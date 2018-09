10 chiếc ô tô nổi tiếng nhất trên màn ảnh rộng

10. Volkswagen Beetle Herbie 1963

Bộ phim hài Con Bọ tình yêu sản xuất năm 1968 của Mỹ đã đặt một chiếc Volkswagen Beetle vào vị trí trung tâm, làm nhân vật chính. Với tên gọi thân mật là Herbie, chiếc xe có tri giác, mang màu trắng ngọc trai và những dải sọc màu trắng, đỏ, xanh đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và xuất hiện trong nhiều bộ phim khác trong vài thập kỷ sau khi phiên bản gốc được phát hành.

9. Chiếc xe cứu thương Cadillac Miller-Meteor 1959 Ecto-1

Ecto-1 là cái tên mà đoàn làm phim Biệt đội săn ma (1984) đặt cho chiếc Cadillac với ngoại hình có phần kỳ quặc và mang tính biểu tượng của mình.

Chiếc xe đã được sửa đổi khá nhiều để phù hợp với bộ phim, và trông khá lạ lùng ngay cả khi không có thêm đèn, còi báo động và thiết bị dò tìm ma ở trên nóc xe.

Dài hơn 6 mét và nặng gần 3 tấn, chiếc xe cứu thương Cadillac Miller Meteor phiên bản 1959 có hai cánh khổng lồ phía sau, trong khi phần trước xe được bố trí rất nhiều đèn và tấm lưới tản nhiệt lớn, sáng bóng.

8. Lotus Esprit S1 Wet Nellie

Chiếc Lotus Esprit S1 xuất hiện trong bộ phim James Bond năm 1977 “Người điệp viên yêu tôi” là sự kết hợp tuyệt vời giữa một chiếc ô tô và một chiếc tàu ngầm. Thậm chí, nhà sáng lập Tesla và SpaceX - tỷ phú Elon Musk cách đây vài năm đã mua lại phương tiện này và cho biết, ông có kế hoạch khiến nó hoạt động như một chiếc tàu ngầm thêm một lần nữa.

Trên thực tế, bộ phim đã sử dụng 2 chiếc xe khác nhau; một chiếc trên đường, và 1 chiếc được thiết kế riêng cho các cảnh quay dưới nước. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc Wet Nellie rẽ sóng trong phim vẫn sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời mà khán giả nhớ mãi.

7. Ford Falcon XB GT Pursuit Special

Phiên bản đầu tiên của chiếc xe Mad Max - “chiếc V8 cuối cùng” - trông giống như một chú ngựa ô dũng mãnh trong bộ phim nổi tiếng được trình chiếu năm 1979.

Sở hữu ngoại hình khác lạ, Mad Max đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng thực sự, chắp cánh cho sự nghiệp của tài tử điện ảnh Mel Gibson, đồng thời xuất hiện nhiều lần trong các phiên bản phim sau đó, cũng như trò chơi điện tử.

6. Ferrari 250 GT SWB California Spyder 1961

Khi xuất hiện trong bộ phim hài “Kì nghỉ của Ferris Bueller” năm 1986, chiếc Ferrari 250GT SWB California 1961 đã thực sự trở thành một biểu tượng. Sự hiện diện của nó được coi là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của bộ phim.

Theo Gooding & Company, hãng Ferrari chỉ sản xuất 37 mẫu xe 250 Ferrari GT SWB California Spyder 1961 và một trong số đó đã được bán đấu giá tại Pebble Beach với mức giá 16,83 triệu USD hồi năm 2015.

5. Pontiac Firebird Trans AM 1977

Bộ phim Smokey and the Bandit sản xuất năm 1977 với sự tham gia của các diễn viên Burt Reynolds và Sally Field đã gặt hái được những thành công to lớn tại các phòng vé; đồng thời mở màn cho một chuỗi ba bộ phim liên tiếp cùng vài bộ phim ngắn có liên quan. Nhưng điều tạo cho khán giả nhiều ấn tượng nhất không phải là diễn xuất của các diễn viên mà là những chiếc xe xuất hiện trong đó.

Chiếc Pontiac Firebird Trans AM phiên bản năm 1977 với lớp sơn đen và họa tiết con chim lửa lớn dang rộng đôi cánh màu vàng đã gây ấn tượng mạnh ngay từ những khung hình đầu tiên.

4. Ford Mustang Fastback 1968

Nếu không có chiếc xe này, bộ phim "Bullitt" sản xuất năm năm 1968, với sự tham gia của Steve McQueen, rất có thể sẽ không để lại ấn tượng nào đáng kể. Những pha rượt đuổi bằng xe hơi đã trở thành đặc trưng của các bộ phim hành động cổ điển, và chiếc Ford Mustang Fastback 1968 màu xanh ngọc lục bảo chính là “người hùng” của bộ phim. Trong nhiều cảnh quay, chiếc xe đã được sử dụng trong một màn rượt đuổi nổi tiếng trên đường phố San Francisco với chính nam diễn viên McQueen là người cầm lái.

3. “Cỗ máy thời gian” DeLorean DMC-12

Nhiều người cho rằng, nếu như bộ phim “Back to the Future” không được ra mắt vào năm 1985, mà là sớm hơn khoảng vài năm, có lẽ hãng xe hơi DeLorean đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục tồn tại. Công ty này đáng tiếc đã rơi vào cảnh phá sản vào năm 1982.

Điều an ủi cho DeLorean là chiếc xe thể thao bằng thép không gỉ, với thiết kế cửa lật cánh chim độc đáo của hãng đã gây ấn tượng được với các nhà làm phim; họ tin rằng đây là sự điểm khởi đầu hoàn hảo cho “cỗ máy thời gian” mang tính biểu tượng của bộ phim.

2. Aston Martin DB5 phiên bản 1964 của James Bond

Chiếc Aston Martin DB5 phiên bản năm 1964 có lẽ vẫn sẽ nổi tiếng khi đứng riêng biệt, bởi bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên màn ảnh, và đặc biệt là được lái bởi huyền thoại James Bond trong bộ phim “Goldfinger”, chiếc xe này đã thực sự trở thành một biểu tượng.

Có 2 chiếc Aston Martin DB5 được sử dụng trong bộ phim "Goldfinger"; một chiếc được trang bị các thiết bị của Bond để quay hiệu ứng, và chiếc còn lại để quay cảnh lái xe. Nhiều chiếc Aston Martin khác cũng đã lần lượt xuất hiện ở các phần phim về Bond khác trong các thập kỷ tiếp theo.

1. Batmobile

Mặc dù là một trong những chiếc xe mang tính biểu tượng nhất trên màn ảnh ở mọi thời đại, các phiên bản khác nhau của Batmobile đã xuất hiện từ trước đó nhiều năm. Lần đầu tiên là trong loạt truyện tranh Batman hồi những năm 1930.

Vào năm 1966, trong mùa đầu tiên của show truyền hình “Batman”, chiếc Batmobile đã đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc giải cứu thành phố Gotham của Batman. Batmobile được thiết kế mô phỏng theo mẫu xe ý tưởng Lincoln Futura với một lưỡi thép ở phía trước, bánh xe đơn góc 15 inch Rader và một vô-lăng dạng hình chữ U giống với thiết kế của máy bay.

Kể từ khi ra mắt đến nay, Batmobile đã góp mặt trong tất cả các thể loại phim, từ hoạt hình cho tới phim điện ảnh về Batman, mà mới đây nhất là trong bộ phim "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" hồi năm 2016.

