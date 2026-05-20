Sau 33 năm, mức lương cơ sở tăng hơn 21 lần

20 lần tăng lương

Chính phủ đã chính thức quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2.340.000 đồng lên mức 2.530.000 đồng/tháng. Như vậy, với lần tăng lương vào ngày 1/7 sắp tới, lương cơ sở đã tăng 20 lần trong 33 năm qua.

Mức lương tăng hơn 21 lần

Trước ngày 1/12/1993, tiền lương của người lao động được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, áp dụng cho người lao động theo nhóm ngành như: bảng lương chức vụ dân cử; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ngành toà án, kiểm sát; cán bộ, công nhân viên cơ quan đảng, đoàn thể; công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang; lao động trong các doanh nghiệp.

Ngày 26/1/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 5-CP quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của nhà nước, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội.

Đây là mức lương cơ sở đầu tiên được sử dụng để làm căn cứ tính các mức lương và phụ cấp theo hệ số mức lương, hệ số các mức phụ cấp lương của người lao động. Chính sách này áp dụng từ ngày 1/12/1993.

Từ ngày 1/1/1997, mức lương này được sử dụng chính thức với khái niệm là “mức lương tối thiểu”, sau đó chuyển thành “mức lương tối thiểu chung” áp dụng cho người lao động hưởng lương, phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp.

Hiện lương cơ sở chỉ dùng để tính lương cho lao động khu vực công (Ảnh minh họa: Lý Huyền).

Từ ngày 1/7/2013, Chính phủ không còn quy định mức lương tối thiểu chung mà tách thành lương tối thiểu áp dụng cho người lao động khu vực tư nhân và lương cơ sở áp dụng cho người lao động khu vực công (cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

Từ đó, mức lương cơ sở được áp dụng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động khu vực công cho đến nay.

Sau 33 năm điều chỉnh, tăng 20 lần thì lương cơ sở đã tăng từ 120.000 đồng/tháng (tháng 12/1993) lên mức 2.530.000 đồng/tháng (từ ngày 1/7/2026), tức là mức lương đã tăng hơn 21 lần.