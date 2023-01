5 chiếc ô tô đắt nhất được bán đấu giá trong năm 2022

1. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955: 143 triệu USD

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe đã trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới sau cuộc đấu giá kín diễn ra tại Đức vào cuối tháng 5/2022.

Mức trả giá cuối cùng kết thúc lên tới 135 triệu euro (khoảng 143 triệu USD), và hiện chỉ còn 2 chiếc xe loại này còn tồn tại trên toàn thế giới.

Giá bán của xe cũng đã phá kỷ lục khi cao gấp đôi so với 70 triệu USD của chiếc Ferrari 250 GTC vào năm 2018.

Giá trị của SLR Uhlenhaut Coupé bắt nguồn từ sự quý hiếm đặc biệt và ý nghĩa của xe đối với nguồn gốc thương hiệu Mercedes-Benz. Đây là hậu duệ của những chiếc Silver Arrow thống trị các cuộc đua trong những năm 1930.

Mẫu xe này sở hữu động cơ 8 xi-lanh đặt trước gần giống với xe đua Công thức 1 Mercedes-Benz W196, do tay đua người Argentina - Juan Manuel Fangio - lái để vô địch thế giới vào năm 1954 và 1955.

2. Ferrari 410 Sport Spider 1955: 21,7 triệu USD

Vào tháng 8/2022, Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti đời 1955 được đấu giá thành công với số tiền gần 22 triệu USD.

Chiếc xe là một trong những nguyên mẫu quan trọng nhất được chế tạo theo mục đích của Ferrari những năm 1950.

Ferrari chỉ sản xuất 2 chiếc 410 Sport Spider với số khung 0596 CM và 0598 CM. Ký tự "CM" là viết tắt của cụm từ "Carrera Messicana", một giải đua nổi tiếng tại Mexico.

Ferrari 410 Sport Spider 1955: 21,7 triệu USD.

Với mẫu xe đua này, huyền thoại Carroll Shelby đã giành được 8 chiến thắng và 10 lần góp mặt trên bục podium, nhiều nhất trong các mẫu xe mà ông từng thi đấu.

Ferrari chỉ sản xuất hai chiếc được trang bị động cơ V12 4,9 lít 24 bugi. Mẫu xe này không chỉ do Carroll Shelby lái mà còn giành được nhiều chiến thắng hơn bất kỳ chiếc xe nào khác trong sự nghiệp đua xe của ông.

Xe được trang bị khối động cơ V12 dung tích 4.9L với hệ thống đánh lửa kép, 3 bộ chế hòa khí bướm gió kép Weber 46 DCF.

Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti có sức mạnh lên đến 400 mã lực, cao hơn 40 mã lực so với phiên bản thương mại đầu tiên 410 Speciale.

3. Ferrari 2003-GA F1 2003: 14,9 triệu USD

Giữa tháng 11/2022, chiếc Ferrari 2003 từng được cầm lái bởi tay đua Michael Schumacher đã phá kỷ lục về giá bán cho một chiếc xe đua cũ với mức giá cực khủng lên tới 14,87 triệu USD.

Đây chính là một trong những chiếc xe F1 thành công nhất của Michael Schumacher. Tay đua nổi tiếng này đã sử dụng xe để tranh tài và giành được 5 giải Grand Prix trong mùa giải 2003.

Xe được trang bị động cơ F1 V10, dung tích 3.0L hút khí tự nhiên, chỉ mới chạy được 148 km. Động cơ quay đến 19.000 vòng/phút và cho công suất 833 mã lực. Chiếc xe được đại tu vào năm 2022 bởi bộ phận Ferrari Formula 1 Clienti.

4. Talbot-Lago T150-C-SS Goutte d'Eau 1937: 13,4 triệu USD

Chiếc Talbot-Lago đời 1927 cực kỳ quý hiếm trở thành mẫu xe hơi nước Pháp được bán đấu giá cao bậc nhất thế giới với giá 13.425.000 USD tại cuộc đấu giá Gooding and Company ở Amelia Island.

Chiếc xe T150-C-SS với số khung 90107 là nền tảng để phát triển thân xe do Figoni et Falaschi thiết kế. Theo nghiên cứu của nhà đấu giá, thương hiệu đã từng chế tạo khoảng từ 10 đến 20 chiếc Teardrop Coupe. Hai mẫu xe này được chế tạo với hai kiểu dáng bao gồm Coupé Jeancart và fastback Modéle New York.

Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 4.0 lít với ba bộ chế hòa khí Zenith-Stomberg có khả năng sản sinh công suất 140 mã.

Xe có hộp số Wilson bốn cấp, phanh cơ bốn bánh, hệ thống treo độc lập phía trước và trục sau trực tiếp. Cả hai đều có lò xo lá hình bán elip.

5. Bugatti Type 57SC Atalante 1937: 10,3 triệu USD

Bugatti Type 57S là dòng xe được hãng xe Pháp sản xuất giới hạn 42 chiếc ở những năm 30 của thế kỷ trước.

Cùng với Type 35 và Type 57C Atlantic, Type 57S là một trong những dòng xe mang tính biểu tượng của Bugatti trong thập niên 1930 hoàng kim với các chiến thắng ở giải đua Grand Prix.

Bugatti Type 57SC Atalante 1937.

Điểm khiến chiếc Bugatti này trở nên đặc biệt là khung gầm được sử dụng chung với mẫu xe đua Bugatti Works Type 57G Tank từng thắng giải Grand Prix 1936.

Bugatti Type 57S sử dụng động cơ I8 dung tích 3.3L cho công suất 175 mã lực. Nếu được bổ sung thêm bộ siêu nạp, động cơ này có thể đạt sức mạnh 200 mã lực và giúp chiếc Type 57S đạt vận tốc khoảng 190 km/h.

Theo VietNamNet