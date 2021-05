Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop

Phạm Ngọc Nhi (Bongplaybang), được biết đến là một cô nàng hot TikTok sở hữu hàng trăm ngàn lượt theo dõi với những điệu hip hop dance hot trend của giới trẻ hiện nay.

Thế nhưng, ít ai biết rằng cô gái mạnh mẽ, cá tính này lại sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Bắc, nơi nổi tiếng với điệu múa xòe duyên dáng, dịu dàng của các cô gái Thái.

Hiện tại, Nhi đang theo học ngành Biên tập Truyền hình tại khoa Truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. "Mình may mắn là sinh viên có điểm số cao thứ 2 của khoa trong kỳ thi Đại học. Đến thời điểm hiện tại tuy đam mê hip hop nhưng mình vẫn luôn phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên việc học lên đầu", cô chia sẻ.

Nhi rất vui vì được học tại một ngôi trường khá tốt cùng với một tập thể lớp sôi nổi, đam mê với nghề nên càng khiến cô có thêm động lực với ngành học hiện tại.

Nhi sinh ra trong gia đình truyền thống theo nghệ thuật. Bố mẹ cô hiện là biên đạo múa tại Trung tâm nghệ thuật Hòa Bình vậy nên ngay từ khi còn học lớp 2 cô đã được bố mẹ hướng theo học lớp múa. Tuy gia đình có truyền thống theo nghề múa nhưng cô lại đặc biệt không thích múa.

Nhi tâm sự: "Ngày đầu tiên mẹ đưa đi học múa, vừa đến trung tâm mình đã có suy nghĩ: "Học gì mà khó thế?". Ngày đó mình vừa sợ vừa ghét học, trong suốt khoảng thời gian từ lớp 2 đến lớp 3 khi cứ phải học một bộ môn mà mình ghét khiến bản thân luôn cảm thấy chán nản, học mãi mà không thể vào đầu.

Cho đến một ngày mình được sang nhà anh trai trên Hà Nội chơi, tình cờ xem được mấy nhóm nhạc Kpop nhảy, trong đầu mình lúc ấy kiểu bị "bỏ bùa", cứ xem họ nhảy một cách say đắm. Từ đấy, ngày nào mình cũng xem Kpop rồi một mình tự học nhảy theo, càng học càng cuốn, càng thấy đam mê."

May mắn thay, khi biết con gái thích dance bố mẹ Nhi không những không cấm mà còn hết sức ủng hộ vậy nên càng ngày Nhi càng có thêm nhiều động lực để bản thân thực hiện đam mê.

Tuy có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn hip hop nhưng mãi đến khi học năm 2 Đại học cô mới bắt đầu nghiêm túc tham gia lớp học nhảy đầu tiên.

"Sau thời gian kiên trì luyện tập và nhờ sự giúp đỡ, chỉ dẫn của các anh chị đi trước mà mình đã đạt được một số giải thưởng lớn nhỏ như: Quán quân giải Wonder Summer Vol.3, Freestyle Newbie 1vs1, Á quân giải Yêu Nữ Female, Freestyle 1vs1, Top16 giải Red Bull Hiphop 2vs2.

Bản thân mình cảm thấy rất biết ơn mọi người, các anh chị trong team vì đã luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ mình trong mọi thời điểm."

Hiện tại, Nhi là một hip hop dancer hoạt động trong team Fire Junior thuộc Last Fire Crew và cũng là một giáo viên dạy hip hop cho các bạn trẻ. Ngoài ra, cô còn xuất sắc có được những video nhảy tạo hot trend trên TikTok như: 16 Typh On The Mic, Cô Nàng Khác Người, Chán Gái 707, Tay To.

Sau khi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trên mạng xã hội, Nhi cảm thấy rất hạnh phúc và có thêm nhiều hơn những cơ hội trong cuộc sống.

"Mình thấy bản thân khá may mắn bởi thường thường mọi người tham gia TikTok họ sẽ đặt nặng vấn đề về like, follow nhưng mình thì không. Mình chơi TikTok đúng nghĩa là để cho cuộc sống thêm vui, tất cả những video nhảy mình chỉ có ý định đăng cho vui nhưng không ngờ được nhiều bạn quan tâm và ủng hộ đến vậy.

Nhờ sự quan tâm ấy, gần đây mình đã may mắn được góp mặt trong MV Harder của rapper Wxrdie và MV Walk On Da Street của 16typh và 16 Brt với hơn 1 triệu lượt xem cho tới thời điểm hiện tại", cô vui vẻ nói.

Đứng giữa biết bao những dancer khác ở Việt Nam nhưng Nhi vẫn luôn tạo cho mình một màu sắc riêng, không đại trà bởi cô cho rằng: "Không phải ai cũng thích xem đi xem lại một thứ dù nó có hay đến đâu đi chăng nữa". Từ những trend nhảy hip hop bên nước ngoài, cô luôn là người đầu tiên tạo hot ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Nhi chia sẻ: "Có những bài từ mấy năm trước, mình nghe được và tự biên tập, quay, nhảy rồi đăng lên TikTok. Từ những bài hát cực cực ít người biết đến cho đến khi mình nhảy thì lại được kéo view rất cao.

Đôi lúc, lướt thấy nhiều bạn nhảy theo những trend mà mình tạo ra, cảm giác của mình khi ấy thật sự hạnh phúc lắm vì không ngờ lại nhiều người biết đến như vậy."

Tương lai cô sinh viên Phạm Ngọc Nhi mong muốn bản thân có thể phát triển thêm nhiều hơn nữa, cô luôn tâm niệm: "Cuộc đời giống như một bộ phim không có trailer, không có điều gì có thể biết trước.

Thước phim đó hay hay dở chính là do bản thân tạo ra, vậy nên hãy sống hết mình để từng phân đoạn dù là vui, là buồn thì cuối cùng cũng tạo nên bộ phim hoàn hảo về chính cuộc đời của bạn."

Theo Vũ Thu Uyên

Tiền phong