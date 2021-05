Trào lưu "dậy thì thành công" trở lại, dân mạng xuýt xoa ngắm người đẹp

Dân trí Trào lưu "dậy thì thành công" của các bạn trẻ bỗng sốt trở lại khi hot girl Phí Phương Anh, bác sĩ điển trai Vũ Hồng Sơn, MC Nguyễn Hữu Trí... tung clip trên Tik tok

Hot girl Phí Phương Anh khoe "lột xác" ngoại hình sau khi dậy thì

Trước đó, cuối năm 2020, trào lưu với #How Much Have You Changed Challenge (Thử thách bạn đã thay đổi thế nào) cũng đã trở thành trào lưu gây "bão" mạng, được nhiều bạn trẻ thực hiện. Hiện tại, màn "dậy thì thành công" của các bạn trẻ đang trở thành trào lưu trên Tik Tok.

Rất nhiều người nổi tiếng, ngôi sao, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng đã nhanh tay bắt trend. Tiêu biểu như hot girl Phí Phương Anh, bác sĩ điển trai Vũ Hồng Sơn, MC Nguyễn Hữu Trí...

Phí Phương Anh khoe ảnh dậy thì theo thời gian, từ cô bé gầy gò, chưa hề nổi bật đến hot girl quyến rũ, nóng bỏng của hiện tại. Ngay sau khi đăng tải, clip của cô đạt hơn 11 nghìn lượt xem và nhận nhiều bình luận khen ngợi đến từ cộng đồng mạng.

Màn dậy thì thành công rực rỡ của Phí Phương Anh.

Trong video này, nàng hot girl - người mẫu - ca sĩ tự hào khoe vẻ đẹp hình thể cùng những bước đi uyển chuyển trên sàn catwalk.

Bác sĩ đẹp trai nổi tiếng "bắt trend" khoe dậy thì thành công

Bác sĩ điển trai Vũ Hồng Sơn cũng khiến fans ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự đối lập giữa hình ảnh tuổi thơ với thần thái của hiện tại. Ngoài là bác sĩ, anh còn được biết đến với vai trò là người dẫn chương trình, model của các nhãn hàng thời trang nhận được nhiều lượt tương tác trên các trang mạng xã hội.

MC Chuyển động 24h khoe "lột xác ngoại hình" so với ngày còn bé

Đây có lẽ là gương mặt quen thuộc của mọi người mỗi khi xem chương trình tin tức Chuyển động 24h của VTV - BTV Nguyễn Hữu Trí. Bắt gặp anh xuất hiện trên Tik Tok với trend khoe ảnh dậy thì giữa 9 năm trước và hiện tại.

Video ngay lập tức thu hút hơn 58 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích. Cư dân mạng còn để lại những bình luận hài hước như: "Hai người này không thấy có tí anh em họ hàng nào cả", "Anh MC đã dậy thì thành công"...

Màn dậy thì thành công hút triệu view chứng minh ai rồi cũng sẽ khác.

Anh chàng đẹp trai "bắt trend" dậy thì thành công hút triệu view

Tài khoản Tik Tok @steven.leo7 cũng bắt kịp trào lưu khoe clip dậy thì. Dân mạng ngạc nhiên khi so sánh giữa một chàng trai gầy còm thời niên thiếu đến chàng trai sở hữu body 6 múi đẹp như tạc tượng ở hiện tại. Video thu hút gần 1 triệu lượt xem và hơn 80 nghìn lượt yêu thích.

Chủ nhân của chiếc clip này đã nhận được một số tương tác thú vị của cộng đồng mạng như: "Mỗi lần thấy trai đẹp là quên mất mình đã có một chồng và một con"; "Một chồng 2 con rồi nhưng vẫn tua đi tua lại 12 lần"; "Đẹp trai nhất Tik Tok đây rồi, mê trai đâu có sai"...

Vợ của cầu thủ Duy Mạnh cũng bắt trend "lột xác ngoại hình"

Tuy nhiên khác với mọi người, Quỳnh Anh - cô vợ "trâm anh thế phiệt" của cầu thủ Duy Mạnh lại giấu kín ảnh thủa bé của mình mà chỉ cho cư dân mạng thấy hình ảnh cô vài năm về trước. Dù sao thì, từ trước tới nay, dân mạng luôn có đánh giá Quỳnh Anh có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn.

Hot boy Nguyễn Xuân Sơn dậy thì điển trai "đốn tim" cộng đồng mạng

Trào lưu khoe dậy thì thành công này đang phủ sóng toàn diện trên mạng xã hội Tik Tok, là cơ hội "vàng" để những bạn trẻ tự tin về ngoại hình có dịp thể hiện ưu thế của bản thân.

Cùng với trào lưu này, trào lưu #Vacaiket cũng như các video ủng hộ phòng chống dịch bệnh cũng đang thu hút sự tham gia của cư dân mạng trong những ngày giãn cách xã hội.

T.L