Nữ TikToker sinh năm 2000 "kiếm nhiều tiền nhất thế giới" là ai?

Từng lọt vào danh sách "Forbes 30 Under 30" của Tạp chí hàng đầu thế giới Forbes khi mới 21 tuổi, Addison Rae (tên thật Addison Rae Easterling, SN 2000, đến từ Louisiana, Mỹ) là cái tên không còn xa lạ trên nền tảng TikTok.

Forbes cho biết, vào năm 2020, mặc dù không sở hữu lượng theo dõi cao nhất TikTok, cô gái người Mỹ lại có doanh thu "khủng" 5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng), biến Addison Rae trở thành cá nhân kiếm được nhiều tiền nhất nền tảng này.

Theo Celebrity Net Worth, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của nữ TikToker sinh năm 2000 là 15 triệu USD (khoảng 368 tỷ đồng).

Trở thành triệu phú trẻ tuổi nhờ TikTok, Addison Rae khiến nhiều người tò mò, điều gì đã khiến cô nàng thành công đến vậy?

Khởi đầu với những video nhảy ngắn

Trước khi trở nên nổi tiếng vào năm 2020, Addison Rae bắt đầu sử dụng TikTok vào giữa năm 2019 như một công cụ để giải trí. Cô thường quay các video nhảy, hát nhép theo lời bài hát và các video hài hước về cuộc sống thường ngày.

"Tôi tải TikTok vào một ngày tháng 7, đăng video cùng một người bạn và bỗng nhiên nhận được 93.000 lượt thích. Lúc đó, tôi đã rất bất ngờ. Tôi tiếp tục làm nhiều video hơn nữa và dần dần tôi được nhiều người biết đến hơn", Addison Rae cho hay.

Tháng 10/2019, nữ TikToker xứ cờ hoa bắt đầu thu hút sự chú ý từ người xem khi cô đạt một triệu lượt theo dõi. Nhận thấy tiềm năng trong sự nghiệp trên mạng xã hội, Rae quyết định rời Đại học Bang Louisiana (Mỹ) để trở thành người sáng tạo nội dung toàn thời gian.

"Đó là thời điểm đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời tôi. Không chỉ hoạt động trên TikTok, tôi muốn mở rộng sự nghiệp của mình ở các nền tảng như Instagram và YouTube", Addison Rae chia sẻ với Insider.

Video nổi tiếng nhất của Addison Rae với gần 318 triệu lượt xem và 25 triệu lượt thích (Video: @addisonre).

Con đường tiến tới "TikToker kiếm nhiều tiền nhất thế giới"

Addison Rae ký hợp đồng với công ty tư vấn tài năng WME khi mới 19 tuổi. Trong năm 2020, cô mở rộng đa dạng hoạt động của mình.

Không chỉ sáng tạo video ngắn trên mạng xã hội, nữ TikToker còn ra mắt các bộ sưu tập áo thun, áo nỉ, sổ tay, cốc… và là đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm ITEM Beauty.

Theo tờ New York Times, Addison Rae là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng, góp phần làm thay đổi bộ mặt của ngành mỹ phẩm nước Mỹ.

Không chỉ là TikToker, Addison Rae còn mở rộng sự nghiệp của mình ở nhiều mảng khác nhau (Ảnh: IGNV).

Bên cạnh đó, Rae cùng mẹ Sheri Easterling - người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - phát hành podcast (những tệp âm thanh kỹ thuật số được đăng tải trên Internet) có tên That Was Fun?.

Phủ sóng trên mọi nền tảng cùng nhiều hoạt động khác nhau, Addison Rae nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô gái sinh năm 2000 là người có doanh thu cao nhất từ TikTok trong năm 2020 khi thu về 5 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) từ nền tảng này.

Hình ảnh đời thường của Addison Rae (Ảnh: IGNV).

Từ TikToker đến ca sĩ, diễn viên

Tháng 3/2021, Rae ra mắt với tư cách là ca sĩ cùng đĩa đơn Obsessed. Không dừng lại ở đó, vào tháng 8 cùng năm, cô chào đón màn ảnh nhỏ khi đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn He's All That.

Mặc dù dẫn đầu về lượt xem trên nền tảng Netflix trong tuần đầu tiên ra mắt, bộ phim không được đánh giá cao từ giới phê bình. Trong đó, kinh nghiệm diễn xuất của Addison Rae nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều dân mạng cho rằng, cô nàng cần tập luyện thêm.

Addison Rae gây chú ý với thời trang ấn tượng khi dự tiệc hậu Oscars năm 2022 (Ảnh: Getty).

Addison Rae khiến nhiều người bất ngờ khi trở nên thân thiết với Kourtney Kardashian - chị gái của cô Kim "siêu vòng 3". Cặp chị em cách nhau 21 tuổi thường xuyên được bắt gặp đi dạo phố, ăn uống cùng nhau.

Bên cạnh ca hát và diễn xuất, nữ TikToker xứ cờ hoa từng gây xôn xao dân mạng khi có màn xuất hiện không ngờ tới trên Keeping Up with the Kardashians (Theo chân nhà Kardashian) - chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống và đời tư của gia đình đình đám Kardashian - Jenner.

Addison Rae (bên phải) khiến dân mạng bất ngờ khi trở nên thân thiết với Kourtney Kardashian (Ảnh: @kourtneykardash).

Cuộc sống đáng mơ ước

Hiện tại, Addison Rae vẫn tiếp tục sự nghiệp sáng tạo nội dung, ca sĩ, diễn viên và người mẫu của mình. Cô thường xuyên tham gia những sự kiện nổi tiếng như Met Gala, Grammy… và có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Cô gái sinh năm 2000 thường được bắt gặp với phong cách thời trang "thả rông" phóng khoáng và quyến rũ. Addison Rae nhiều lần "gây sốt" khi diện những bộ cánh táo bạo lên thảm đỏ.

Một trong những trang phục ấn tượng của Addison Rae trên thảm đỏ (Ảnh: Getty).

Với 88,6 triệu lượt theo dõi và hơn 5,8 tỷ lượt thích trên TikTok, Rae đang giữ vị trí thứ 5 trong danh sách những người dùng được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.

Mặc dù vướng phải một số lùm xùm cá nhân, nữ TikToker sinh năm 2000 vẫn là gương mặt được chú ý với nhiều bạn trẻ nhờ sự thông minh, tài năng và chăm chỉ của mình.