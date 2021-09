Sống độc thân: Tự do hay kẻ đơn độc?

Dân trí Giới trẻ ngày nay luôn chọn cho mình xu hướng sống độc thân, họ cho rằng có thể sống tốt khi một mình và không bị phụ thuộc vào người khác.

Nhiều bạn trẻ yêu thích sự tự do, không muốn thay đổi tính cách và lối sống của mình vì cuộc sống gia đình.

Có muôn vàn lý do để nhìn nhận và biện giải. Phải chăng, họ không có đủ điều kiện kinh tế để lựa chọn bạn đời và xây dựng tổ ấm? Có phải công việc, môi trường làm việc của họ không thuận lợi để tìm gặp đối tượng kết hôn? Hay nhiều người lo sợ sự ràng buộc, chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm trong hôn nhân?

Hoặc là họ yêu thích sự tự do, không muốn thay đổi tính cách và lối sống của mình vì cuộc sống gia đình? Họ sợ kết hôn vì đã thấy nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, sợ chọn lầm bạn đời nên e ngại không muốn dấn thân?

Lớn lên từ bạo lực gia đình

Ký ức về một gia đình đổ vỡ với vỏ bọc hào nhoáng mà ai cũng khen ngợi khiến Hoàng Mai Lan (28 tuổi, Hà Nội) bị "vô cảm" với bạn khác giới. Cô luôn cho rằng, cuộc sống hiện tại một mình rất hạnh phúc và không mong muốn khi kết hôn sẽ tái hiện lại quá khứ đó một lần nữa.

Mai Lan chia sẻ: "Bố luôn là một người hoàn hảo và đặc biệt rất sĩ diện, những gì hiện ra ở bên ngoài từ vật chất đến cả hạnh phúc gia đình đều là giả dối. Chỉ có những trận đòn đau đớn mà mẹ phải chịu, ánh mắt buồn rầu nói lên toàn bộ sự thật. Ở trường học, các bạn trong lớp thường gọi tôi là công chúa vì sống trong một căn biệt thự to cạnh trường.

Chứng kiến những trận cãi vã dài, những lời xúc phạm của bố dành cho mẹ đã khiến cho tôi không còn tin ở trên thế gian này, có nơi nào còn có hạnh phúc nữa. Dần việc học hành cũng sa sút đáng kể, từ đó trong con người mình hình thành hai tính cách: ở nhà thì lầm lì u uất, đến trường thì vui vẻ trong sự giả tạo hững hờ, mình tỏ ra rất ghét các bạn nam. Tôi nghĩ sau này có thể họ cũng giống như bố mình, đối xử tệ bạc với người phụ nữ của đời mình. Và kể từ đó, tôi luôn chọn sống độc thân và quyết định không bao giờ kết hôn".

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ tại ven đê sông Hồng, Trần Thu An (26 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Nguyên cái xóm tôi ở, không một gia đình nào hạnh phúc trọn vẹn. Đứa trẻ nào cũng sống trong nỗi bất hạnh vì bố mẹ chúng không hòa thuận từ cơm áo, gạo tiền đến ngay cả việc tôn trọng lẫn nhau trước mặt con cái.

Đa số những lần cãi vã, đánh đập đều đến từ người cha, tôi sợ hãi sau này sau khi yêu và cưới một người đàn ông. Đó là chồng và là bố của các con thì liệu sẽ có bước tiếp trên vết xe đổ của mẹ mình? Chẳng thế mà mấy chị em trong xóm tôi ai cũng không chịu lấy chồng, tất cả đều sống độc thân, có người 30-31 tuổi, công danh sự nghiệp đều có, nỗi ám ảnh đó vẫn đeo bám chúng tôi suốt cuộc đời".

Lười yêu, không vội kết hôn

Hoàng Ngọc Ánh (33 tuổi, Bắc Giang) vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi có một cuộc sống độc thân. Khi được hỏi: "Vì sao chị chưa chịu lấy chồng?", chị Ánh cười: "Ở độ tuổi trên 30 rồi thì khi mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ cũng phải suy nghĩ nhiều khi mọi thứ xung quanh cảm thấy đủ đầy, an toàn cùng thói quen đã ở một mình trong thời gian dài khiến con người ta sợ có thêm một ai đó bước vào vòng an toàn đó. Cuộc sống xoay quanh hoa lá, cỏ cây, chó mèo cũng đã là hạnh phúc và an nhàn. Với lại, khi độc thân quá lâu, con người rơi vào cảm giác lười yêu".

Một ngày nghỉ của người "độc thân" với hồng treo gió, bài viết thu về hơn 6, 6 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận tích cực. (Ảnh: Hoàng Ngọc Ánh)

Chị Ánh cho rằng: "Độc thân không có nghĩa là sống hiu quạnh cho đến già, chỉ là cảm thấy không muốn bon chen nhiều, không thích đến những nơi xô bồ ồn ào. Kết hôn hay độc thân đều có cái được và cái mất, nhưng hiện tại thì độc thân là sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Mình vẫn làm việc, vẫn tự kiếm sống bằng sức lao động của bản thân và chăm lo cho bố mẹ, không dựa dẫm vào bất kỳ ai".

Còn Bùi Quang Anh (34 tuổi, Bắc Ninh) bày tỏ: "Bây giờ đã là xã hội hiện đại, nếu cứ coi hôn nhân là tất cả, việc lấy chồng, lấy vợ bắt buộc thì thật sự quá mệt mỏi. Ai đó cho rằng sống độc thân là bất hạnh thì tôi nghĩ điều đó sai. Chúng ta trưởng thành, có công việc, có ước mơ để phấn đấu, có mức lương đủ để sống thoải mái, có hàng loạt phương tiện giải trí, chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp... Chuyện cưới hỏi chỉ là một trong những lựa chọn và tôi nghĩ chẳng nên vội vàng".

"Phải có tài chính vững"

Nguyễn Kim Ngọc, cô mẫu ảnh Hà thành xinh đẹp 24 tuổi có nhiều "vệ tinh" vây quanh nhưng Ngọc lại rất rạch ròi trong tư tưởng với quan điểm khá trưởng thành và thực tế. Được hỏi về việc bắt đầu một mối quan hệ, Ngọc mạnh dạn: "Vì không muốn bản thân lẫn người theo đuổi mình mất thời gian chạy theo những cảm xúc mơ hồ, nên cả hai phải có tài chính vững".

Ngọc cho rằng: "Hôn nhân của thời đại này phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất cho cả hai vợ chồng. Hạnh phúc giờ không còn giản đơn, cưới nhau về rồi tính mà là cả quãng thời gian chuẩn bị để bước vào hôn nhân vững vàng".

Trước khi bắt đầu một điều gì đó, Ngọc đều đặt câu hỏi cho bản thân: "Vấn đề tài chính là một điều quan trọng cả trong hôn nhân lẫn độc thân khi cuộc sống mỗi ngày một tăng "độ khó". Cho nên, Ngọc muốn tập trung cho việc phát triển sự nghiệp và tài chính cá nhân, đồng thời lựa chọn lối sống độc thân hạnh phúc".

Muốn tận hưởng cuộc sống

Bước sang tuổi 33, nhưng anh Trần Văn Tiến (Đông Anh, Hà Nội) hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin của tập đoàn FPT vẫn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân này và chưa muốn nghĩ tới chuyện kết hôn. Anh Tiến cho rằng: "Tôi thích di chuyển, thích tự do nên có phải ràng buộc với ai đó thì đó thực sự là điều khó khăn. Quan trọng nhất là sự thoải mái và tận hưởng cuộc sống, không gò ép bản thân vào những điều mình không thích hoặc phải giả vờ thích".

Theo lời kể của anh Tiến, tổng số tiền mà anh đã chi cho việc đi du lịch quanh Đông Nam Á để tận hưởng cuộc sống là hơn 600 triệu đồng. Sau khi hết dịch, dự định anh sẽ đưa bố mẹ đi du lịch nhiều nước hơn, với anh Tiến ba mẹ và bản thân mình mới là điều quan trọng hàng đầu.

Kể về ý kiến gia đình, anh Tiến nói: "Gia đình cũng không thoải mái với lựa chọn sống độc thân của mình nhưng cũng không can thiệp nhiều, khi mình chứng minh được cuộc sống hiện tại thoải mái. Thực ra một mình quá lâu cũng không ổn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đó là sự lựa chọn tốt nhất với mình".

Không thể so sánh rằng hôn nhân là thất bại hay độc thân là thành công hoặc ngược lại. Nếu ở thời điểm hiện tại, bạn đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì bạn hãy mỉm cười vì bạn đã thành công.

Văn Hiền