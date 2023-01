Những cô gái tuổi 20 không vội vã yêu đương

Như thế nào được gọi là hạnh phúc? Là khi ta có mái ấm để về, một công việc ổn định và người thương để dựa dẫm. Tuy nhiên, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Bởi thế, ta chỉ nên tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống của mình, thay vì những định nghĩa hay tiêu chuẩn của người khác.

Sẽ có người cho rằng, hạnh phúc là khi bản thân gặp được ý trung nhân, hợp tình, hợp tính. Nhưng đâu phải ai cũng có thể gặp được nửa kia một cách dễ dàng. Bởi vậy có một số người đã lựa chọn cuộc sống độc thân, học cách làm mình hạnh phúc, chờ tình yêu đến gõ cửa.

Hiện nay, xã hội đổi thay, người ta thường lựa chọn yêu theo tầng. Vậy nên, những cô gái tuổi 20 lựa chọn theo đuổi cuộc sống độc thân, dành thời gian để trở thành những cô gái giỏi giang, quyến rũ thay vì chạy đua theo tình yêu non dại.

Lý do lựa chọn cuộc sống một mình của những cô gái tuổi đôi mươi

Đưa ra lựa chọn cho vấn đề "những cô gái tuổi 20 ngại yêu", Nguyễn Thị Hoa (20 tuổi, sinh viên năm ba Đại học Vinh) cho hay: "Hiện tại mình chọn độc thân không phải vì mình cảm thấy tình yêu phiền phức, cũng không phải vì mất đi niềm tin trong tình yêu.

Đối với một số người, tình yêu là trải nghiệm để tìm người tốt nhất. Nhưng đối với mình, tình yêu là thứ thiêng liêng, quan trọng nên không thể vội vã".

Để có được tình yêu như mong đợi, một người đàn ông phù hợp với những tiêu chuẩn của bản thân, cô lựa chọn sống độc thân. Dần dần cô nhận ra, độc thân không cô đơn như người ta hay nói. Bởi hạnh phúc do chính bản thân mình quyết định, Nguyễn Hoa tâm sự.

Nguyễn Thị Hoa, 20 tuổi, sinh viên năm ba Đại học Vinh (Ảnh: NVCC).

"Mình chọn độc thân bởi mình dành thời gian cho bản thân quá nhiều. Nên mình không có thời gian rảnh rỗi để xây dựng một mối quan hệ. Với độ tuổi hiện tại của mình, điều mình cần làm là phát triển bản thân chứ không phải là một mối tình" Nguyễn Thu Hà (20 tuổi, sinh viên năm hai Học viện Báo chí và tuyên truyền) chia sẻ.

Phát triển bản thân, chờ người xứng đáng để trao trọn yêu thương

Nguyễn Thị Hoa cho biết, cuộc sống độc thân giúp cô thoải mái, tự do và làm những điều mình thích. Có không gian, thời gian cho bản thân và giúp cô tự lập, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sau khi thử tìm hiểu một vài người nhưng không thể đến được với nhau, Hoa nhận ra, càng trưởng thành, cô càng muốn tìm cho mình những mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Cô nhận ra, tình yêu đẹp nhất, bền lâu nhất là tình yêu trưởng thành.

Theo Hoa, cô đã không còn là cô gái ngây thơ tuổi 17 yêu vì cảm xúc nhất thời hay chuyện tình sét đánh. Cô đã đến độ tuổi chín chắn, suy nghĩ cho cuộc đời.

Bởi thế, cô đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất để gặp được người cùng chí hướng, tầng lớp. Cô hy vọng người đàn ông của mình đến trễ một chút. Khi đó, cả hai đã đủ tuổi để chín chắn, đầy đủ kinh tế tạo dựng tình yêu đẹp.

Đối với Thu Hà, cuộc sống độc thân luôn lí tưởng trong mắt cô. Mặc dù những dịp lễ, tết người ta có người yêu đưa đi chơi, du lịch nhưng cô không cảm thấy buồn vì điều đó.

Bởi lẽ, cô sẽ dành những khoảng thời gian đó cho gia đình, bạn bè. Những lúc tâm trạng vui buồn, chán nản, cô có thể đi chơi, giải tỏa stress với bạn bè thay vì một ai đó.

Thu Hà chia sẻ: "Mình chưa muốn bước vào mối quan hệ một phần là do những mối tình trước đây của bạn mình. Tất nhiên, trong xã hội đều sẽ tồn tại những người tốt, xấu. Nên mình không thể đánh đồng tất cả.

Mình chỉ cảm thấy bản thân mình hiện chưa tốt, chưa đủ giỏi để tìm được người đàn ông đủ ba tiêu chí: Tài giỏi, trưởng thành, có trách nhiệm. Mình hy vọng tất cả các cô gái ngoài kia sẽ tìm được nửa kia theo tiêu chuẩn của họ".

Nguyễn Thu Hà, 20 tuổi, sinh viên năm hai Học viện Báo chí và tuyên truyền (Ảnh: NVCC).

Liệu độc thân có cô đơn như người ta thường nghĩ

Hồ Thị Như Ngọc, 20 tuổi, sinh viên Đại học Vinh cho biết: "Mình không vội yêu bởi đã mất niềm tin vào tình yêu. Nhìn những người xung quanh mình, mình cảm thấy yêu là thứ gì đó thật gò bó, mất tự do.

Đặc biệt, mười cặp yêu nhau thì có đến chín cô gái đã phải đánh đổi nước mắt, buồn tủi chỉ để được yêu. Bởi lẽ, ở độ tuổi đôi mươi chúng ta chưa thực sự gặp được người đàn ông lý tưởng cho đời mình".

"Những cô gái trong lứa tuổi mới lớn thường chọn sai người. Bởi người trưởng thành thì em với không tới. Người bằng tuổi không đủ chín chắn để bao bọc em. Không những thế, nhìn lại mình, em nhận ra bản thân em chưa xứng đáng để gặp được người hoàn hảo", Như Ngọc nói.

Có những cô gái chỉ biết than thân trách phận, so sánh với người này người kia. Họ quên đi việc phải so sánh chính bản thân họ và những cô gái khác. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó, bạn gặp người không tốt bởi bạn chưa thực sự hoàn hảo.

"Mây tầng nào gặp gió tầng đó", bởi thế, chúng ta cần đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn nữa thay vì các mối quan hệ độc hại. Ngọc tâm sự.

Như Ngọc chia sẻ, những cô gái cần trau dồi cho mình tư duy. Bởi lẽ, vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn sẽ không bao giờ tàn phai. Không phải ai sinh ra cũng có nhan sắc hoặc gia đình có điều kiện để tân trang, trau chuốt lại nhan sắc. Nhưng với vẻ đẹp tri thức, ai cũng có thể có được nhờ tính kiên trì, siêng năng tiếp thu kiến thức.

Hồ Thị Như Ngọc, 20 tuổi, sinh viên Đại học Vinh (Ảnh: NVCC).

Mẹ Như Ngọc từng nói với cô: "Những người đàn ông giàu có, tài đức sẽ luôn chọn những cô vợ khôn khéo, giỏi giang để làm vợ".

Yêu, độc thân là sự lựa chọn của mỗi người. Khi người ta độc thân, người ta không cô đơn như ta nghĩ. Những cô gái có người yêu, đôi khi không hạnh phúc như ta tưởng tượng.