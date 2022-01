Nữ sinh ĐH Hàng hải: "Tết nhạt hay chúng ta đang sống vội?"

Nét đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống của Thu Dịu trong bộ ảnh đón năm mới.

Hà Thu Dịu (sinh năm 2002, quê Hải Dương) hiện đang theo học chuyên ngành Logistics & Chuỗi cung ứng, ĐH Hàng hải Việt Nam. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, Thu Dịu khép lại một chặng đường cũ với hai từ "biết ơn" và gửi nhiều hy vọng cho một năm mới.

Thu Dịu chia sẻ: "Có thể Tết năm nay sẽ khác nhiều so với những năm trước vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Mình cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì nhìn thấy mọi người bình an, khỏe mạnh. Tết này chỉ cầu bình an thôi! Xưa chúng ta hay gọi là ăn Tết, thì nay có khái niệm mới là chơi Tết. Thông thường, khi đón Tết xong mình có kế hoạch đi du lịch, mong năm nay sớm đỡ dịch để không phải hoãn lại dự định này".

Mang "tình" về cho mẹ

Cô lựa chọn sắc đỏ đặc trưng của Tết, với hy vọng năm mới may mắn, bình an.

Trong quan điểm của thiếu nữ Hải Dương, mỗi người đừng chỉ mang tiền về cho mẹ rồi vô tâm, không chia sẻ cùng những cảm xúc, nỗi niềm của mẹ. Thu Dịu cho rằng: "Tiền quan trọng, nhưng trong mắt cha mẹ sự bình an, khỏe mạnh của con cái còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Tết mình dành một khoản để biếu bố mẹ, nhưng mình cũng mang tình - tình cảm, tình yêu thương về cho mẹ nữa.

Có một câu nói mình rất thích, đó là: "Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ". Gia đình chính là động lực lớn để mình phấn đấu, phát triển và hoàn thiện bản thân".

Kể từ khi học đại học, Dịu đã đi làm thêm để vừa tạo ra nguồn thu nhập, va chạm, tích lũy kinh nghiệm cũng như đỡ đần bố mẹ phần nào đó. "Bố mẹ chỉ muốn mình tập trung vào chuyện học hành, nên ban đầu mình giấu gia đình chuyện mình đi làm. Tất nhiên, kết quả học tập của mình vẫn luôn giữ mức khá, giỏi.

Mình cân bằng, sắp xếp thời gian hợp lý để hai mảng này không ảnh hưởng tiêu cực lẫn nhau. Ngoài công việc người mẫu ảnh mình còn làm cộng tác viên hỗ trợ tổ chức sự kiện, nhân viên tư vấn… Mỗi công việc đều cho mình những bài học đáng quý, mình trân trọng mọi thứ ở hiện tại và không ngừng cố gắng cho tương lai", Thu Dịu bộc bạch.

Với Dịu, con gái đẹp nhất khi tự tin là chính mình.

Khi được hỏi về mức thu nhập ổn nhất từng có, Dịu nói: "Mình xin phép không tiết lộ con số cụ thể, nhưng mình từng kiếm được số tiền có thể đóng đủ học phí của 3-4 học kỳ. Các công việc mình có chỉ là làm thêm, chẳng hạn như nghề người mẫu ảnh, mình làm theo sở thích.

Với mình, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu, mình thường đi làm thêm nhiều vào kỳ nghỉ hè là chủ yếu, còn trong năm học mình sắp xếp thời gian hợp lý. Sau khi ra trường mình mong muốn có thể theo đúng chuyên ngành đã học".

"Tết chưa bao giờ nhạt"

Trước một số ý kiến cho rằng "Tết ngày càng nhạt", Thu Dịu cũng thẳng thắn bày tỏ: "Tết chưa bao giờ "nhạt", bởi mỗi thời sẽ có những đặc trưng khác nhau, nhưng hương vị đầm ấm ngày Tết thì lúc nào cũng luôn đong đầy. Tết nhạt hay chúng ta đang sống vội? Đừng than Tết "nhạt" khi chính bản thân chúng ta đang sống vội vàng. Tết đến, chỉ cần được trở về nhà, quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhìn lại một năm đã qua và cười nói vui vẻ, đó chính là hạnh phúc rồi.

Tết này, nếu không thể gặp mặt trực tiếp thì chúng ta vẫn có thể kết nối thông qua các thiết bị công nghệ, gọi điện video để nhìn thấy đối phương. Chỉ cần biết rằng người kia vẫn bình an, khỏe mạnh là được. Khi không ngừng yêu thương thì dù trong hoàn cảnh nào Tết vẫn luôn thật ý nghĩa".

Dịu chọn sắc đỏ ngập tràn trong bộ ảnh đón xuân vì đó là màu tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ.

Đêm giao thừa các năm, Dịu không đi chơi, ngắm pháo hoa mà chọn ở nhà, cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, sau đó mọi người quây quần đón khoảnh khắc đáng nhớ.

Dù là hồi bé hay khi đã trưởng thành, Thu Dịu cũng thích văn hóa lì xì, bởi với cô, lì xì ngày Tết là lời chúc năm mới may mắn, bình an. Thu Dịu muốn lan tỏa sự may mắn, bình an đó đến với người thân xung quanh thông qua phong bao lì xì, với Dịu, cho đi yêu thương là còn mãi.

Còn câu hỏi "ám ảnh" nhất đối với nữ sinh này mỗi dịp Tết đến chính là: "Thu Dịu đã có người yêu chưa?"; hay "Xinh thế này mà không có người yêu à?"... Trước những câu hỏi như thế, Dịu thường cười xòa cho qua.

Cô hài hước kết luận: "Người yêu chứ đâu phải bánh chưng đâu mà Tết nào cũng có nhỉ? Mình còn trẻ nên mình muốn trải nghiệm để hoàn thiện bản thân, học tập và làm việc tốt hơn, sau đó mới tính đến chuyện yêu đương cũng chưa muộn".

Nét đẹp mơ màng của thiếu nữ tuổi xuân thì.

Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh