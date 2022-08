Các trang phục mang những màu sắc trendy với chất liệu là vải tái chế từ quần áo cũ. Nhà thiết kế quan niệm "Không có bộ quần áo nào là cũ hay bỏ đi, chúng sinh ra đều mang một sứ mệnh riêng và sứ mệnh của tôi là tái sinh chúng: "Born to be reborn, not to be bones".