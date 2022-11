An toàn - điểm chạm đến với khách hàng Việt

MG Marvel R xuất hiện tại triển lãm tạo sức hút với khách tham quan sự kiện (Ảnh: MG).

Sự xuất hiện của hai mẫu xe ô tô điện là MG Marvel R và MG4 hoàn toàn mới tạo nên sức hút lớn với khách tham gia sự kiện. Bên cạnh đó, MG cũng giới thiệu tới sự kiện nhiều công nghệ cao cấp, hiện đại và an toàn dựa trên tiêu chuẩn BRIT DYNAMIC - DNA từ Anh như hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến MG Pilot, ứng dụng thông minh cho xe điện MG iSMART, nền tảng có thể mở rộng mô-đun MSP và pin thông minh ONE PACK Battery. Các công nghệ này cũng đang được trang bị cho các mẫu xe MG.

Anh Xuân Khải (quận 2, TPHCM) cho biết: "Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khi đỗ sau xe khác trên đường đèo dốc, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, dễ dàng kiểm soát xe hơn khi gặp đường đèo cua liên tục".

MG thể hiện sự quan tâm và mong muốn mang tới thị trường Việt Nam những công nghệ an toàn tiên tiến, hiện đại. Ngoài những công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm, trước đó, người dùng tại thị trường Việt Nam cũng bị thu hút bởi gói công nghệ an toàn hàng đầu được trang bị trên hai mẫu xe MG ZS và MG5 hoàn toàn mới.

MG5 hoàn toàn mới thu hút người tiêu dùng bởi trang bị công nghệ an toàn hiện đại, cao cấp (Ảnh: MG).

Tại thời điểm ra mắt, trên nhiều diễn đàn mạng người tiêu dùng đã thể hiện sự quan tâm với những công nghệ an toàn hãng trang bị cho xe như: camera 360 độ hiển thị 3D, giữ phanh chủ động, ABS/EBA/EBD, ổn định thân xe điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường - vào cua, hệ thống vi sai điện tử. Công nghệ ứng dụng trên xe còn cảnh báo áp suất lốp, chức năng làm khô đĩa phanh, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và va chạm phía sau.

"Camera 360 độ là điểm tôi hài lòng nhất trong các trang bị an toàn của xe. Nhiều khi vợ tôi lái vào những đoạn đường nhỏ hẹp trên phố, tính năng này hoạt động rất hiệu quả, hỗ trợ đắc lực vào quá trình lái", anh Xuân Khải chia sẻ.

MG ZS và MG5 sở hữu mức giá khá tốt, khi đi kèm với những trang bị an toàn hàng đầu trên toàn cầu (Ảnh: MG).

Hai mẫu xe tạo nên "cơn sốt" khi sở hữu mức giá khá tốt ở các dòng xe cùng phân khúc nhưng được tích hợp nhiều trang bị và an toàn. Mẫu xe MG ZS còn đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. "Để vượt qua tiêu chuẩn an toàn khắt khe này, MG ZS cần phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra đánh giá mức độ bảo vệ người lái, người đi cùng và trẻ em bằng các công nghệ hỗ trợ an toàn", đại diện MG Việt Nam nói.