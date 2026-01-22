Người từ 70 tuổi được đăng ký trước nơi an nghỉ

Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quy định về hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Quy định này nêu rõ, việc sử dụng đất, giao đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch, theo vị trí khu mộ, hàng mộ và phần mộ. Đơn vị quản lý nghĩa trang không được phép cho người dân đăng ký trước phần mộ để dành trừ một số trường hợp đặc biệt.

Các ngôi mộ nằm xen kẽ trong cánh đồng tại đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Hà Xuyên).

Những trường hợp đặc biệt gồm người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang. Đối với những trường hợp này, tỉnh Quảng Ngãi cho phép được đặt trước một vị trí an táng trong nghĩa trang.

Tỉnh Quảng Ngãi nghiêm cấm việc chuyển nhượng phần mộ cá nhân đã đăng ký trước dưới bất cứ hình thức nào.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa có cơ sở hỏa táng. Do đó tỉnh này đã ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân có nhu cầu hỏa táng người thân qua đời.

Những trường hợp hỏa táng được hỗ trợ 10-15 triệu đồng tùy theo khu vực. Những xã, phường thuộc vùng 1 được hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp, vùng 2 được hỗ trợ 13 triệu đồng/trường hợp, vùng 3 hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp.

Các đơn vị thuộc vùng 1 gồm đặc khu Lý Sơn và các xã, phường thuộc tỉnh Kon Tum (cũ).

Vùng 2 gồm các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Minh Long, Sơn Mai, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa và xã Đặng Thùy Trâm.

Các xã, phường còn lại thuộc vùng 3.

Mục đích của chính sách này nhằm khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng, góp phần đưa tỷ lệ sử dụng hỏa táng trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt tối thiểu 5%.