Những trào lưu giới trẻ gây "sốt" mạng xã hội trong năm 2022

Trào lưu "Ngày không dùng cặp sách"

"Anti backpack day" hay "No backpack day" (Ngày không dùng cặp sách) là trào lưu phổ biến trên các trang mạng xã hội vào tháng 4/2022. Theo đó, người tham gia sẽ không sử dụng túi xách hay ba lô truyền thống để đựng những đồ dùng cá nhân mà thay vào đó, họ sẽ tự tạo ra những mẫu "túi" độc đáo từ những vật dụng quen thuộc, mang đậm chất riêng của mỗi cá nhân.

Với trào lưu này, các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo "túi đồ" theo sở thích riêng (Ảnh chụp màn hình).

Được biết, trào lưu "Anti backpack day" từng phổ biến trên các nền tảng như Facebook hay TikTok vào cuối năm 2021. Nhưng rồi nó đã quay trở lại vào năm 2022 và nhận được hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi.

Sở dĩ trào lưu "Anti backpack day" hot trở lại và được nhiều người, từ nhiều thế hệ khác nhau ủng hộ là bởi sự thú vị, sáng tạo của những "chiếc túi" đựng đồ.

Hot girl đi bộ

Xu hướng "hot girl đi bộ" được khởi tạo bởi TikToker 22 tuổi Mia và hashtag #Hot Girl Walk đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem vào tháng 5/2022. Theo Mia, có 3 quy tắc cho việc đi bộ theo trào lưu này:

- Nghĩ về những gì bạn biết ơn;

- Nghĩ về các mục tiêu của mình và các bước cần thiết để đạt được chúng;

- Liên tục tự nhắc về vẻ đẹp của bản thân.

Ý tưởng là kết hợp việc tập luyện và vận động vào thói quen hàng ngày của bạn trong khi vẫn giữ thái độ lạc quan. Trào lưu "hot girl đi bộ" không có giới hạn: Có thể được thực hiện ngoài trời hoặc trong nhà, trên máy chạy bộ hoặc đi bộ thông thường.

"Hot girl đi bộ" là một trong những trào lưu lành mạnh được bạn trẻ hưởng ứng (Ảnh: TikTok).

Mặc dù đi bộ có vẻ không giống như tập thể dục, nhưng các chuyên gia đã xác nhận nhiều lợi ích sức khỏe mà hoạt động này mang lại.

Khoe mặt mộc đề cao vẻ đẹp tự nhiên

Trào lưu này thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ bởi nó lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực. Theo đó, người dùng TikTok sẽ quay lại gương mặt của mình cùng với bộ lọc gắn lông mi giả, làm nhỏ khuôn mặt.

Video phát trên nền nhạc của bài hát "Tear in My Heart" và khi đến đoạn "my taste in music is your face" (Tạm dịch: Âm nhạc của tôi độc đáo, gương mặt của bạn cũng vậy), người dùng sẽ tắt bộ lọc đi và khoe gương mặt mộc không có lớp trang điểm của mình.

Meg DeAngelis tham gia trào lưu với chú thích: "Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tắt bộ lọc trước khi tham gia trào lưu lành mạnh này" (Ảnh chụp màn hình).

Xu hướng này khiến mọi người có sự thay đổi cách nhìn nhận tích cực về cơ thể của mình, tránh áp đặt bản thân vào những quy chuẩn vẻ đẹp phi thực tế.

Một ví dụ điển hình cho trào lưu này là Meg DeAngelis. Cô gái này hưởng ứng trào lưu với dòng chú thích kèm video: "Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tắt bộ lọc trước khi tham gia trào lưu lành mạnh này".

Tạo hình trái tim bằng mã code

Trào lưu tỏ tình này dựa theo một bộ phim của Trung Quốc có tên là "Thắp sáng anh, sưởi ấm em". Chính nhờ trào lưu tạo hình trái tim bằng mã code mà cư dân mạng đã có dịp được chiêm ngưỡng những tác phẩm vô cùng xuất sắc, "đu trend" theo bộ phim đang nổi tiếng.

Cư dân mạng thích thú với trào lưu tỏ tình ấn tượng (Ảnh chụp màn hình).

Mỗi tác phẩm cũng nhận về được rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Phần đông mọi người đều đánh giá cao những tác phẩm đó, dù vẫn chưa đủ đẹp so với hình trái tim trong bản gốc của bộ phim.

Sau trào lưu này, những nhân tố được cộng đồng mạng quan tâm nhất chính là các bạn trẻ theo học chuyên ngành công nghệ thông tin. Nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ và mong muốn có được người yêu tương lai theo học chuyên ngành này.

Cầm 5.000 đồng mua cả thế giới

Vào tháng 7/2022, các video mâm cơm với trị giá chỉ 5.000 đồng, 10.000 đồng bỗng trở nên "hot rần rần" trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là chủ nhân các đoạn clip đều khẳng định rằng, với số tiền ít ỏi như trên có thể nấu được những bữa cơm cho 4-5 người ăn thoải mái.

Trào lưu "cầm 5.000 mua cả thế giới" thu hút hàng triệu lượt xem (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau đó, "làn sóng" video với chủ đề "Cầm 5.000 mua cả thế giới" được nhiều người thực hiện với các phiên bản khác nhau. Thu hút đông đảo lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên nền tảng TikTok, nhưng các video chủ đề này nhanh chóng nhận về sự chỉ trích vì cho rằng "quá lố".