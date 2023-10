Chiếc Bentley Bentayga 2021 trên thuộc phiên bản First Edition, là một trong những chiếc đầu tiên xuất xưởng và sản xuất với số lượng giới hạn. Do đó, một số chi tiết xuất hiện huy hiệu "First Edition" như táp-lô bên phụ, tựa lưng ghế ngồi và cột C của xe (Ảnh: Tiến Dũng).