Nữ bí thư Đoàn 9X năng nổ, nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Nữ bí thư đoàn năng động

Sinh năm 1992, Hoài Ân là một trong những nữ thủ lĩnh trẻ, nhưng quyết đoán, chững chạc; luôn tìm tòi, nghiên cứu để có nhiều chương trình, phương pháp, sáng kiến..., áp dụng hiệu quả vào thực tế địa phương và được sự hưởng ứng đồng tình của đoàn viên, thanh niên.

Để có được kết quả cao trong hoạt động, Hoài An cho biết cán bộ đoàn phải là đầu tàu, gương mẫu... (Ảnh: N.P).

Gắn bó với công tác đoàn hơn 7 năm qua, với bản lĩnh của tuổi trẻ và tâm niệm lời Bác dặn: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", Hoài Ân đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước trở thành "cánh chim đầu đàn" đưa phong trào xã Nghĩa Mai ngày một đi lên.

Hoài Ân tâm sự: "Để có được kết quả cao trong hoạt động, cán bộ đoàn phải là đầu tàu gương mẫu, phải có trình độ, năng lực thực tiễn và luôn tự tìm tòi nghiên cứu, tích cực học tập nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động… để đoàn viên, thanh niên noi theo".

Là nữ cán bộ đoàn ở xã vùng sâu, vùng xa trung tâm huyện nhưng bằng nhiệt huyết, sức trẻ, khát khao được cống hiến, có tinh thần trách nhiệm, trong suốt quá trình công tác, Nguyễn Thị Hoài Ân luôn trăn trở làm thế nào để các hoạt động luôn gắn với những quyền lợi và lợi ích của đoàn viên thanh niên, lôi cuốn họ đến với tổ chức đoàn.

Tham quan mô hình trồng bí của thanh niên Hoàng Hữu Minh, làng Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai (Ảnh: N.P).

Từ đó, Hoài Ân đã nghiên cứu và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo nhằm khơi dậy được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tại địa phương; thay đổi được suy nghĩ của các đoàn viên thanh niên học tập, vươn lên phát triển kinh tế.

Nổi bật là các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Vận động thành lập mô hình câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế.

Đến nay, trên địa bàn xã Nghĩa Mai đã có nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Anh Hoàng Hữu Minh, làng Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai cho biết: "Chị Hoài Ân là một Bí thư đoàn rất năng nổ, nhiệt tình, có nhiều sáng kiến, hoạt động thu hút được các đoàn viên thanh niên. Trong công tác đoàn, Hoài Ân luôn gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng cho các đoàn viên thanh niên học tập. Tôi được tham gia tập huấn, được hỗ trợ vay vốn phát triển mô hình kinh tế, cho thu nhập cao, ổn định cuộc sống".

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Mai chung tay giải cứu quýt (Ảnh: N.P).

Cũng theo anh Hoàng Hữu Minh, thời điểm dịch bệnh Covid-19 tại xã Nghĩa Mai diễn biến phức tạp, thì chị Hoài Ân đã chủ động tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

"Chị cùng Ban chấp hành đoàn xã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền, thành lập các câu lạc bộ thanh niên tham gia phòng chống dịch; vận động xã hội hóa và phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, làm kính chắn giọt bắn cho nhân viên y tế; ra quân hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm khai báo sức khỏe điện tử; vận động và tặng quà cho các tổ giám sát cộng đồng về dịch bệnh Covid-19 của xã", anh Minh chia sẻ thêm.

Giải cứu hàng hóa cho bà con

Do tác động của đại dịch Covid-19, khiến nông dân trong xã gặp khó khăn đầu ra nông sản. Hoài An cùng các đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Mai đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều chương trình "giải cứu quýt" giúp đỡ mua nông sản cho bà con nông dân.

Với bản chất năng nổ nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Hoài Ân đã để lại dấu ấn đậm nét đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, Hoài Ân còn tổ chức nhiều chương trình gây quỹ từ thiện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Lê Hoàng Phương Ly, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nghĩa Mai A (Ảnh: N.P).

Năm 2021, Đoàn xã Nghĩa Mai đã phối hợp Hội đồng đội huyện Nghĩa Đàn xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình em Lê Hoàng Phương Ly, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nghĩa Mai A.

"Với vai trò là thủ lĩnh đoàn ở địa bàn vùng sâu vùng xa, bản thân tôi không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong các hoạt động nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ chức. Để đưa công tác đoàn vững mạnh trong thời gian tới, tôi sẽ triển khai mô hình: "Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế". Để từ đó thanh niên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp đỡ nhau đi lên và làm giàu chính đáng", Hoài Ân chia sẻ.

Anh Võ Đức Tùng, Bí thư Huyện đoàn Nghĩa Đàn cho biết: "Chị Hoài Ân là một cán bộ đoàn với tư tưởng lập trường kiên định, vững vàng, luôn tích cực học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong chương trình công tác đoàn và thanh thiếu nhi, Hoài Ân luôn phát huy được vai trò, bản lĩnh của người cán bộ đoàn".

Nguyễn Thị Hoài Ân vinh dự là 1 trong 10 cán bộ đoàn xuất sắc của tỉnh Nghệ An được nhận giải thưởng cao quý mang tên anh hùng Lý Tự Trọng (Ảnh: N.P).

Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, có nhiều đóng góp, Hoài Ân được cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2021, Hoài Ân vinh dự được nhận bằng khen của TW Đoàn TNCS HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng…

Với cách làm sáng tạo cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Thị Hoài Ân đã dẫn dắt phong trào thanh niên của xã Nghĩa Mai ngày càng đi lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vinh dự và tự hào hơn, năm 2022, Nguyễn Thị Hoài Ân tiếp tục là 1 trong 10 gương mặt cán bộ đoàn xuất sắc của tỉnh Nghệ An được nhận giải thưởng cao quý mang tên anh hùng Lý Tự Trọng.