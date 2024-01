Quán quân Olympia bận rộn, "hot girl IELTS" ở bên gia đình Tết Dương lịch

Vừng (tên thật Lê Nam Thuận An, SN 2002, Hà Nội) - nữ sinh được mệnh danh là "chiến thần săn học bổng" sau khi nhận học bổng toàn phần 7,2 tỷ đồng tại Đại học Cornell University, Mỹ - tiết lộ, cô sẽ đón Tết Dương lịch tại quê nội ở Huế sau 4 tháng chưa được về Việt Nam. "Do lịch học tại các trường đại học ở Mỹ không có lịch nghỉ Tết Âm lịch, tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để thăm gia đình và gặp mặt bạn bè tại Việt Nam. Sau kỳ nghỉ, tôi dự định tham gia cuộc thi chạy half marathon (sự kiện chạy đường trường dài 21,0975km) đầu tiên tại New York (Mỹ) nên cũng sẽ tập chạy mỗi buổi sáng ở Việt Nam", cô nói.