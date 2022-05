5 mẫu ô tô mới ra mắt tại Việt Nam, có xe khách mới chỉ được "ngắm"

VinFast cho lái thử VF 8

Trong khuôn viên nhà máy VinFast tại Hải Phòng, một số khách hàng và giới truyền thông đã có cơ hội cầm lái sớm mẫu ô tô điện VF 8, trước khi sản phẩm dự kiến đến tay người dùng từ giữa năm nay. Không chỉ là sản phẩm nội địa, VinFast còn bán VF 8 tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu.

VF 8 sẽ là mẫu ô tô điện tiếp theo được VinFast bán ra, sau VF e34 (Ảnh: Đình Nam).

VF 8 gây ấn tượng hơn hẳn so với VF e34 trước đây không chỉ bởi kích thước vượt trội mà còn được VinFast đầu tư nhiều hàm lượng công nghệ. Xe có cụm đèn LED Projector, mặt ca-lăng được làm kín, trong khi cụm đèn hậu tương tự dòng xe xăng Lux SA2.0. Nội thất của VF 8 nổi bật với màn hình trung tâm 15,4-inch, ghế bọc da cao cấp.

VinFast VF 8 được trang bị động cơ có công suất 402 mã lực, mô-men cực đại 640 Nm. Chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,5 giây. Theo công bố, phiên bản cao cấp của VF 8 sẽ có pin đi được 510 km cho một lần sạc, theo tiêu chuẩn WLTP. Xe sẽ được trang bị các tính năng thông minh và hỗ trợ lái cao cấp.

Hyundai Ioniq ra mắt nhưng chưa bán

Được Hyundai đưa về Việt Nam nhưng mẫu ô tô điện Ioniq chưa được hãng bán ra. Mẫu ô tô điện được thương hiệu Hàn Quốc giới thiệu nhằm giới thiệu công nghệ, thăm dò thị trường cũng như lên kế hoạch cho việc phát triển hạ tầng. Bước đi trên cũng ngầm "phủ đầu" Thaco khi đơn vị này hứa hẹn trước nhưng lại đưa Kia EV6 về sau.

TC Motor giới thiệu Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam nhưng chưa thông báo lộ trình bán chính thức (Ảnh: Hyundai).

Ioniq 5 sử dụng khung gầm E-GMP được Hyundai phát triển dành riêng cho ô tô điện. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.635 x 1.890 x 1.605mm, chiều dài cơ sở 3.000mm. Mẫu ô tô điện sở hữu các đường nét góc cạnh, hơi hướng tương lai với điểm nhấn là cụm đèn dạng pixel.

Nội thất cũng được Hyundai thiết kế tương xứng với vẻ ngoài hiện đại. Hàng ghế trước có thể ngả thấp và có chỗ để chân khi xe đang sạc. Các bộ phận trong cabin được làm từ nhiều chất liệu như nhựa tái chế, len, da thuộc đã qua xử lý sinh thái và các nguồn vật liệu bền vững khác.

Với tiêu chuẩn đường thử WLTP, Hyundai cho biết chiếc Ioniq 5 phiên bản cao cấp nhất dùng pin 72,6 kWh, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và bánh 19 inch có thể đi được 462 km chỉ với một lần sạc. Xe có sức mạnh 302 mã lực và mô-men xoắn 605 Nm, tăng tốc 0-100km trong 5,2 giây.

Mercedes-Benz C-Class với 4 phiên bản

Là dòng sedan ăn khách của Mercedes-Benz Việt Nam, C-Class mới được ví như phiên bản thu nhỏ của S-Class. Xe được phân phối với bốn phiên bản: C300 AMG First Edition, C 300 AMG, C 200 Avantgarde Plus và C 200 Avantgarde.

C-Class 2022 được ví là phiên bản thu nhỏ của S-Class (Ảnh: MB).

C-Class mới được Mercedes-Benz trau chuốt về ngoại hình, thiết kế tạo cảm giác chuyển động. Đèn LED High Performance là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Đuôi xe tăng tính nhận diện với đèn LED thanh mảnh kiểu mới. Trục cơ sở được kéo dài thêm, tăng khoảng để chân cho người ngồi sau, khoảng sáng đầu tăng 13mm.

Nội thất C-Class 2022 thu hút bằng vẻ hiện đại khi kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau tay lái và màn hình trung tâm 11,9 inch đặt dọc. Vô-lăng vẫn là loại 3 chấu nhưng được tạo hình bắt mắt hơn. Các chi tiết vân carbon, mạ chrome được sử dụng, tăng vẻ cao cấp cho mẫu xe mới của Mercedes-Benz.

Dòng C 300 sẽ được trang bị động cơ 2.0L cho công suất 258 mã lực và 400Nm mô-men cực đại. Với C 200 là cỗ máy 1.5L với công suất 204 mã lực và mô-men cực đại 300Nm. Ở thế hệ 2022, Mercedes-Benz còn bổ trợ thêm motor điện EQ Boost giúp gia tăng 20 mã lực và 200Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 9 cấp.

Lexus NX 2022 và LX 600

Dòng Lexus NX thế hệ mới được cung cấp với hai phiên bản, NX 350 F Sport có giá 3,01 tỷ đồng, thay thế cho NX 300 trước đây (giá 2,56 tỷ đồng). Trong khi đó, NX 350h hoàn toàn mới có giá bán 3,3 tỷ đồng, điểm nhấn là động cơ xăng-điện lai, góp phần hoàn thiện dải sản phẩm hybrid của Lexus tại Việt Nam.

Lexus NX 2022 tại Việt Nam có thêm bản hybrid, thuộc dòng đắt nhất phân khúc (Ảnh: TMV).

NX 350 F Sport trang bị động cơ 2,4 lít cho công suất 275 mã lực và mô-men 430Nm, hộp số tự động 8 cấp. NX 350h dùng động cơ hybrid, bao gồm động cơ xăng 2,5 lít cho công suất 188 mã lực, mô-men cực đại 239 Nm. Động cơ này kết hợp với motor điện gắn ở cầu sau, cho tổng công suất 240 mã lực và mô-men 360 Nm.

Gói an toàn LSS +3 được trang bị trên cả hai model NX 2022. Trang bị này bao gồm hệ thống an toàn tiền va chạm bổ sung tính năng nhận diện cả người đi bộ và xe đạp, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ theo dõi làn đường và đèn pha tự động thích ứng.

LX 600 tiếp tục sử dụng khung gầm rời (Ảnh: Lexus).

Trong khi đó LX 600 thuộc dòng SUV full-size của thương hiệu hạng sang Lexus. Xe được bán ra tại Việt Nam với ba phiên bản, Urban với 7 chỗ, giá 8,1 tỷ; F Sport cấu hình 5 chỗ 8,35 tỷ; và VIP thiết kế 4 chỗ, giá 9,21 tỷ đồng.

LX 600 vẫn trung thành với khung gầm rời, tuy nhiên nền tảng GA-F mới gắn hệ thống treo làm việc hiệu quả hơn, thay đổi vị trí gắn động cơ đồng thời hạ thấp trọng tâm xe. Xe được trang bị động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, đi kèm hộp số 10 cấp tự động mới và hệ dẫn động bốn bánh (4WD).