Thượng úy công an trẻ duy nhất Sóc Trăng được Thủ tướng tặng bằng khen

Thượng úy Tạ Thanh Xuân (32 tuổi, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Từ nhỏ, thượng úy Xuân đã có ước mơ được phục vụ trong ngành công an. Do đó, khi còn là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an, anh Xuân đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen.

"Đó là niềm động viên rất lớn đối với tôi. Khi được xét chọn vào biên chế của ngành công an, tôi rất vui mừng và đã tự hứa với lòng mình là phải nỗ lực nhiều hơn nữa", thượng úy Xuân nói.

Thượng úy Tạ Thanh Xuân (Ảnh: XL).

Vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát ở địa phương, thượng úy Tạ Thanh Xuân cùng với các đồng đội có mặt trong đội hình những người chống dịch tại chốt kiểm soát dịch sớm nhất.

"Chúng tôi đóng chốt tại đầu cầu Mỹ Thanh, giáp ranh với huyện Trần Đề, cửa ngõ ra vào thị xã Vĩnh Châu và ở đó xuyên suốt hơn 3 tháng trời, với rất nhiều nhiệm vụ như giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kiểm soát phòng, chống dịch, tiếp nhận người về từ vùng dịch và bố trí phương tiện chuyên dùng chở bà con vào khu cách ly tập trung...", thượng úy Xuân chia sẻ.

Trong khoảng thời gian đó, thượng úy Xuân và đồng đội đã kiểm soát hơn 30.000 lượt người và phương tiện trong, ngoài tỉnh đến địa bàn. Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp tài xế đường dài chở người từ vùng có dịch về địa phương không đúng quy định, kịp thời báo cáo, xử lý theo pháp luật.

Thượng úy Tạ Thanh Xuân có vợ đang công tác tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng. Vợ chồng có 2 con (5 tuổi và 3 tuổi). Khi dịch diễn biến phức tạp, anh Xuân tham gia chống dịch ở thị xã Vĩnh Châu, cách nhà khoảng 40 km, còn vợ cũng tình nguyện vào làm nhiệm vụ ở bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Để yên tâm công tác, 2 đứa con gửi cho bên nội, ngoại.

Thượng úy Xuân được đánh giá rất cao trong các nhiệm vụ được giao (Ảnh: XL).

Thiếu tá Lâm Thành Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu, cho biết thượng úy Tạ Thanh Xuân là một cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, ngoài khen thưởng của lãnh đạo tỉnh, trong năm 2021 vừa qua, thượng úy Xuân là cán bộ trẻ duy nhất của Công an tỉnh Sóc Trăng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong việc phòng, chống dịch Covid-19.