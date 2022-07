Người trẻ tìm tới không gian văn hóa chỉ để chụp ảnh sống ảo?

Mùa hè đang là mùa cao điểm du lịch. Người trẻ rủ nhau tìm tới những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên cả nước để thăm quan, trải nghiệm. Tuy vậy, liệu rằng các bạn trẻ khi đi ghé thăm các không gian văn hóa sẽ quan tâm tới việc chụp hình "sống ảo" hơn hay tìm hiểu tri thức văn hóa, lịch sử hơn?

Chỉ đơn thuần là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của bản thân

Khuất Thị Thanh Hằng bên dòng sông Hoài của Hội An (Ảnh: NVCC).

Khuất Thị Thanh Hằng (20 tuổi, Hà Nội) thể hiện sự yêu thích với phố cổ Hội An: "Mình rất thích Hội An vì sự nên thơ và cổ kính của nó. Trải nghiệm thú vị nhất của mình có lẽ là được uống nước "Mót" nổi tiếng, nhưng thú vị và vui hơn cả còn là việc mình chụp được rất nhiều bức hình đẹp để lưu giữ kỉ niệm tại nơi đây".

Hằng cũng chia sẻ thêm về những gì mình học được sau chuyến đi ý nghĩa: "Bài học đáng giá nhất mình nhận được sau chuyến đi này là tuổi trẻ thì nên đi nhiều hơn; nếu chỉ ở yên một chỗ thì không thể ngắm nhìn được nhiều cảnh đẹp như vậy".

Cũng giống Thanh Hằng, Lò Quốc Toản (20 tuổi, Thanh Hóa) cũng yêu thích Hội An vì vẻ đẹp của nó: "Mình thích Phố cổ Hội An bởi vẻ đẹp của nó. Hơn nữa, không gian rộng rãi và có rất nhiều góc sống ảo khiến mình ghi lại được rất nhiều những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa bên bạn bè tại đây. Đặc biệt, mình rất ấn tượng với chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời "Ký ức Hội An". Đây thực sự là một chương trình để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất cả về quy mô và chất lượng nội dung".

Mở rộng được vốn tri thức về không gian văn hóa

Khác với Hằng và Toản, Vũ Trà My (20 tuổi, Hà Nội) thích Hội An không đơn thuần ở việc chụp được nhiều bức hình đẹp mà còn ở việc khám phá được nhiều điều lý thú tại nơi đây.

Quốc Toản tại một góc của phố cổ Hội An (Ảnh: NVCC).

"Đến với Hội An, mình tìm hiểu được những thông tin rất thú vị về những Hội quán của người Hoa ngày xưa, kiến trúc và lối sống của một gia đình trong nhà cổ Phùng Hưng hay nghe sự tích về Chùa Cầu", Trà My cho biết.

Trong khi đó, Vũ Thị Phương Anh (22 tuổi, Nam Định) chia sẻ sự thích thú của mình vì được đến gần hơn với văn hóa Huế khi được trực tiếp trải nghiệm nghe ca Huế trên sông Hương: "Mình không ngờ mình lại phải lòng ca Huế. Trước đó mình đã không muốn đi vì mệt và cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng từ giây phút bước lên thuyền, mình đã thay đổi 180 độ và bất ngờ là sao nó lại "cuốn" đến như vậy. Một tiếng đồng hồ nghe ca Huế là một tiếng đồng hồ mình say sưa và hát theo những làn điệu dân gian ấy".

Chụp ảnh sống ảo và khám phá về đặc điểm văn hóa khu vực, đâu là điều quan trọng hơn?

Đứng trước câu hỏi này, mỗi bạn trẻ lại có cho mình một câu trả lời khác nhau.

Nguyễn Vũ Uyên Thư (24 tuổi, Huế) cho rằng một chuyến đi trọn vẹn sẽ phải hội tụ được cả hai yếu tố trên: "Điều này sẽ tùy vào nhu cầu mỗi người. Việc có những bức ảnh đẹp sẽ giúp mình lưu lại những kỉ niệm đẹp và cũng là cách để mình chia sẻ với mọi người về sự đặc sắc của địa danh đó. Còn việc khám phá văn hóa sẽ giúp mình có trải nghiệm kết nối sâu sắc với địa danh đó hơn. Với mình, một chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn khi đầy đủ cả hai điều trên".

Tuy nhiên, Thư có phần "thiên vị" hơn với việc khám phá những giá trị văn hóa ở mỗi nơi mình đi qua: "Về tính quan trọng thì việc khám phá văn hóa, tìm hiểu về lịch sử với mình là cần thiết hơn, còn chụp ảnh chỉ là công cụ để mình lưu giữ lại những kỉ niệm mà thôi".

Phương Linh đề cao niềm vui và những trải nghiệm của mình hơn tất cả (Ảnh: NVCC).

Khác với Uyên Thư, Lê Phương Linh (20 tuổi, Hà Nội) cho rằng hai yếu tố trên không phải điều quyết định mà trải nghiệm của bản thân mới là điều quan trọng nhất mặc dù cá nhân bạn có hứng thú hơn với việc chụp ảnh: "Mình nghĩ trải nghiệm của bản thân mới là quan trọng nhất. Miễn là mình thấy vui vẻ, sau chuyến đi, mình có được nhiều kỉ niệm và có tình cảm với địa điểm đó hay không mới là điều quan trọng".

Nói rõ hơn về quan điểm của mình, Linh cho rằng: "Lúc mình chụp ảnh để lưu giữ những kỉ niệm của chuyến đi thì cũng đã bao gồm cả việc khám phá những điều mới mẻ về văn hóa và lịch sử của những nơi mình đặt chân đến rồi".

Có thể thấy, mỗi bạn trẻ lại có cho mình một ý niệm riêng mỗi lần ghé thăm một địa điểm du lịch hay một không gian văn hóa. Người thì đề cao vẻ đẹp của nơi ấy để đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc của mình, người thì coi trọng những giá trị tri thức mà nó sẽ đem lại, người lại tập trung hơn vào cảm nhận của cá nhân, miễn sao cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chính những sự khác biệt đó đã đem tới những giá trị cũng như những tri thức khác nhau cho mỗi người.