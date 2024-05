Nữ giám đốc tài giỏi nên duyên với cậu bạn học từng không thích

Tham dự chương trình Vợ chồng son, Lê Phúc An kể về hành trình yêu hơn một thập kỷ của anh và vợ Trần Neylan Ngoan. Con đường du học của Phúc An bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi anh sang Singapore. Anh dành thời gian học cấp 3 ở New Zealand và thêm 3 năm ở Úc. Sau đó, An qua Mỹ học năm 22 tuổi.

Hiện tại, Phúc An (34 tuổi) làm giám đốc sáng tạo của một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc. Còn Neylan Ngoan (34 tuổi) đảm nhận vai trò giám đốc điều hành công ty bất động sản và cho vay tại Mỹ.

Dù có hơn 10 năm bên nhau, Phúc An nhận xét, vẻ ngoài của vợ trước giờ không thay đổi. Ngay khi nhìn thấy vợ, anh đã trúng "tiếng sét ái tình" nhờ năng lượng tích cực và sự tự tin của cô.

Do gặp trục trặc trong giấy tờ và nhập học trễ, Phúc An - Neylan Ngoan đều được xếp vào chung một lớp học tiếng Anh ở trường cao đẳng.

Nam giám đốc làm quen bạn học xinh đẹp bằng cách "khịa", đá xéo (Video: NL).

Vừa bước vào lớp, Neylan Ngoan liền không có cảm tình với bạn cùng lớp Phúc An. Cô cho hay: "Bạn này ngồi bàn cuối. Mà trong tư tưởng của em, người ngồi cuối lớp hay nằm dài thì thường học dở, cá biệt. Còn mình hay ngồi bàn nhất, nhì vì thích tiếp thu. Bạn ấy đang nằm mà khi em bước vào, bạn ấy dựng người lên".

Nhưng sau đó, cô mới biết Phúc An là học sinh xuất sắc với điểm số cao, hạng đầu của trường. Vì đi du học từ lâu, An đã đạt được chứng chỉ 7.5 IELTS. Nhờ đó, anh được đặc cách trong lớp.

Neylan Ngoan cũng là học sinh giỏi, ngoại ngữ tốt. Để chinh phục được vợ, Phúc An từng phải "tranh giành" với một số người trong lớp. Anh hay tìm cách "khịa", "đá xéo" với cô bạn để gây sự chú ý.

Neylan Ngoan không để tâm do lúc đó còn nhỏ và mới sang Mỹ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cả hai còn thách thức nhau xem ai là người nói tiếng yêu trước.

Song sau chuyến đi biển ngắm hoàng hôn cùng nhau, Neylan Ngoan có chút rung động và "bật đèn xanh" cho cậu bạn cùng lớp. Khi được sự cho phép, Phúc An nắm tay và trao cho bạn nữ nụ hôn đầu.

Neylan Ngoan và Phúc An quen biết nhau nhờ học chung lớp ở Mỹ (Ảnh: FBNV).

Hành trình yêu của họ bắt đầu vào năm 2011, ra trường năm 2015 và đăng ký kết hôn một năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chuyển về ở cùng nhà với gia đình Phúc An.

Sau đó, họ cùng khởi nghiệp bằng việc bán thịt, ngô và trứng gà nướng ở chợ đêm. Vì không thể ngồi yên một chỗ và làm công việc giờ hành chính, Neylan Ngoan bàn bạc với chồng về chuyện kinh doanh. Cô mê kinh doanh nhà hàng nhưng lại không biết nấu.

Cuối cùng, Phúc An bao sân nấu nướng từ 9h sáng đến 9h tối, còn vợ là người bán hàng.

Anh thừa nhận: "Điều cuốn hút và làm em muốn cưới bạn ấy là nghị lực của vợ. Điều kiện gia đình của em có sẵn, còn vợ phải tự lực cánh sinh, không có sự giúp đỡ từ gia đình. Vì thế, em thấy đó là sự cộng hưởng cho em, khiến em muốn tiến xa hơn với bạn".

Bên cạnh chuyện tình, Neylan Ngoan và Phúc An cũng tiết lộ về tật xấu của nhau. Nữ giám đốc kể, cô đặt biệt danh cho chồng là "An Bài (bày)" vì anh hay "bày binh bố trận". Đặc biệt khi nấu ăn, An hay để đồ lung tung trong cả căn bếp to.

Từ năm 2011 đến nay, Neylan Ngoan và Phúc An đã có 13 năm bên nhau (Ảnh: FBNV).

Nhà trai giải thích, một phần do đi học từ nhỏ, không ai quản lý về việc dọn dẹp, bày bừa. Phần khác là do đi làm thêm trong nhà hàng ở Úc, An quen với việc có người dọn dẹp. Ngoài ra, Neylan Ngoan nói chồng ở bẩn và không lãng mạn.

Còn nam giám đốc nói có một số thời điểm, vợ nóng tính thì rất đanh đá nhưng đến nay đã kiềm chế bớt. Kết thúc chương trình, An nói: "Em lúc nào cũng là cô gái 13 năm trước anh gặp, sét đánh chết anh. Anh mong từ đây đến mãi về sau, năm nào cũng như vậy".

Neylan Ngoan xúc động đáp lại: "Cũng nhờ chương trình, gửi đến anh một lời cảm ơn và một lời xin lỗi nha".