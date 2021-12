Những cô giáo trẻ tài sắc vẹn toàn, "hot" nhất mạng xã hội năm 2021

Dân trí Không chỉ gây ấn tượng nhờ tài năng, các cô giáo dưới đây còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp không thua kém "hot girl".

Giảng viên trường nghề Tiêu Ngọc

Giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Phạm Thị Hồng Ngọc là gương mặt không quá xa lạ với giới học sinh, sinh viên Hà Nội.

Phạm Thị Hồng Ngọc sinh năm 1996, có nick name là Tiêu Ngọc. Cô giáo trẻ không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn là gương mặt hot trên mạng xã hội (MXH) khi sở hữu gần 700 nghìn lượt theo dõi. Ngọc sở hữu gương mặt khả ái và chiều cao nổi bật.

Nữ giáo viên chia sẻ rằng chính niềm đam mê mãnh liệt với Toán học đã khiến cô có quyết tâm theo đuổi môi trường sư phạm và trở thành giáo viên dạy Toán. Hiện cô đang giảng dạy môn Toán tại Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Được biết, trước khi trở thành giảng viên, cô Ngọc từng là Hoa khôi Thanh lịch trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Top 20 nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2016.

Hồng Ngọc cũng chính là cô gái được tìm "info" nhiều nhất sau trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản trên SVĐ Mỹ Đình hôm 11/11 nhờ ngoại hình xinh xắn.

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai là giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân. Trái ngược với bề ngoài nhỏ nhắn, Phương Mai sở hữu những thành tích "đồ sộ".

Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi (HSG) quốc gia môn tiếng Anh, tốt nghiệp cử nhân Đại học Colorado State University loại ưu (Magna Cumme Laude), từng có mặt trong Dean's list.

Nữ giảng viên từng trúng tuyển học thạc sĩ của Đại học Northestern, Boston, Mỹ nhưng sau đó quyết định sang Anh quốc để học thạc sĩ vì muốn khám phá một đất nước, một nền văn hóa mới.

Nguyễn Phương Mai là giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu bảng thành tích đáng nể, ngoại hình xinh đẹp và gu thời trang trẻ trung, sang trọng.

Ngoài sự nghiêm khắc khi lên giảng đường, Phương Mai được nhiều sinh viên yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp tựa các diễn viên Hàn Quốc và phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu.

Cô giáo mầm non Chế Thị Mai Thương

Cô Mai Thương (sinh năm 1998) hiện công tác tại Trường Mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngoài công việc giảng dạy tại Trường Mầm non thị trấn Quán Hành, cô giáo Mai Thương còn là một biên đạo múa tài năng bởi từng theo học tại Học viện Múa Việt Nam.

Cô giáo mầm non Chế Thị Mai Thương.

Cô được đồng nghiệp, phụ huynh và các bạn học sinh yêu quý vì không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vô cùng tận tụy, yêu nghề và mến trẻ. Dù công việc giáo viên mầm non khá vất vả so với các cấp khác nhưng cô muốn gắn bó thật lâu vì rất yêu quý trẻ con và mong muốn truyền dạy cho các con những kiến thức thuở mới chập chững đi học, dạy các con những điều hay lẽ phải, nhân văn và tử tế.

Cô giáo tiểu học Phương Anh

Cô giáo Nguyễn Phương Anh hiện đang công tác tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cô được học sinh yêu quý vì ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, và phong cách giảng dạy gần gũi, tự nhiên.

Cô giáo 9x đã kinh nghiệm 5 năm đứng lớp, nhiều nhất là lớp 1. Dạy khối học sinh nhỏ có thuận lợi là phụ huynh quan tâm tới con em mình nhưng cô gặp không ít khó khăn vì trình độ tiếp thu bài của học sinh trong lớp không đồng đều.

Để học sinh tập trung vào bài giảng, cô Phương Anh thường lên ý tưởng phong phú, đa dạng, kết hợp giữa học và chơi. Mới gắn bó với nghề chưa lâu nhưng nhờ nỗ lực cùng sự tận tâm, cô Phương Anh đạt được nhiều thành tích tốt như: Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Giải Nhất cuộc thi Viết chữ đẹp, Giải Nhì cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning và là đảng viên trẻ tuổi nhất của trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Cô giáo Vật lý Trần Thanh Nga

Xuất hiện trong một vài buổi dạy trên sóng livestream, cô giáo Thanh Nga lập tức gây sốt nhờ gương mặt thanh tú, phong cách giảng dạy cuốn hút. Thanh Nga sinh năm 1998, hiện công tác tại Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Hà Nội. Cô từng là sinh viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cô giáo Trần Thanh Nga được coi là gương mặt thu hút nhất trong mùa giãn cách xã hội vừa qua, bởi những bài giảng Vật lý qua sóng live-stream.

Thanh Nga sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, nên có ước mơ trở thành giáo viên bắt đầu từ khi cô mới chỉ 4-5 tuổi. Đối với cô, nghề giáo là nghề cao quý nhất và luôn nỗ lực để truyền tải kiến thức tới học trò. Theo cô, bí quyết để học tốt môn Vật lý là học bằng bản năng khám phá của con người, hiểu bản chất vật lý và sự liên hệ thực tiễn. Điều này quan trọng hơn rất nhiều việc ôn luyện chỉ để mục đích đi thi được điểm cao.

Nữ giảng viên Nguyễn Thị Ánh Thơ

Cô Nguyễn Thị Ánh Thơ (sinh năm 1993) là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội được sinh viên yêu mến và đặt cho biệt danh "cô giáo thiên thần" không chỉ bởi hữu nhan sắc xinh đẹp, mà còn có profile siêu đỉnh.

Trước khi trở thành giảng viên trường đại học danh giá bậc nhất Việt Nam, cô Ánh Thơ từng tốt nghiệp chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại trường ĐH Ngoại thương với GPA 3.9/4.0. Sau đó, cô sang Na Uy học Thạc sĩ chuyên ngành Lãnh đạo và Quản trị thay đổi tại trường Kinh tế Vương quốc Na Uy BI và có kỳ trao đổi MBA tại trường Đại học San Diego State University, Bang California, Hoa Kỳ.

Nhan sắc rạng rỡ, thân thiện của "cô giáo thiên thần" Ánh Thơ.

Ánh Thơ đã đặt chân tới 11 quốc gia trên thế giới và thành thạo 2 thứ tiếng: Tiếng Anh và Tiếng Nga. Ngay từ năm cấp 3, cô đã đạt nhiều giải thưởng liên quan tới tiếng Nga cụ thể: giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Nga và giải Ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Nga cấp quốc gia. Lên Đại học, cô tiếp tục giành nhiều giải thưởng như Giải Ba kỳ thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Giải Nhì kỳ thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường và nhận được học bổng từ Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Không chỉ học giỏi, cô Thơ còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế và giành nhiều giải thưởng về nghệ thuật và xã hội như danh hiệu Miss Thân thiện, Top 5 Miss Teen Vietnam. Bộ phim cô từng tham gia - Bức Vách giành giải xuất sắc nhất tại giải thưởng Búp Sen Vàng 2014.

Nữ giảng viên Lê Thị Ngọc Hoa

Cô giáo Lê Thị Ngọc Hoa sinh năm 1988, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Đối với nhiều đồng nghiệp và sinh viên của ĐH Đà Nẵng, cô dễ dàng gây ấn tượng từ những lần gặp đầu tiên với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và cách nói chuyện rất cuốn hút.

Không chỉ làm công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nữ giảng viên 8x còn thử sức nhiều lĩnh vực nghệ thuật như MC, diễn xuất, sáng tác nhạc,... và sở hữu những thành tựu danh giá.

Sự đa tài và trái tim mẫn cảm của người thầy đã tạo nên sức cuốn hút và trở thành chất kết dính để Ngọc Hoa trở thành một cô giáo, một người chị, một người bạn thân thiết của các bạn sinh viên.

