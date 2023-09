"Yamaha the king party": Ngắm Exciter 155 VVA-ABS hạ cánh cùng trực thăng

Để chào mừng màn ra mắt này, Yamaha Motor Việt Nam sẽ mang tới sự kiện "The king party - salute the new king" dành riêng cho những khách hàng GenZ đam mê tốc độ và chất thể thao của Exciter 155 VVA-ABS vào ngày 15/9. Đến với sự kiện tại Quy Nhơn, các khách mời sẽ được chứng kiến màn xuất hiện của chiếc xe mới Exciter 155 VVA - ABS trên trực thăng mang số hiệu riêng biệt của Yamaha.

Sự kiện "The king party - salute the new king" sẽ diễn ra vào ngày 23/9 (Ảnh: Yamaha).

Trong không khí sôi động của đêm tiệc, người tham gia còn được trải nghiệm những đặc quyền như: chiêm ngưỡng màn trình diễn của các tay lái và Exciter 155 VVA-ABS trên đường chạy độc đáo ngay tại sân khấu chính ven bãi biển; trở thành những người đầu tiên trải nghiệm lái chiếc xe mới trên đoạn đường lái thử riêng.

Người tham gia còn tận hưởng không gian riêng tư tại quầy bar cao cấp với trang phục xanh - trắng; giao lưu cùng ca sĩ Mono - đại sứ Yamaha Motor Việt Nam - và cầu thủ Tiến Linh; thưởng thức sân khấu âm nhạc với sự góp mặt của MONO, Bray, 24K. Right, MiiNa, Tumie Violist, DJ Pia...; nhận những món quà từ Yamaha Motor Việt Nam dành cho khách tham gia chương trình.

Đêm tiệc sẽ diễn ra từ 15h đến 20h30 ngày 23/9 tại FLC Luxury Resort Quy Nhơn, khu 4, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Khách mời phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có bằng lái xe A1 hợp lệ và quan tâm đến sản phẩm xe thể thao mới sắp ra mắt của Yamaha Motor Vietnam. Khách hàng có thể đăng ký tham gia sự kiện tại: https://salutethenewking.yamaha-motor.com.vn/the-king-party/.

Nếu chưa có cơ hội tham gia trực tiếp, khách hàng vẫn có thể tận hưởng không khí của bữa tiệc thông qua màn hình livestream trên fanpage của Yamaha Motor Việt Nam.