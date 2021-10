Tân sinh viên học về sự biết ơn trong Lễ Khai giảng

Dân trí Lễ Khai giảng năm nay của Khoa Quốc tế, ngoài sự kiện đánh dấu khởi đầu của năm học mới 2021-2022, mong muốn truyền tải thông điệp biết ơn và sự thương yêu đến các sinh viên, tân sinh viên.

Các tân sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được đón một Lễ Khai giảng đầu tiên của chặng đường đại học thật đặc biệt và đáng nhớ - Lễ Khai giảng trực tuyến với 1400 người tham dự ở cả trong nước và nước ngoài.

Lễ khai giảng trực tuyến trên ZOOM của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Buổi Lễ được mong chờ nhất năm học được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên ZOOM Webinar, diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. "Nhờ" Dịch bệnh mà người tham dự tại nhiều trường đại học trên nơi trên thế giới lần đầu được gặp mặt các tân sinh viên và chúc mừng thành tích các em đã đạt được

Lãnh đạo Khoa Quốc tế cho biết, năm học 2020-2021, Việt Nam trải qua những giai đoạn khó khăn, liên tục đối mặt với làn sóng Covid-19. Cùng với cả nước, các sinh viên, học sinh cũng phải thay đổi, thích ứng với tình hình mới, khi học trực tiếp, khi học trực tuyến. Nhưng các em vẫn may mắn vì vẫn có thể học tập, vẫn gặp được bạn bè, thầy cô mỗi ngày trên các nền tảng học trực tuyến.

Các em và gia đình vẫn được bình an trong khi rất nhiều các bạn khác, các gia đình khác bị Dịch bệnh đe dọa, rình rập.

Do vậy, Lễ Khai giảng năm nay của Khoa Quốc tế, ngoài sự kiện đánh dấu khởi đầu của năm học mới 2021-2022, mong muốn truyền tải thông điệp biết ơn và sự thương yêu đến các sinh viên, tân sinh viên.

Chủ đề này có thể thấy xuyên suốt trong cả buổi lễ, từ lời nhắn nhủ của các thầy, cô hãy "biết ơn từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất, hiển nhiên nhất nhưng không phải tự nhiên mà có, như bầu không khí trong lành chúng ta đang hít thở, được ngồi lại cùng nhau để hướng về một năm học mới với nhiều hy vọng.

Sự biết ơn cũng được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính các cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên thể hiện. Khi những giai điệu, ca từ của "Tự nguyện", "Những trái tim Việt Nam", "Đi với mặt trời", "You raise me up" cất lên, các sinh viên đều cảm nhận rõ được tinh thần của buổi lễ cũng như thông điệp sống tích cực và biết ơn cha mẹ, thầy cô, xã hội mỗi ngày.

Các tân sinh viên cũng được nghe lời nhắn nhủ từ cha mẹ ngay tại buổi lễ trọng đại của cuộc đời sinh viên.

Đặc biệt, các tân sinh viên cũng được nghe lời nhắn nhủ từ cha mẹ ngay tại buổi lễ trọng đại của cuộc đời sinh viên. Bố mẹ đã cùng đồng hành với các bạn trong suốt thời gian qua, thấp thỏm cùng con trước mỗi kỳ thi cử.

Giờ đây, khi các bạn đã chính thức là sinh viên đại học, các bậc phụ huynh mong các con sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận dụng những cơ hội tốt cũng như cơ hội không tốt để học tập, rèn luyện, trải nghiệm trên chặng đường mới. Hiểu được suy nghĩ của bố mẹ, các tân sinh viên sẽ biết mình cần phải phấn đấu và rèn luyện ra sao trong khoảng thời gian sắp tới.

Đại học nghĩa là tự học, chủ động trong tiếp nhận nguồn kiến thức vô tận và kỹ năng mềm cần thiết. Thời gian tới, các tân sinh viên sẽ trải qua quá trình học tập, rèn luyện, trải nghiệm, vận dụng với tư duy, kỹ năng, công cụ và phương pháp đúng, để tìm ra sức mạnh sẵn có bên trong và trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Và để đến khi tốt nghiệp, các bạn sẽ trở thành những con người trí tuệ, bản lĩnh, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Với những kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được trang bị đầy đủ trên giảng đường, các sinh viên sẽ tự tin sống cuộc sống của một công dân toàn cầu, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động cạnh tranh của thế giới.

"Sau buổi Lễ Khai giảng đặc biệt này, các sinh viên, tân sinh viên chính thức bước vào năm học mới với nhiều nhiệm vụ và thử thách. Từ những điều học được từ buổi lễ ý nghĩa này, các bạn sẽ biết mình cần sắp xếp và thiết kế cuộc sống sinh viên của mình ra sao và nỗ lực để đạt được thành quả như thế nào.

Và trên chặng đường này, các sinh viên sẽ không đơn độc, các bạn sẽ vẫn luôn có những người thầy tận tâm cùng đồng hành chỉ dẫn, cha mẹ bên cạnh động viên và bạn bè cùng lớp cổ vũ một ngày. Điều quan trọng là các bạn hãy chọn cho mình cách sống tích cực để tinh thần luôn được thư thái, thanh thản, từ đó sẽ có mong muốn đổi mới, vươn lên" - lãnh đạo Khoa Quốc tế nhắn nhủ.

Thúy Diễm