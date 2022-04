Tận hưởng ngày nghỉ lễ với loạt phim từng làm mưa làm gió một thời

Ắt hẳn nhiều người trong số chúng ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho dịp nghỉ lễ đặc biệt kéo dài hơn lần này, có người khăn gói về quê để thăm người thân, gia đình ở nơi xa; có người lại chọn cách đi du lịch ngắn ngày cùng với bạn bè, hội nhóm ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, hoặc cũng có những người chỉ đơn giản thích ở nhà, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên sau tháng ngày tất bật xử lí công việc.

Vậy thay vì vô tình phung phí kì nghỉ hiếm hoi do chưa định hình được kế hoạch, hãy cùng thử điểm qua một số bộ phim hay đã thu hút đông đảo người xem và nhận được sự quan tâm khổng lồ từ khán giả để cùng gia đình giải trí và thư giãn trong những ngày này.

Từ những bộ phim Mỹ đầy gay cấn, hồi hộp với kĩ xảo đẹp mắt và cốt truyện không kém phần hấp dẫn…

Vũ Khí Bóng Đêm: Thành Phố Xương.

"Vũ Khí Bóng Đêm: Thành Phố Xương" (The Mortal Instruments: City of Bones) là một bộ phim khoa học kỳ ảo hành động - phiêu lưu năm 2013 của Đức - Canada phỏng theo cuốn đầu tiên trong loạt tiểu thuyết Vũ khí bóng đêm của nữ nhà văn Cassandra Clare.

Câu chuyện được lấy bối cảnh trong một Thành phố New York hiện đại kể về cô gái trẻ xinh đẹp Clary Fray, giống như bao nữ sinh đồng trang lứa khác, Clary sống yên bình cùng gia đình ở thành phố New York hoa lệ, sôi động.

Cho đến một ngày, cô phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình - nhìn thấy những thanh niên mang kiếm với trang phục kỳ lạ. Những người này đi khắp thành phố để tiêu diệt ma cà rồng, người sói, hay phù thủy đội lốt con người.

Poster phim "Vũ Khí Bóng Đêm: Thành Phố Xương" (Ảnh: Wikipedia)

Một buổi tối tình cờ, Clary đến vui chơi ở bar và vô tình trở thành nhân chứng vụ giết người do ba thiếu niên có hình xăm kỳ quái gây ra. Từ ngạc nhiên tới sững sờ, Clary phát hiện ra mình là một chiếc binh mang trong mình nửa dòng máu người thường, nửa dòng máu thiên thần và có tên gọi là "shadowhunter" (thợ săn bóng tối). Khi mẹ của Clary bị lũ quỷ bắt cóc để tìm chén thánh, cô gia nhập vào đội quân chiến binh chống lại thế lực xấu xa bảo vệ cho Trái Đất và tìm lại mẹ…

Loạt phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn

"Chúa tể những chiếc nhẫn" (tiếng Anh: The lord of the rings) là bộ phim phiêu lưu 3 tập, đạo diễn bởi Peter Jackson. Phim dựa trên bộ sách cùng tên của tác giả J. R. R. Tolkien. Bộ phim gồm ba tập—Hiệp hội nhẫn thần (2001), Hai tòa tháp (2002) và Sự trở lại của nhà vua (2003).

Poster phim "Chúa tể những chiếc nhẫn" (Ảnh: Wikipedia)

Lấy bối cảnh thế giới hư cấu ở Trung Địa, bộ phim theo chân anh chàng hobbit Frodo Baggins khi anh và Fellowship bắt tay vào nhiệm vụ phá hủy Chiếc nhẫn để đảm bảo đã hủy diệt hoàn toàn kẻ tạo ra nó, Chúa tể bóng tối Sauron. Trong hành trình tìm kiếm chiếc nhẫn, Fellowship tách ra còn Frodo tiếp tục nhiệm vụ cùng với người bạn đồng hành trung thành của mình là Sam và con Gollum.

Trong khi đó, Aragorn, người thừa kế ngai vàng đang lưu vong của Gondor, cùng với Legolas, Gimli, Boromir, Merry, Pippin và phù thủy Gandalf đã đoàn kết để cứu các Dân tộc Trung địa có được tự do, thoát khỏi sự khống chế từ lực lượng của Sauron và tập hợp họ trong "Chiến tranh của chiếc nhẫn" để hỗ trợ Frodo bằng cách đánh lạc hướng sự chú ý của Sauron.

Loạt phim Dị Biệt

Divergent (tựa tiếng Việt: Dị biệt) là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Mỹ năm 2014 được đạo diễn bởi Neil Burger, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Veronica Roth.

Đây là bộ phim đầu tiên của loạt phim The Divergent Series và được sản xuất bởi Lucy Fisher, Pouya Shabazian, và Douglas Wick với phần kịch bản được viết bởi Evan Daugherty và Vanessa Taylor.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Ansel Elgort, Maggie Q và Kate Winslet.

Poster phim "Dị biệt" (Ảnh: Wikipedia)

Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong tương lai khi Chicago đã trở nên hoang tàn, xã hội phân chia thành năm môn phái dựa trên những đức tính của con người, bao gồm: Vị Tha - Uyên Bác - Dũng Cảm - Hòa hảo - Trung Thực. 5 phái này đảm nhận từng vai trò tương ứng mà một xã hội cần có và việc phân phái cũng giúp sự đào tạo trở nên chuyên nghiệp hơn, khiến cho công việc có thể tập trung và sinh ra hiệu suất cao nhất.

Thế nhưng, nhân vật chính Beatrice Prior được cảnh báo rằng cô là một "Divergent" (kẻ dị biệt), chính vì thế nên cô không chân chính thuộc về bất cứ một môn phái nào. Cuối cùng, cô cũng nhanh chóng nhận ra một cuộc xung đột đang lớn dần bên trong cái xã hội tưởng chừng như là hoàn hảo trong mắt cô.

Loạt phim Giải Mã Mê Cung

The Maze Runner (Giải mã mê cung) là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của Mỹ do Wes Ball đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2009 của James Dashner. Phim là phần đầu tiên trong loạt phim The Maze Runner và được sản xuất bởi Ellen Goldsmith-Vein, Wyck Godfrey, Marty Bowen, và Lee Stollman với kịch bản của Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, và T.S. Nowlin. Phim có sự tham gia của Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Will Poulter và Patricia Clarkson.

Poster phim "Giải mã mê cung" (Ảnh: Wikipedia)

Câu chuyện kể về Thomas, mười sáu tuổi, người thức dậy trong một thang máy gỉ sét mà không nhớ mình là ai, chỉ biết rằng mình đã được đưa đến giữa một mê cung phức tạp cùng với nhiều cậu bé khác, những người đang cố gắng tìm đường thoát ra khỏi mê cung luôn thay đổi - tất cả được thiết lập thành một xã hội hoạt động trong cái mà họ gọi là Glade (Trảng Cỏ).

Sang đến phần hai, Thomas và nhóm bạn không những tìm được lối thoát khỏi mê cung chết người tại Glade (Trảng Cỏ) mà họ còn phát hiện ra những gì họ phải đối mặt thực chất là một thí nghiệm của tổ chức bí ẩn mang tên WCKD.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề chấm dứt như họ tưởng, Thomas và nhóm bạn tiếp tục bị gài bẫy bởi đội quân tự xưng là phe kháng chiến tới giải cứu. Đây cũng chính là khởi đầu cho Giai Đoạn 2 của thí nghiệm diễn ra tại địa điểm The Scorth (Đất Cháy).

Cuối cùng trong hồi kết hoành tráng của loạt phim Giải mã mê cung, phần thứ ba nói về việc Thomas dẫn đầu nhóm gồm các Trảng viên đã kịp trốn thoát đi giải cứu bạn bè bị nhốt trong thành phố do WCKD điều khiển, một mê cung chết chóc nhất mà họ từng gặp phải. Trảng viên nào sống sót rời khỏi đó sẽ có được câu trả lời cho những thắc mắc đã xuất hiện từ khi họ mới đặt chân vào mê cung.

Cho đến loạt phim Hàn chan chứa tình cảm, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa và nhân văn…

Always

Bộ phim "Always" (Chỉ riêng mình em) kể về tình yêu của chàng cựu võ sĩ quyền anh Cheol Min và cô gái mất thị lực tạm thời Jung Hwa. Họ gặp nhau khi Cheol Min đã quyết định khép cửa trái tim mình trong khi Jung Hwa dù bất hạnh nhưng vẫn tràn đầy niềm tin và tình yêu với cuộc sống. Số phận như trêu đùa hai người khi một tai nạn xảy ra, Jung Hwa dần lấy lại thị lực còn Cheol Min vĩnh viễn mất đi gương mặt của mình, và từ đó mọi chuyện dần thay đổi.

Poster phim "Always" (Ảnh: Wikipedia)

"Always" có sự tham gia của nam diễn viên cá tính So Jub Sub và nữ minh tinh xinh đẹp Han Hyo Joon. Với kịch bản hấp dẫn được dàn dựng khéo léo bởi đạo diễn Song Il-gon, phim là một thông điệp đầy ý nghĩa về sức mạnh của tình yêu.

18 again

"18 again" (Trở lại tuổi 18) kể về Jung Da Jung (Kim Ha Neul) kết hôn với Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun) từ khi họ còn trẻ và cả hai có 1 cặp sinh đôi một nam một nữ đang ở độ tuổi 18. Trong cuộc sống, Jung Da Jung là một người phụ nữ có trái tim ấm áp và đang nỗ lực làm việc với tư cách một phát thanh viên tân binh.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn chán ngán về người chồng của mình và không thể chịu đựng thêm được nữa khi Hong Dae Young bị đuổi việc, cùng với đó là những mâu thuẫn từ trước tới nay trong hôn nhân của hai người nên cô muốn ly hôn.

Tại thời điểm Hong Dae Young hối hận về cuộc đời của mình khi đã từ bỏ sự nghiệp mà kết hôn quá sớm và hiện tại bị xem như một ông chú trung niên vô công rồi nghề, thì đột nhiên cơ thể anh quay trở lại con người của năm 18 tuổi trong khi trí não vẫn giữ vững ở độ tuổi 37, cũng từ đó anh thay đổi tên thành Ko Woo Young và bắt đầu sống một cuộc đời mới.

Poster phim "18 again" (Ảnh: Wikipedia)

Dẫu cốt truyện không còn quá mới mẻ song tác phẩm vẫn tạo được màu sắc riêng khi được biến tấu phù hợp với thị hiếu khán giả châu Á và in đậm nét đặc trưng riêng của văn hóa Hàn Quốc. Song song với đó, những vấn đề quen thuộc như: tình cảm gia đình, bạo lực học đường, góc khuất hôn nhân, giáo dục con cái… cũng được truyền tải đầy hấp dẫn dưới sự sáng tạo của biên kịch và bàn tay nhào nặn của các nhà làm phim, khiến người xem không khỏi suy ngẫm.

Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Miracle In Cell No.7 (Điều kì diệu ở phòng giam số 7) là bộ phim tình cảm gia đình xoay quanh nhân vật Yong Goo bị kết án tử hình vì bị kẻ xấu vu cho tội sát nhân. Ước mơ cuối cùng của ông là được nhìn thấy con gái mình - Ye Seung. Tuy nhiên, cánh cửa nhà tù nơi ông đang bị giam giữ lại không bao giờ mở cho người nhà vào thăm.

Chính vì vậy, những người cùng phòng giam đã lên kế hoạch để 2 cha con họ có thể hội ngộ... Dù bộ phim có đôi chút hài hước nhưng vẫn mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, cho thấy đằng sau mỗi con người đều mang trong mình đâu đó là lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm.

Poster phim "Miracle In Cell No.7" (Ảnh: Wikipedia)

Với nội dung cảm động làm nổi bật lên tình phụ tử cũng như khắc họa đầy đủ, chân thực về bức chân dung của một Hàn Quốc khắc nghiệt đã biến tác phẩm trở thành một tượng đài huyền thoại của nền điện ảnh tại xứ sở Kim chi. Nhờ lối diễn xuất gần gũi, lôi cuốn từ các diễn viên thực lực trong làng giải trí Hàn Quốc cùng phần hình ảnh, âm thanh được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, bộ phim đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả tại nhiều quốc gia không chỉ riêng ở Hàn Quốc.

Cuối cùng là phim hoạt hình tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ

Phim hoạt hình của Ghilbi Studio

Phim của Studio Ghibli có câu chuyện dung dị, gần gũi nhưng đầy tính giáo dục, luôn mang đến cho người xem cảm giác thoải mái như trở về tuổi thơ. Không chỉ nội dung hấp dẫn mà phim của Studio Ghibli còn có phong cách đặc trưng về hình ảnh, đó là những bản vẽ tay được trau chuốt rất kỹ lưỡng. Hình ảnh trong phim luôn tràn đầy màu sắc, ngộ nghĩnh và giàu cảm xúc.

Trong hơn 30 năm hoạt động, Studio Ghibli chỉ sản xuất có hơn 20 tác phẩm nhưng đã có đến 8 tác phẩm xuất hiện trong danh sách 15 phim hoạt hình Nhật có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật. Ngoài ra, còn có 5 phim nhận được đề cử Oscar cho giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất". Trong đó, "Spirited Away" của đạo diễn Hayao Miyazaki, đã từng chiến thắng với giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" và cũng là phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất nhận được giải thưởng Oscar.

Hàng loạt những tựa phim: "My Neighbor Totoro", "Grave of the Firefies. "Ony Yesterday", "Howl's Moving Castle", "The Wind Rises"… cũng đều gây tiếng vang và được khán giả quốc tế yêu thích. Theo bảng xếp hạng của IMDB, có tới 5 tác phẩm của hãng Studio Ghibli nằm trong top 10 phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại.

Nhâm nhi một chút nước ngọt, một chút bỏng ngô cùng gia đình xem những bộ phim thú vị, chắc chắn sẽ là những giây phút khó quên mà ai cũng có thể thực hiện trong những ngày nghỉ bình yên.