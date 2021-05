Nữ sinh ĐH Kinh tế quốc dân từng đoạt HCV bóng rổ, có thân hình cực chuẩn

Nguyễn Nam Trang Linh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kinh tế quốc dân. Nhờ bộ môn bóng rổ, cô gái sinh năm 2000 trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh.

Sở hữu hình thể đáng mơ ước của biết bao cô gái với số đo ba vòng 82-59-96 và chiều cao 1m68, Trang Linh có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn bóng rổ.

Trang Linh tự nhận mình trước đây là người khá kín tiếng, đến tận những năm học Trung học cơ sở, cô gái trẻ mới tham gia vào đội tuyển bóng rổ của trường.

Sau một thời gian tập luyện, Trang Linh cùng các bạn đi thi đấu giải học sinh và xuất sắc giành được 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Cũng chính nhờ hoạt động thể dục, thể thao, cụ thể là môn bóng rổ, Trang Linh trở nên hòa đồng, thân thiện hơn với bạn bè và những người xung quanh.

Chia sẻ về niềm vui với môn bóng rổ, cô nữ sinh Hà thành kể: "Trước đây mình rất thích chơi bóng rổ. Nhưng lên tới Trung học phổ thông, mình tập trung học hành hơn nên ít có thời gian dành cho việc chơi bóng.

Hiện tại tuy ít chơi bóng rổ hơn so với những năm cấp 2 nhưng thỉnh thoảng mình vẫn tham gia góp vui với bạn bè".

Ngoài ra, Trang Linh còn có sở thích nhảy và học võ nhưng vì vào đội tuyển võ thuật đúng vào khoảng thời gian cô nàng chuẩn bị thi chuyển cấp nên đã bị lỡ mất cơ hội thi đấu.

"Gia đình mình rất hiểu và tạo điều kiện cho mình phát triển bản thân. Việc học bóng rổ và võ thuật là do mình đề xuất nhưng đều được bố mẹ chấp thuận ngay.

Sau này, khi đã lớn, bố mẹ mình cũng ủng hộ con đường và công việc mà mình chọn. Đây quả thực là một nguồn động viên vô cùng lớn đối với mình".

Trang Linh chia sẻ thêm, trước đây, bố mẹ cô luôn muốn con gái theo học ngành Sư phạm. Sau này khi cô nàng học cấp 3, Trang Linh đã tự tìm hiểu và cảm thấy bản thân hợp hơn với ngành Kinh tế nên đã bàn với gia đình.

Bố mẹ và anh trai của cô đã hoàn toàn ủng hộ và giúp cô rất nhiều trong kỳ thi cuối cấp. Rất may mắn, với bao nỗ lực và cố gắng của mình, Trang Linh thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Hiện tại, cô gái sinh năm 2000 đang ấp ủ mong muốn sẽ có một cửa hàng kinh doanh riêng. Để hoàn thành được dự định đó, Trang Linh đang cố gắng rất nhiều qua việc học trên trường và công việc làm thực tập sinh của mình cùng với những kỹ năng gom nhặt được bên ngoài cuộc sống.

Có một câu nói mà trước giờ nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn tâm đắc, đó là: "You don't have to be great to start, but you have to start to be great" - "Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên to lớn".

Câu nói này luôn thôi thúc Trang Linh làm việc, cố gắng hơn mỗi ngày để trở nên "to lớn", trở thành một người thành công, một phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.

"Không phải ai sinh ra cũng đã ở vạch đích. Nhưng ai cũng cần có vạch đích cho riêng mình để tiếp tục cố gắng. Cuộc sống mỗi người không chỉ có một mà còn rất nhiều vạch đích, và những vạch đích đó là mục tiêu, động lực, thành công của mỗi người", Trang Linh chia sẻ.

Theo Phương Thúy

Sinh viên Việt Nam