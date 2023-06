Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, người đẹp 23 tuổi tiết lộ bí quyết để trở thành ứng viên sáng giá bước vào cánh cổng đại học đáng mơ ước. "Để nổi bật hơn so với các ứng viên khác, đặc biệt là các bạn người châu Á, tôi đã đăng ký tham gia quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị không quân. Tôi bày tỏ sự quan tâm với quân đội và trở thành bác sĩ phẫu thuật chấn thương", cô nói (Ảnh: IGNV).