Lexus. Được xem là sản phẩm tương đối mới với khách hàng Việt nhưng kết quả mà Toyota đạt được gây không ít bất ngờ.

Cụ thể, đã có 1.377 chiếc Corolla Cross phiên bản HV (Hybrid) được khách hàng lựa chọn, chiếm 13% tổng doanh số dòng xe này. Con số trên vượt mức kỳ vọng của Toyota Việt Nam và thực tế, lượng người dùng quan tâm đến Corolla Cross HV cũng như các phiên bản khác liên tục ở mức cao.

Xe Hybrid - tương lai của ô tô

Được biết đến là bước nhảy vọt về công nghệ của ngành ô tô, xe Hybrid ra đời trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu, ô nhiễm môi trường gia tăng. Dòng xe này đã giải quyết đồng thời cả hai vấn đề trên, không làm thay đổi thói quen sử dụng ô tô của người dùng, nên nhanh chóng được đón nhận ở nhiều quốc gia.

Như tên gọi, xe Hybrid sử dụng cả động cơ xăng và mô-tơ điện và sẽ biến đổi linh hoạt tùy từng điều kiện giao thông. Lợi ích đầu tiên mà nó đem lại là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Cuối năm 2020, Viện Cơ khí Động lực - trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả công nghệ Hybrid trên ô tô, trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam. So sánh được thực hiện giữa phiên bản Corola Cross 1.8 HV, sử dụng công nghệ Hybrid và phiên bản Corola Cross 1.8 V sử dụng xăng đơn thuần.

Kết quả về tiêu thụ nhiên liệu, trên đường phố đông đúc vào thời điểm đi làm buổi sáng hoặc tan tầm với nạn tắc đường triền miên thì bản HV tiêu thụ trung bình 5,6L/100 km so với bản 1.8 V là 10,2L/100 km, như vậy xe hybrid tiết kiệm hơn khoảng 45%. Trong điều kiện đường cao tốc, bản hybrid tiêu tốn 4,7L/100 km trong khi bản V xăng là 5,7L/100 km. Còn ở phòng thí nghiệm, tại tốc độ 60 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất đo được với xe Cross hybrid là 2,3L/100 km, với bản 1.8 V là 3,25L/100 km.

Phát thải của bản Hybrid cũng thấp hơn hẳn so với bản chạy xăng. Cụ thể phát thải khí CO (Carbon Monoxit) thì 2 xe tương đương nhau, gần như bằng 0, trong khi phát thải khi CO2 (Carbon Dioxit) bản Hybrid giảm từ 18,5-57,4% so với bản chạy xăng, còn khí HC (Hydrocarbon) và NOx (Oxit nitơ) bản Hybrid cũng có phát thải thấp hơn so với bản chạy xăng đặc biệt ở tốc độ cao.

Kết quả thử nghiệm đã một lần nữa khẳng định sự ưu việt của xe hybrid khi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và lượng khí thải ra môi trường cũng ít hơn nhiều. Thêm nữa, với những chiếc xe hybrid như Cross 1.8 HV thì không cần đòi hỏi thêm bất cứ hạ tầng nào so với hiện tại, không cần trạm sạc điện bởi xe đã tự sạc và chi phí sửa chữa bảo dưỡng không khác gì nhiều so với xe máy xăng cùng loại. Pin của xe hybrid cũng được công bố có thể tương đương tuổi thọ của xe.

Là sản phẩm mới tại Việt Nam nhưng xe Hybrid ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Bất chấp dịch bệnh Covid-19 phức tạp, doanh số xe Hybrid không sạc ngoài trong năm 2020 vẫn đạt 1,91 triệu xe, tăng gần 3% so với năm 2019.

Tính đến 2020, tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu của Toyota đạt 16 triệu chiếc, mức tiết kiệm nhiên liệu toàn cầu đã đạt 52 tỷ lít và lượng khí thải CO2 giảm hơn 139 triệu tấn so với các loại động cơ đốt trong. Các con số này cho thấy một tương lai mới của ngành công nghiệp ô tô thế giới, với mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

