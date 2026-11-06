Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 53 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức làm việc tại các vị trí phải chuyển đổi theo quy định trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được xác định cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác, được nêu rõ tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, dao động từ 3 đến 5 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Thông tư quy định 12 nhóm vị trí công tác phải chuyển đổi tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và 7 nhóm vị trí công tác thuộc lĩnh vực xây dựng tại chính quyền địa phương.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các vị trí mà công chức phải định kỳ chuyển đổi thuộc các lĩnh vực như cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng; thẩm định dự án xây dựng; quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng; giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông; đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị; tổ chức cán bộ; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo; thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại chính quyền địa phương, các vị trí công chức phải chuyển đổi có liên quan đến các lĩnh vực như cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng; thẩm định dự án xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý giám sát chất lượng các công trình xây dựng; thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng; giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông; đăng kiểm các loại phương tiện giao thông.

Các trường hợp thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã được phân công làm việc ở vị trí công tác đó trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính nối tiếp thời gian giữ vị trí công tác trước đó để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư này.