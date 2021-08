Tuổi trẻ Công an Thủ đô dùng mạng xã hội kết nối, hỗ trợ nhân dân

Dân trí Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội đã triển khai mô hình dùng mạng xã hội để tương tác, tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân.

Sau một tháng triển khai, 579 nhóm facebook cộng đồng dân cư các xã, phường, thị trấn do tổ chức Đoàn các cấp trong Công an Thủ đô xây dựng đã có 400.000 thành viên và 1,7 triệu lượt tương tác với nhân dân. Trong những ngày giãn cách xã hội, mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân.

Những thông tin thiết thực được lan tỏa trên các nhóm facebook cộng đồng do Đoàn Thanh niên triển khai.

Đây là hệ thống kết nối phục vụ tuyên truyền trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội facebook của tổ chức Đoàn đầu tiên, có quy mô lớn nhất, huy động số lượng cán bộ Đoàn tham gia quản trị, vận hành đông nhất với 1.223 cán bộ.

Việc làm này góp phần đảm bảo môi trường an ninh, an toàn trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị phối hợp.

Trong những ngày cao điểm giãn cách xã hội ở Hà Nội, nhu cầu sử dụng mạng xã hội cập nhật thông tin ngày càng tăng cao. Sự ra đời của hệ thống 579 nhóm "Tôi yêu xã/phường/thị trấn" đã góp phần hỗ trợ hữu hiệu từng địa phương để tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

Thông tin về dịch bệnh Covid-19 ở từng địa bàn được cập nhật đến người dân khu vực.

Bên cạnh đó, mô hình này cũng nhanh chóng tuyên truyền phản bác, đính chính thông tin trên không gian mạng, thông tin truyền miệng không chính xác, giúp nhân dân an tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Những phần tử xấu tham gia các nhóm này sẽ bị lọc, loại bỏ và xử lý ngay.

Ngoài ra, những phản ánh người dân qua 579 nhóm về khó khăn đều được các lực lượng cố gắng hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Những chỉ đạo mới của thành phố về phòng chống dịch cũng được cập nhật liên tục.

Phản bác những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Nhiều kết quả tích cực của 579 nhóm cộng đồng trên đã được thực hiện trong một tháng qua như: hỗ trợ tìm người thân ông Trần Đình C. (82 tuổi, nhà ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy) không nhớ địa chỉ chính xác do trí nhớ kém; hỗ trợ kịp thời 4 lao động tự do hoàn cảnh rất khó khăn bị kẹt lại Hà Nội ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm; sáng kiến gian hàng bình ổn giá ở xã Liên Ninh, Thanh Trì; Công an xã Kim Chung (Đông Anh) cứu một cụ già nằm ngất ven đường do nắng nóng và tìm được gia đình cụ…

Qua nhóm facebook cộng đồng, lực lượng công an đã giúp đỡ nhiều trường hợp người già đi lạc về với gia đình.

Không chỉ vậy, nhiều phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc phòng, chống dịch đều được hướng dẫn trình báo kịp thời.

Theo đại diện Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội, trong thời đại 4.0, các nhóm facebook sẽ tiếp tục mở rộng với mục đích tất cả người dân đều tiếp cận. Công trình thanh niên là mô hình đầu tiên thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn trên toàn quốc trong tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Sáng 14/8, sau chương trình phát động Chiến dịch "Chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19", Tuổi trẻ Công an Thủ đô và các cá nhân, đơn vị đồng hành đã trao tặng gần 4 tấn gạo, 1 tấn lạc, 300 thùng mỳ tôm, 100 chai nước mắm đến 1.000 người lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, thông qua hệ thống 579 nhóm facebook cộng đồng dân cư, nhiều hoàn cảnh người lao động ngoại tỉnh khó khăn trong dịch bệnh cũng đã được phát hiện kịp thời để tổ chức trao tặng dịp này. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh, bổ sung thường xuyên danh sách các trường hợp người dân cần được hỗ trợ trên từng địa bàn (trong đó ưu tiên người lao động, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn; người lao động nghèo bị mất việc; người cao tuổi độc thân; trẻ em nghèo có bố mẹ trong diện phải cách ly tập trung hoặc tham gia phục vụ chống dịch; người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng…).

Phúc Lâm