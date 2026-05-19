Việt Nam không khoan nhượng với lao động cưỡng bức

Chiều 19/5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu liên ngành Hoa Kỳ do Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện thương mại Hoa Kỳ dẫn đầu.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và lao động là những trụ cột ưu tiên hàng đầu.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện những cải cách sâu rộng và toàn diện về pháp luật lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong nước và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, Bộ luật Lao động 2019 được ban hành với nhiều sửa đổi lớn, tập trung vào bảo vệ quyền lợi của người lao động, thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và tăng cường các cơ chế bảo vệ nhóm lao động yếu thế. Cùng với đó, Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội cũng liên tục được cập nhật nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam có quan điểm nhất quán và không khoan nhượng đối với vấn đề lao động cưỡng bức. Điều này đã được quy định rõ trong Hiến pháp và cụ thể hóa tại Luật Hình sự với những khung hình phạt nghiêm khắc.

"Chúng tôi luôn cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ thông tin để các đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về thực tế cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam", lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tại buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đáng chú ý, Việt Nam đã gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), bao gồm 9/10 công ước cơ bản. Sự chủ động này minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường lao động minh bạch, công bằng và tôn trọng quyền con người.

Hoa Kỳ đánh giá cao những tiến triển của Việt Nam

Về phía đoàn đại biểu Hoa Kỳ, Đại sứ Rick Switzer bày tỏ sự trân trọng trước sự đón tiếp nồng hậu và đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong 6-7 năm qua.

Ông Walters nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ và hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết này thông qua Hiệp định Thương mại đối ứng (ART).

Mặc dù vẫn còn những điểm khác biệt về quan điểm trong một số nội dung kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn lao động, Đại sứ Walters tin tưởng rằng sự thẳng thắn và tinh thần xây dựng của hai bên sẽ là chìa khóa để tháo gỡ vướng mắc.

Phía Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn hai bên sớm tìm được ngôn ngữ chung cho hiệp định trước thời hạn cuối tháng 7, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho dòng chảy thương mại song phương.

"Chúng tôi không kỳ vọng mọi kết quả sẽ thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng chúng tôi đánh giá cao tham vọng và sự nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật lao động. Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực thi các cam kết quốc tế một cách hiệu quả nhất", Đại sứ Switzer chia sẻ tại buổi làm việc.

Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đại diện đoàn Hoa Kỳ cũng ghi nhận thông tin tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo báo cáo từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), nhiều tập đoàn lớn đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong môi trường lao động tại địa phương và khẳng định không phát hiện tình trạng lao động cưỡng bức tại các cơ sở cung ứng mà họ đang hợp tác.

Thúc đẩy đối thoại kỹ thuật

Để cụ thể hóa các nội dung thảo luận, lãnh đạo hai bên thống nhất giao cho các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ và USTR tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên, trực tiếp và sâu sát. Mục tiêu là làm rõ các nội dung về quyền người lao động và phòng chống lao động cưỡng bức trong hiệp định ART, đảm bảo các điều khoản vừa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, vừa tương thích với điều kiện thực tiễn và luật pháp của mỗi quốc gia.

Tính từ năm 2000 đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua 17 phiên đối thoại lao động. Con số này là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ và thiện chí của cả hai nước trong việc duy trì kênh trao đổi thông tin chính thức, giúp giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.

Phía Việt Nam nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề lao động cần được tiếp cận một cách công bằng, hỗ trợ thay vì trừng phạt, nhằm bảo vệ quyền con người nhưng đồng thời không làm ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế - xã hội. Hoa Kỳ cũng phản hồi tích cực và cam kết sẽ xem xét các yếu tố đặc thù của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện các báo cáo đánh giá vào tháng 7 tới.