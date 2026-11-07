6 cán bộ làm việc trong căn phòng 15m2

Đều đặn 5h mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Dung (36 tuổi), chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang (Đắk Lắk) thức dậy để đi chợ mua thức ăn sớm, sau đó chị ăn sáng vội vàng rồi chạy xe máy đến cơ quan. Khi đi làm, chị không quên mang theo thực phẩm để cùng đồng nghiệp nấu nướng vào giờ nghỉ trưa.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang rộng 15m2 là nơi làm việc của 6 người (Ảnh: Thúy Diễm).

Nhà cách trụ sở xã hơn 20km, có nhiều đoạn đường đèo dốc. Với chị Dung và các đồng nghiệp, việc thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị cơm nước đã trở thành thói quen khó thay đổi.

"Trên địa bàn xã không có quán ăn sáng, quán cơm gần nhất cũng cách trụ sở hơn 12km nên chúng tôi đều phải chủ động cơm nước mới đến cơ quan. Có người nấu sẵn cơm ở nhà mang theo, còn tôi mang thức ăn đến để nấu", chị Dung chia sẻ.

Không chỉ chuyện ăn uống, điều kiện làm việc tại trụ sở xã còn gặp nhiều khó khăn. Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang nơi chị Dung làm việc chỉ rộng 15m2, nhưng phải bố trí cho 6 cán bộ, nhân viên. Những chiếc bàn kê sát nhau, nơi làm việc, sinh hoạt gần như không có khoảng trống.

Phòng Kinh tế xã Ea Trang có phần rộng rãi hơn với diện tích 25m2, song cũng là nơi làm việc của 8 người. Máy tính, hồ sơ, chứng từ chất đầy trên các bàn làm việc. Cạnh đó, Văn phòng UBND và HĐND xã Ea Trang, 7 người ngồi san sát, cùng làm việc trong căn phòng nhỏ.

Mỗi người chia nhau các công việc phục vụ cho bữa cơm trưa (Ảnh: Thúy Diễm).

Đến giờ nghỉ trưa, người mang hộp cơm theo tranh thủ ăn nhanh, người lại chia phiên nhau xuống khu vực bếp để chuẩn bị bữa ăn chung.

Góc bếp chật hẹp chỉ có một bàn nhỏ đặt bếp gas, chiếc kệ đựng gia vị cùng vài chiếc nồi, chảo mini. Những bữa cơm giản dị được các cán bộ tự tay chuẩn bị, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc buổi chiều.

Cán bộ trải nệm ngủ trưa sau bàn làm việc

Bữa cơm trưa kết thúc, anh Hà Ngọc Khoa (42 tuổi), chuyên viên Phòng Kinh tế xã Ea Trang, tranh thủ nằm nghỉ trên chiếc giường cũ kỹ tại cơ quan.

Anh Khoa thừa nhận áp lực công việc cho cán bộ cơ sở rất lớn, nhất là khi đang khuyết lãnh đạo cấp phòng của xã (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo anh Khoa, trụ sở xã sử dụng từ trước đến nay, chưa được đầu tư nâng cấp nên cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Dù vậy, các cán bộ, nhân viên vẫn động viên nhau, cùng chia sẻ những khó khăn.

Anh Khoa cho biết, áp lực lớn hơn cả là khối lượng công việc nhiều trong khi nhân sự có chuyên môn còn thiếu. "Tôi làm không hết việc khi phải đảm nhận cùng lúc quá nhiều nhiệm vụ như làm ban hòa giải ở cơ sở; phụ trách kinh tế nông, lâm nghiệp, tài nguyên, khoáng sản... Địa bàn rộng, hồ sơ, sổ sách rất nhiều nên buổi tối chúng tôi vẫn phải mang việc về nhà làm", anh Khoa tâm sự.

Còn với chị Dung, điều kiện nghỉ trưa còn đơn sơ hơn. Không có giường nằm, chị phải tự mua chiếc nệm mỏng, trải ngay dưới sàn làm việc để tranh thủ chợp mắt.

Căn phòng không có máy lạnh, giữa trưa nóng hầm hập, nhưng với chị vài chục phút nghỉ ngơi như vậy đã đủ để lấy lại sức. "Tôi làm ở đây lâu nên đã quen cảnh này. Mệt quá thì phải tranh thủ nghỉ một chút", chị Dung cười nói.

Chị Dung trải tấm nệm mỏng xuống sàn, ngay sau bàn làm việc để tranh thủ ngủ trưa (Ảnh: Thúy Diễm).

Đầu giờ chiều, vừa có việc cần trao đổi với người dân trong buôn, chị lại nhanh chóng lên xe máy, vượt quãng đường gần 10km để xuống địa bàn. Với chị Dung, anh Khoa và những cán bộ, nhân viên khác, công việc ở cơ sở dường như chưa lúc nào ngơi nghỉ. Lịch làm việc luôn kín mít, họ tranh thủ từng khoảng thời gian để gặp gỡ, trao đổi với người dân, rồi lại tất bật tiếp tục những phần việc còn dang dở.

Khuyết nhiều vị trí, lãnh đạo xã phải kiêm nhiệm

Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất, xã Ea Trang còn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự ở nhiều vị trí quan trọng.

Ông Trần Tiến Ngôn, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Trang, cho biết địa phương hiện khuyết nhiều chức danh lãnh đạo như Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng Phòng Kinh tế, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND xã và Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Xã Ea Trang là địa phương không sáp nhập với các địa bàn khác (Ảnh: Thúy Diễm).

Do thiếu nhân sự, ông Ngôn hiện còn phải kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Theo ông Ngôn, xã Ea Trang không thực hiện sáp nhập với địa phương khác, do đó vẫn sử dụng trụ sở cũ để làm việc. Công trình chưa được xây mới, nâng cấp khiến điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên còn nhiều bất cập.

Đối với tình trạng thiếu nhân sự, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Trang cho biết địa phương đã có văn bản kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền và đang chờ được hỗ trợ, bổ sung cán bộ.

Ea Trang là xã có diện tích rộng hơn 18.000ha, với gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu gồm người H'Mông, Ê Đê, Tày, Nùng, Chăm, M'Nông... Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có 536 hộ nghèo, chiếm 32,62% và 178 hộ cận nghèo, chiếm 10,83%.

Các cán bộ xã Ea Trang thường xuyên xuống các thôn, buôn cùng bà con (Ảnh: Thúy Diễm).

Đây cũng là địa phương còn nhiều khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống người dân.

Bà Hòa Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Trang, cho biết phần lớn cán bộ, nhân viên của xã sinh sống tại xã M'Đrắk, cách nơi làm việc hơn 20km. Vì vậy, mọi người thường phải ở lại cơ quan vào buổi trưa.

Để tiết kiệm chi phí đi lại, nhiều cán bộ chọn cách đi chung xe, mang cơm theo hoặc góp tiền mua thực phẩm, cùng nhau nấu bữa trưa.

Theo bà Hằng, tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất khiến cán bộ, nhân viên phải làm việc trong điều kiện khá khó khăn. Địa phương đã đề xuất xây dựng trụ sở xã mới nhưng hiện vẫn gặp một số vướng mắc.

"Trên địa bàn không có trụ sở dôi dư để tận dụng làm việc, quỹ đất cũng gặp khó khi đa phần là đất lâm nghiệp hoặc đất của người dân. Riêng việc mở rộng trụ sở xã về phía sau lại vướng phải đường dây cao thế", bà Hằng nói.

Thiếu nhân sự khiến khối lượng công việc của cán bộ, nhân viên xã Ea Trang phải xử lý rất lớn (Ảnh: Thúy Diễm).

Về nhân sự, Bí thư Đảng ủy xã Ea Trang thẳng thắn nhìn nhận việc khuyết nhiều vị trí quan trọng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Những cán bộ còn lại phải tăng cường độ làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong khi chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn về trụ sở và bổ sung nhân lực, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Trang phải thường xuyên động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên nỗ lực vượt qua trở ngại, tiếp tục bám địa bàn, phục vụ người dân.