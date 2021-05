Nữ sinh 20 tuổi đến 7 quốc gia: "Hãy cứ đi thôi, vì chỉ cần đi là sẽ đến"

Nguyễn Yến Nhi, sinh viên năm 3 Khoa Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV TPHCM là cô gái trẻ với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đầy ngưỡng mộ. Ở tuổi 20, cô đã đặt chân đến 7 quốc gia.

Chào Yến Nhi, nếu có thể dùng 3 từ giới thiệu bản thân mình, bạn sẽ dùng những từ nào?

Từ khóa đầu tiên mình nghĩ phù hợp nhất để miêu tả mình là tử tế, vì mình nghĩ nếu mình dành cho đối phương sự tôn trọng và quan tâm thì họ cũng sẽ đối xử như vậy với mình mà phải không? (Cười).

Thứ hai, mình luôn tự hào về bản thân luôn là người hết mình, dốc lòng vào mọi việc, dù nhỏ hay lớn, vì mình trân trọng mỗi cơ hội và trải nghiệm trong đời, nó có thể đem đến bài học, sự trưởng thành và hơn hết, mình không muốn phải tiếc nuối vì mình đã làm chưa tốt ở một điều nào đó.

Và cuối cùng, mình là kẻ mộng mơ (dreamer) nên mình có nhiều hoài bão lắm. Do đó, mình khá quan trọng việc tự phản tư (reflect) về hành trình tuổi trẻ mình, từ đó thiết lập một kế hoạch/ checklist để sống một cuộc đời mình mong muốn. Cơ hội tới, cứ chủ động nắm lấy trước đã, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép mà, phải không?

Vậy không biết châm ngôn sống bạn - một cô gái 20 tuổi - sẽ là gì?

Châm ngôn sống của mình cũng là câu nói mình thích nhất trong cuốn sách "Con đường hồi giáo" của TS Nguyễn Phương Mai, điều đã se duyên mình đến với ngành Quan hệ quốc tế mà mình đang theo học "Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khao khát được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay."

Mỗi mảnh đất ta đi qua không đơn thuần là một chuyến viếng thăm mà là một lần tìm về bản ngã dân tộc, một chuyến phiêu lưu để tìm thấy chính mình, làm đầy mình.

Mình xem cuộc sống này là một hành trình thú vị, và trước mỗi chuyến đi (ngay cả trong nước hay nước ngoài), mình sẽ luôn thật mở lòng, mở tâm (trí) để đón nhận tất thảy những điều kì diệu và tôn trọng mọi điều khác biệt đó, để lại phía sau những định kiến, tò mò khám phá thế giới với trái tim rộng mở, để tìm kiếm cho mình một câu trả lời, để bản thân được lấp đầy và đổi thay.

Được biết Yến Nhi không chỉ tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa mà còn có điểm số IELTS rất đáng tự hào! Quá trình đạt được thành tích này của bạn có thuận lợi không?

Mình may mắn đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ gia đình để theo đuổi con đường học ngoại ngữ. Từ khi còn bé, mình dành nhiều thời gian tự học Tiếng Anh, bằng nhiều hình thức như đọc sách, xem phim, nghe nhạc, để kết bạn với tiếng Anh, duy trì thành một thói quen và một sở thích.

Lớn hơn một xíu, mình chủ động ghi danh nhiều cuộc thi ngoại ngữ cấp trường - thị xã - tỉnh - quốc gia để trau dồi bản thân. Mỗi giải thưởng, dù khiêm tốn hay lớn một xíu, như giải Khuyến khích cấp thị xã lớp 8 tới giải Ba quốc gia năm lớp 9, đều có những ý nghĩa to lớn với mình hết.

Những năm cấp ba đánh dấu thời gian mình chuyên tâm dùi mài kinh sử cho việc học ngoại ngữ, với cột mốc là trở thành Thủ khoa chuyên Ngữ của trường Chuyên tại tỉnh Bình Phước.

Sự ủng hộ từ gia đình, khuyến khích cổ vũ từ giáo viên trường mình và yêu thương, động viên từ những người bạn cùng lứa đã tiếp lửa cho mình rất nhiều.

Mình không nghĩ rằng có lối tắt nào cho việc học tốt một ngoại ngữ cả, chỉ có cách là có chiến lược học bài bản (phân chia thời gian và nội dung học phù hợp) - luyện tập thường xuyên (kết hợp ghi chú các lỗi sai) - dành thời gian xem lại các lỗi sai và rút kinh nghiệm thôi!

Sau cùng, mọi hành trình, ngay cả học ngoại ngữ, cũng đòi hỏi sự cố gắng và đam mê, nên chúng mình đừng gồng mình quá, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, hãy học cách "work smart, play smart!"

Đồng sáng lập dự án Use-less Plastic

Niềm yêu thích dành cho ngoại ngữ có phải là một trong những lý do khiến Nhi lựa chọn ngành học hiện tại? Bạn có thể chia sẻ thêm với chúng mình về con đường "dẫn lối" bạn đến với ngành học hiện tại không?

Lựa chọn ngành học, đối với mình, là tổ hợp giữa thứ mình thích - thứ mình làm tốt và thứ mình mong muốn được học hỏi thêm ở những năm tiếp theo.

Đầu tiên, mình là người đam mê xê dịch, sở hữu đôi chân không mỏi và một trái tim rộng mở, nên mình trân trọng và yêu quý những sự khác biệt giữa các nền văn hóa - xã hội, cơ cấu chính trị và phát triển kinh tế, thông qua việc dành nhiều thời gian đọc sách, xem phim và nghe nhạc nữa.

Thứ hai, xét về năng lực bản thân, vốn ngoại ngữ ổn định, kiến thức xã hội không ngừng trau dồi và các kỹ năng mềm liên tục được cải thiện cũng tạo cho mình một niềm tin lớn để nộp vào ngành Quan hệ quốc tế.

Và cuối cùng, vốn đã dành không ít thời gian nghiền ngẫm thông tin trên các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, các bài báo của trường và khoa, mình còn dành nhiều thời gian hỏi thăm ý kiến của các anh chị năm trước về các trải nghiệm tại Khoa nữa.

Mình rất tự hào về việc khoa mình quy tụ nhiều thầy cô, anh chị, bạn bè rất "sang-xịn-mịn", tài giỏi về kỹ năng mà còn về thái độ nữa, đó luôn là động lực to lớn của mình nỗ lực mỗi ngày.

Ban điều hành CLB Tình Nguyện IR4C - Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020

Trong quá trình hoạt động xã hội, có kỷ niệm nào khiến Nhi nhớ mãi?

Từ ngày dấn thân vào các hoạt động cộng đồng, kỉ niệm đáng nhớ với mình nhiều vô kể. Nên mình sẽ chia sẻ về một kỉ niệm mà mình khóc nhiều nhất, đau lòng nhiều nhất, do đó, cũng là nguồn động lực to lớn với mình nhé.

Đó là lần mình tham gia với vai trò Huấn luyện viên (Coach) tại chương trình thúc đẩy giáo dục thông qua thể thao dưới dạng trại hè quốc tế mùa hè năm 2019.

Ba tuần sống tại tỉnh Hậu Giang - tỉnh thành có tỷ lệ bỏ học (drop-out rates) cao nhất Việt Nam - mình không những được học hỏi thêm vô vàn điều bổ ích từ những người bạn đồng trang lứa Hoa Kỳ và Việt Nam, về tinh thần chủ động, tinh thần lãnh đạo, tình đồng đội và có cực kỳ nhiều những kỉ niệm tươi đẹp, mà còn thấu hiểu về sự cố gắng, động lực học tập và thay đổi cuộc sống của mỗi em nhỏ.

Do đó, mỗi ngày đi dạy với chúng mình là một ngày vui, là một sàng khôn vô giá. Mình sẽ mãi cất trong lòng hình ảnh khi chiếc xe chở các bạn sinh viên Mỹ và Việt bắt đầu lăn bánh về TP.HCM, các em nhỏ đã bật khóc, chạy theo dòng xe, vẫy tay tạm biệt chúng mình, hẹn chúng mình quay lại và còn nói câu "Goodbye! See you later" mà chính chúng mình đã dạy các em những ngày đầu nữa.

Như vậy, câu nói hẹn gặp lại luôn là động lực để mình tin tưởng vào chuyến hành trình của chính mình và tiếp tục nối dài những chuyến đi đến với cộng đồng nữa.

Nhi đã từng tham gia rất nhiều chương trình trao đổi tại nước ngoài, điều gì khiến bạn cảm thấy hứng thú nhất? Điều gì khiến bạn cảm thấy khó khăn? Bạn có thể chia sẻ về kinh nghiệm apply của mình không?

Mình có chia sẻ về tâm lý "một tờ giấy trắng" phía trước, do đó, mỗi lần đặt chân tới một vùng đất mới, mình cứ mở lòng đón nhận tất thảy những điều kỳ diệu và ôm trọn lấy những khác biệt về văn hóa, lịch sử, địa lý trước đã. Điều này đã giúp mình hòa nhập/ bắt nhịp với mỗi văn hóa, phong tục, tập quán tại các quốc gia sở tại nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, những rào cản khác như vấn đề ngôn ngữ giao tiếp, chúng mình hoàn toàn có thể giúp đỡ nhau bằng cách nói chậm hơn - hỏi lại khi cần - sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt (body language). Đừng sợ sai mà im lặng nha!.

Mọi kinh nghiệm apply các chương trình quốc tế của mình đều nằm ở hai chữ "Chủ động" và "Chuẩn bị".

Huấn luyện viên tại trại hè quốc tế Coach For College 2019 - Hậu Giang, Việt Nam

Thứ nhất, hãy chủ động gõ cửa trước mỗi cánh cửa. Mình vẫn luôn chủ động nhìn nhận lại bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân, chủ động thừa nhận lỗi sai, chủ động phấn đấu cải thiện năng lực, chủ động tìm kiếm những cơ hội trao đổi - tình nguyện thông qua các trang thông tin, chủ động chuẩn bị một bộ hồ sơ chỉn chu, chủ động hỏi thăm và xin thông tin từ những anh chị và bạn bè giàu kinh nghiệm. Thực tế thì may mắn không dành cho nhiều người, nhưng chính chúng ta hãy chủ động tạo ra may mắn cho chính mình nhé!

Thứ hai, hãy dành tặng cho chính bản thân mình sự chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu nhất. Bắt đầu từ việc ngồi đọc thật kỹ hướng dẫn (guidelines), đến đánh giá mức độ phù hợp của bản thân, đến biết cách thể hiện màu sắc cá nhân thật phù hợp (khi so sánh với tiêu chí lựa chọn của chương trình), đến phân bổ thời gian viết - đọc - sửa thật hợp lý, đến ngồi đọc lại thật kỹ mọi thứ trước khi bấm nút gửi, nếu mỗi bước bạn làm đều chứa rất nhiều sự nỗ lực, nhất định sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Huấn luyện viên tại trại hè quốc tế Coach For College 2019 - Hậu Giang, Việt Nam

Huấn luyện viên tại trại hè quốc tế Coach For College 2019 - Hậu Giang, Việt Nam

Hồi năm nhất đại học, mình apply gần 5-7 chương trình đều nhận kết quả rớt cả, nên mình đã dành thời gian xin cả ý kiến từ những anh chị giàu kinh nghiệm đi trước, liên tục sửa sang bộ hồ sơ chỉn chu hơn, không ngừng cố gắng tiến về phía trước bằng cách tham gia những chương trình "vừa sức" hơn, rồi từ từ tiến ra biển lớn.

"Hành trình này không dành cho tất cả, chỉ dành cho những ai biết mình rất nhỏ để xông pha đi tìm một thế giới bao la." Mình tin vào điều đó.

Đại biểu Việt Nam tham dự chương trình trao đổi tại Thái Lan Lead The Change 2019

Ban điều hành CLB Tình Nguyện IR4C - Chương trình trị liệu tâm lý qua các phương pháp thư giãn HẠ KÉN 2020

Cám ơn Yến Nhi vì những năng lượng tích cực mà bạn mang lại! Bạn muốn gửi gắm một điều gì đó đến những người trẻ như bạn?

"Hãy cứ đi thôi, vì chỉ cần đi là sẽ đến."

Thực tế, dựa trên kinh nghiệm bé bé của mình thôi, các bạn trẻ chúng mình thường chần chừ và suy nghĩ rất nhiều trước mỗi cơ hội lắm. Nhưng nếu chúng ta chần chừ quá lâu, cơ hội đó sẽ vụt mất đó!

Mình mong muốn chúng ta cùng hiểu rằng mỗi trải nghiệm đều sẽ đem lại cho mình nhiều thứ lắm, đó có thể là những người cộng sự tuyệt vời, những nụ cười trao nhau, những lần giận hờn bật khóc. Nhưng sau cùng, chúng ta sẽ trở nên dày dặn và trưởng thành hơn.

Nên đừng sợ, đừng chần chừ, hãy mở lòng, thử sức, cho phép bản thân được vấp ngã và trưởng thành hơn nhé!

Thành tích học tập: 1. Xét tuyển thẳng ngành Quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. GPA: 3.2/4.0. IELTS: 7.5. 2. Liên tiếp đạt hai huy Chương Bạc môn Tiếng Anh tại cuộc thi Olympic 30/04 Lê Hồng Phong khu vực miền Nam và khu vực miền Bắc - duyên hải miền Trung năm 2017. 3. Thủ khoa chuyên Anh của trường THPT Chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước năm 2015 với số điểm chuyên ngữ là 8.5/10. 4. Huy chương Bạc môn Tiếng Anh toàn quốc năm 2015. Thành tích mảng giao lưu quốc tế: 1. CET Roommate Program 2020 - Ho Chi Minh City, Vietnam 2. Đại biểu Việt Nam tham gia chương trình International Model United Nations 2020. 3. Đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Lead The Change 2019 tại Thái Lan. 4. Đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Asia Youth Leaders Initiative 2019 tại Singapore. 5. Ở tuổi 20 đã đặt chân tới 7 quốc gia: Singapore, Malaysia, Korea, China, Thailand, Cambodia và Việt Nam. Thành tích mảng hoạt động cộng đồng: 1. Đại sứ sinh viên môi trường năm 2020 - 2021, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đồng sáng lập tổ chức về môi trường "Use-less Plastic", với cách tiếp cận trên phương diện khoa học và nghệ thuật được triển khai trên phương diện truyền thông. 3. Điều phối viên & Huấn luyện viên của chương trình giáo dục thông qua thể thao và văn hóa Coach For College kết hợp giữa các trường đại học top của Mỹ (Stanford, Harvard, Duke, ...) và tất cả các trường đại học tại Việt Nam. 4. Thành viên CLB Tình Nguyện IR4C, trực thuộc Khoa Quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. 5. Thành viên ban Research & Development của dự án giúp đỡ các tổ chức phục hồi sau đại dịch Covid-19 thông qua hình thức mentor (1-1) "Give it back".

Theo Ngọc Mai

Sinh viên Việt Nam