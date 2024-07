3 lý do nên chọn dịch vụ đồng sơn chính hãng từ Mercedes-Benz

Trầy xước, bong tróc sơn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều chủ ô tô, nhất là khi sở hữu các mẫu xe hạng sang như Mercedes-Benz. Song điều này khó thể tránh khỏi, nhất là khi lái xe trên phố đông và đường hẹp tại Việt Nam.

Anh Minh Tú (34 tuổi, Hà Nội) cho hay mặc dù bản thân lái xe cẩn trọng, song chiếc Mercedes-Benz C-Class vẫn dính chục "vết tích" trong 2 năm đầu lăn bánh. Các vết xước gây ra bởi nhiều nguyên nhân: vết dài do gương và tay phanh xe máy quệt vào sườn lúc tan tầm, vết ngắn do đá dăm trên đường văng lên, vết móp nhẹ do ôtô khác chạm vào cản sau…

Mercedes-Benz C-Class trầy xước, móp nhẹ do va quẹt.

Để tân trang lại diện mạo sang trọng cho xe, anh Tú đã tìm đến xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz để gửi gắm xe cho đội ngũ kỹ thuật viên "đồng sơn". Đây là dịch vụ sửa chữa xe nhằm lấy lại diện mạo và màu sơn nguyên bản cho bộ phận hoặc toàn bộ xe.

Nhờ đặt lịch hẹn trước, anh Tú được nhận lại xe trong ngày. Các vết trầy xước và chi tiết bị móp được phục hồi, thậm chí không nhận ra phần giao giữa lớp sơn mới và sơn cũ, trả lại diện mạo bóng bẩy như xe nguyên bản xuất xưởng. Ngay lần đầu trải nghiệm, dịch vụ đồng sơn chính hãng đã thuyết phục anh Minh Tú với 3 lý do mấu chốt.

Quy trình đồng sơn chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu

Các xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam đều phải vượt qua chương trình chứng nhận trung tâm đồng sơn chính hãng. Chương trình kiểm định quy chuẩn chung về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng, phụ tùng và các vật tư phụ chính hãng, đội ngũ kỹ thuật viên,… và nhất là quy trình đồng sơn được phê duyệt theo chuẩn của Mercedes-Benz.

Quy trình làm sơn 17 bước được thực hiện nghiêm ngặt

Dịch vụ đồng sơn chính hãng đòi hỏi nhiều bước thực hiện tỉ mỉ để "thay áo" cho xe sang. Quy trình đồng sơn thường trải qua 2 giai đoạn chính: làm đồng với các kỹ thuật gò, mài, nắn, kéo, để phục hồi độ phẳng cho thân và vỏ xe; làm sơn với nhiều bước can thiệp vào từng lớp sơn để đem lại màu chuẩn xác, mịn và bóng như sơn gốc.

Riêng với giai đoạn làm sơn, các chi tiết được đưa vào quy trình đến 17 bước nghiêm ngặt: vệ sinh tẩy sét, chà nhám, tẩy dầu mỡ, sơn lót epoxy chống ăn mòn, trét đắp matit và sấy hồng ngoại, chà nhám matit, lau bề mặt, phun sơn lót và sấy khô, chà nhám sơn lót, lau sạch bề mặt và che chắn, phun màu và chờ khô, phun dầu bóng và sấy khô, đánh bóng và kiểm tra độ bóng mịn và đồng màu, giao xe.

Sản phẩm sơn chính hãng và trang thiết bị hiện đại hàng đầu

Các xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam đều dành không gian lớn cho trung tâm đồng sơn riêng biệt, cũng như được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, phụ tùng chính hãng và sản phẩm sơn cao cấp nhập khẩu.

Trang thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong đồng sơn.

Cụ thể, Mercedes-Benz Việt Nam sử dụng sơn chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ hãng sơn PPG là đối tác của Mercedes-Benz với hơn 80 năm kinh nghiệm phát triển sơn ô tô chất lượng cao. Chỉ có dòng sản phẩm Deltron là cao cấp nhất của thương hiệu này được chấp thuận sử dụng cho thương hiệu "ngôi sao 3 cánh", đảm bảo độ tương thích với màu sơn nguyên bản của xe.

Cùng với đó là hệ thống màu phủ bóng gốc nước tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu, hội tụ 4 ưu điểm: độ bóng cao cho vỏ xe sáng loáng và sang trọng; độ bền đẹp và chống chịu tốt trước tác nhân tia tử ngoại, mưa axit, hóa chất để tránh phai màu; độ bám dính tốt lên bề mặt kim loại để hạn chế bong tróc; độ khô nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Các tinh màu đa dạng sẵn có cũng được pha bằng công cụ chuyên dụng và công nghệ pha sơn vi tính theo đúng định lượng chuẩn của mẫu xe, giúp màu sơn đạt độ chính xác cao với nguyên bản. Chuyên viên còn dùng thẻ phun màu thử và đèn chuyên dụng để đối chiếu sơn đúng với màu gốc.

Hệ thống phòng sơn nhanh chuyên dụng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Quá trình đồng sơn được diễn ra trong hệ thống phòng sơn nhanh chuyên dụng và phòng sơn sấy theo tiêu chuẩn châu Âu. Môi trường kín giúp giảm thiểu bụi bẩn, đảm bảo chất lượng sơn đồng bộ, khô nhanh, đều màu và bền đẹp hơn.

Đội ngũ kỹ thuật viên có chứng chỉ tay nghề giá trị toàn cầu

Điểm nổi bật trong quy trình đồng sơn chính hãng là mỗi bước đều được thực hiện và kiểm tra chéo bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, nhờ đó đảm bảo không xảy ra sai sót ảnh hưởng đến độ mịn và màu sơn.

Đội ngũ kỹ thuật viên có chứng chỉ tay nghề giá trị toàn cầu.

Anh Tú cho biết anh an tâm khi được thực chứng tay nghề và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật viên có chứng chỉ quốc tế tận tâm và am hiểu về xe sang. Các kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp theo chương trình toàn cầu và liên tục tham gia các khóa nâng cao tay nghề trong nước, khóa chuyên sâu tại các trung tâm Mercedes-Benz ở nước ngoài, nhằm cập nhật kiến thức về các dòng xe mới.

