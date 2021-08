Nữ sinh tài sắc ngành Luật "gieo thương nhớ" dân mạng chỉ vì một bức ảnh

Dân trí Nguyễn Như Phương Anh hiện đang là sinh viên khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội. Nữ sinh xinh xắn "gieo thương nhớ" cho dân mạng chỉ với một bức ảnh thẻ giản dị nhưng toát lên nét cuốn hút, kiêu sa.

Bức ảnh thẻ xinh xắn khiến Phương Anh nhận được sự chú ý của dân mạng.

Theo chia sẻ của Phương Anh (sinh năm 2001, Thái Nguyên), cuộc sống của cô không có nhiều sự thay đổi khi bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. "Mọi thứ với em vẫn như bình thường, chỉ có điều là khi em đăng những tấm ảnh lên mạng thì có lượt tương tác cao hơn, được nhiều người chú ý hơn. Em có thêm nhiều người bạn mới đến từ khắp mọi miền đất nước", Phương Anh cho biết.

Nhắc đến định hướng nghề nghiệp tương lai, Phương Anh bộc bạch: "Học Luật sẽ giúp em có vốn kiến thức vững chắc để có thể bảo vệ bản thân và gia đình mình. Không chỉ vậy, em nhận thấy Luật phục vụ cho nhu cầu của xã hội, xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi con người phải thực hiện tốt luật pháp. Hơn nữa, em cũng thấy em có thể học tốt các môn xã hội hơn các môn tự nhiên, có khả năng ghi nhớ tốt và muốn trau dồi thêm khả năng tư duy logic nên em cảm thấy học Luật là sự lựa chọn tốt nhất đối với bản thân em.

Bên cạnh đó, cơ hội học tập, việc làm của ngành Luật rất rộng mở như: Chương trình đào tạo tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình hợp tác, tài trợ và trao đổi quốc tế; Làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực thương mại, kinh doanh quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại quốc tế và các vấn đề có liên quan; Nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong và ngoài nước".

Nhan sắc "không phải dạng vừa" của nữ sinh ngành Luật.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào, Phương Anh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân năm lớp 10; Giải ba học sinh giỏi vượt cấp tỉnh môn Lịch sử năm lớp 11 (thi cùng khối lớp 12); Giải ba học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm lớp 11 và lớp 12… Ngoài ra, cô còn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa của trường, địa phương để rèn luyện bản thân và trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết.

Lên đại học, mục tiêu học tập và hoàn thiện bản thân luôn được Phương Anh chú tâm. Điểm tổng kết các kỳ của cô đều đạt mức khá, Phương Anh cũng giành giải nhất cuộc thi The Face of SOL 2020 do Hội Sinh viên Khoa Luật tổ chức.

Cũng theo cô, học Luật thường sẽ phải nhớ mọi thứ một cách khoa học, có trật tự và logic. Nhưng bên cạnh việc ghi nhớ, bản thân phải biết cách tư duy logic nhìn ra mối liên hệ giữa pháp luật và thực tế để áp dụng từng kiến thức đã được học vào tình huống cụ thể chứ không áp dụng một cách máy móc.

Cô luôn ghi nhớ câu nói: "Khi nhìn nhận một vấn đề pháp lý mà ngay lập tức có thể vận dụng nó ngay vào tình huống thực tế để phán đoán đúng sai trước khi tìm ra căn cứ pháp lý để giải quyết nó chính là sử dụng tư duy logic của người học luật đến mức cao nhất".

Quan điểm sống của cô gái đến từ Thái Nguyên là: "Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe và thấu hiểu, không được nhìn nhận mọi việc chỉ từ một phương diện. Bản thân em nhận thấy đây là một quan điểm sống đúng đắn và có thể áp dụng được trong rất nhiều tình huống khác nhau trong đời sống thực tiễn".

Vẻ đẹp ngọt ngào với đôi mắt to, tròn khiến bao người ngẩn ngơ "thương nhớ".

Là một cô gái hiện đại, được phát triển trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, Phương Anh bày tỏ: "Mạng xã hội đang ngày càng phát triển bởi chúng là phương tiện vô cùng phổ biến được hầu hết dân số thế giới sử dụng. Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích mà mạng xã hội đem lại còn có những mặt tối như tin giả, lan truyền hình ảnh phản cảm...

Trước hết bản thân mỗi người dùng mạng xã hội phải tự phân biệt được bản thân đang tiếp nhận những thông tin nào là chính xác, những thông tin nào là giả mạo thông qua nhiều cách thức khác nhau. Và quan trọng rằng, bạn cần nhận thức được rõ hậu quả phải gánh chịu khi lan truyền những hình ảnh phản cảm, không đúng sự thật. Việc làm này không chỉ làm ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân mà bạn còn phải chịu những khoản bồi thường, hình phạt đã được pháp luật quy định rõ.

Em chú trọng tìm đến trên mạng xã hội 50% là giải trí, 50% còn lại là khám phá. Những nền tảng mạng xã hội em đang sử dụng như Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok,… đều có những điểm mạnh kết hợp được giải trí - khám phá mà em cần.

Ngoài mục đích giao lưu, chia sẻ về cuộc sống cùng bạn bè, Phương Anh dùng mạng xã hội với mục đích cập nhật các thông tin về lịch học, đăng ký tín chỉ… từ lớp, trường.

Đối với Phương Anh, để phấn đấu trở thành một Luật sư giỏi cô cần có những tố chất: Đạo đức nghề nghiệp; Tư duy phân tích, tổng hợp, phán đoán, và tư duy logic; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề; Kỹ năng tư vấn pháp luật; Có khả năng ngoại ngữ tốt…

"Những tố chất mà em nêu trên tất cả đều rất quan trọng, nhưng đối với em yếu tố cần thiết và quan trọng nhất để trở thành một luật sư giỏi là phải có đạo đức nghề nghiệp.

Em coi trọng đạo đức nghề nghiệp hơn cả là bởi: Tất cả hành động, lời nói của một người luật sư cần phải xuất phát từ lương tâm, từ đạo đức của bản thân, từ sự thật mới có thể chứng minh cho chính kiến của mình, cho quyền lợi của bị đơn mà họ đang có trách nhiệm bảo vệ, cho lẽ phải mà tất cả những người liên quan nói riêng cũng như là lẽ phải của toàn thể xã hội nói chung".

Một số thành tích học tập Phương Anh đã đạt được.

Nữ sinh luôn đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực đạt được.

Phương Anh tự nhận mình là túyp người không dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cô luôn giữ chính kiến, quan điểm của bản thân bằng cách tin tưởng chính mình. Bởi trong bất kì lĩnh vực nào, mỗi người đều có những quan điểm riêng, cách thức tiếp nhận vấn đề khác nhau, do đó không có quan điểm nào là đúng, là sai hoàn toàn.

Hơn nữa, không ai có thể ép buộc người khác nhất định phải có chung quan điểm như mình. Tuy nhiên, cô cũng học cách tham khảo ý kiến của những người xung quanh để có cái nhìn khách quan, sâu rộng hơn.

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong việc học, biết cách lắng nghe, trao đổi… là những điều mà Phương Anh cảm thấy cần thiết với mỗi sinh viên.

Với cô, tình bạn và tình yêu đều xuất phát từ tình cảm đơn thuần, là một điều đáng để trân trọng dù tồn tại dưới tên của bất kì mối quan hệ nào. Vậy nên cá nhân cô không bao giờ đặt lên bàn cân để so sánh hai mối quan hệ này.

"Theo quan điểm cá nhân của em, phải có "thành tích - kĩ năng" vững chắc mới có thể đạt được "tiền bạc - công việc" theo chiều hướng lâu dài, ổn định vậy nên em coi trọng "cái gốc rễ" hơn cả", Phương Anh nói.

Phương Anh cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa là khi cô có thể sống vui vẻ và thấy trân trọng những điều đơn giản nhất.

Cô trân trọng những gì đang có ở hiện tại, dành thời gian bên cạnh gia đình, những người thân yêu. Đồng thời quan tâm đến sức khỏe và yêu thương chính mình.

Với tư cách là một sinh viên ngành Luật, Phương Anh nhắn gửi tới mọi người thông điệp: "Hãy tìm hiểu và tuân thủ luật pháp, cùng nhau có ý thức xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và phát triển toàn diện".

Tuệ Nhi

Ảnh: NVCC