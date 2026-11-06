Ngày 6/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao quyết định, cấp giấy chứng nhận thương binh và chi trả trợ cấp thương tật đối với 41 trường hợp từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Các trường hợp được công nhận thương binh lần này đã được Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ và Hội đồng Giám định y khoa Quân khu 4 kết luận tỷ lệ thương tật. Các thương binh nêu trên được truy lĩnh chế độ trợ cấp thương tật từ ngày 1/7/2021 đến tháng 9.

Đại tá Phạm Đình Trung trao quyết định và giấy chứng nhận thương binh đến người từng tham gia chiến đấu (Ảnh: Trọng Kiên).

Phát biểu tại buổi chi trả, Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, ghi nhận, biểu dương những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đơn vị chức năng chi trả chế độ trợ cấp thương tật được truy lĩnh cho các thương binh (Ảnh: Trọng Kiên).

Đại tá Phạm Đình Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chính sách, đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định và xét duyệt hồ sơ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận thương binh đối với 68 trường hợp từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tổng số tiền chi trả hơn 10 tỷ đồng.