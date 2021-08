Nàng thơ trường ĐH Ngoại ngữ đẹp nổi bật với mái tóc hồng cực hút mắt

Dân trí Xuất hiện trong bộ ảnh ngọt ngào, với thân hình mảnh mai và mái tóc màu hồng ấn tượng, Đại sứ Trí tuệ của ĐH Quốc gia Hà Nội được nhiều người ngợi khen.

Trịnh Hoàng Yến là sinh viên lớp SNHU18, khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Cô là gương mặt không quá xa lạ với các sinh viên của ngôi trường giàu thành tích này vì từng được vinh danh ngôi vị Đại sứ trí tuệ của ĐHQGHN năm 2019. Mới đây, cô gây ấn tượng với đông đảo cộng đồng mạng khi khoe bộ ảnh chân dung mới nhất, với mái tóc nhuộm màu hồng sáng ấn tượng.

Khi nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, ban đầu Yến cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cô cảm thấy hạnh phúc. "Thực sự rất vui khi những hình ảnh của mình được nhiều người khen ngợi. Mình nghĩ điều tuyệt vời nhất của những năm tháng tuổi 20 là khoảnh khắc được sống hết mình với đam mê, sở thích của bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ, dám sống, dám yêu và dám dấn thân.

Trịnh Hoàng Yến: - Đại sứ Trí tuệ VNU - Top chung kết Miss & MR VNU 2019 - Đại sứ ULIS 2020, 2021 - Phó bí thư BCH Đoàn Thanh niên Hội sinh viên của khoa - Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc

Dù việc nhuộm tóc màu nổi có thể điều đó đi ngược lại với góc nhìn truyền thống nhưng đây là cách mà mình thể hiện cá tính, nói lên tiếng nói của bản thân. Mình rất thích một câu nói của Sophia Loren: "Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful - Một người phụ nữ đẹp nhất khi họ biết trân trọng giá trị bản thân và tự tin về tất cả những gì thuộc về mình" - Hoàng Yến cho biết.

Hiện tại, nữ sinh 2000 đang học hệ Liên kết quốc tế với chuyên ngành Kinh tế - Tài chính.

"Nghe thì hơi lạ vì trường ĐH Ngoại ngữ mà lại đào tạo Kinh tế - Tài chính nhưng thực sự với mình, đây là một chương trình học rất tuyệt vời. Theo chuyên ngành này, chúng mình được đào tạo không chỉ ngoại ngữ mà còn học cả các môn như marketing đa quốc gia, phân tích đầu tư hay nghệ thuật nói trước công chúng,… Trường cũng có sự đa dạng về văn hóa các nước, nhiều giảng viên nước ngoài và giảng viên, sinh viên rất cởi mở, năng động nữa. Vì vừa thích học khối ngành kinh tế và đam mê với ngoại ngữ, nên mình đã quyết định theo ngành học này" - Hoàng Yến chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học của mình.

Nữ sinh tự đánh giá bản thân là người hòa đồng, lạc quan, tự lập và tự chủ. Chính vì thế, cô đã rất tích cực tham gia các hoạt động của khoa, của trường và làm thêm một vài công việc ngoài giờ.

Một trong số những trải nghiệm đáng nhớ đối với Yến là tham gia cuộc thi Đại sứ ĐH Quốc gia Hà Nội 2019 và được trao giải thưởng Đại sứ Trí tuệ. "Mình tham gia cuộc thi khi mới là sinh viên năm nhất, để có cơ hội chia sẻ, hỗ trợ các bạn sinh viên, những người trẻ thể hiện bản thân và nhận ra giá trị của mình, góp phần xây dựng và truyền cảm hứng cho một cộng đồng sinh viên tri thức và giàu lòng nhân ái. Sau hai năm giành danh hiệu Đại sứ Trí tuệ VNU, mình vẫn tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, từ việc trau dồi kiến thức đến kĩ năng ứng xử trong cuộc sống để theo đuổi mục tiêu đó" - nữ sinh bày tỏ.

Nguồn cảm hứng trong cuộc sống của Hoàng Yến đến từ mẹ của mình - một người lạc quan và luôn tạo điều kiện để con cái trải nghiệm mọi điều.

Hiện nay, do tình hình của dịch bệnh, công việc học tập và cuộc sống Hoàng Yến có ảnh hưởng một chút. Cô thường dậy lúc 5h30 để tập yoga tại nhà, tự làm nước ép, sinh tố và tìm hiểu các chế độ ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe, duy trì việc học và thi online, tham dự các hoạt động ngoại khóa qua internet do nhà trường đặt ra như cuộc thi hát, nhảy... để gia tăng sự kết nối với bạn bè, thầy cô.

Hoàng Yến bộc bạch: "Những ngày giãn cách là thời điểm tuyệt vời nhất để dừng lại một phút để nhìn lại mình và định hướng cho những dự định sắp tới. Ngoài việc học tập trên trường, mình đọc nốt những cuốn sách chưa có thời gian đọc khi đi học, học nấu ăn cùng gia đình, học sử dụng máy ảnh và tự chụp ảnh "sống ảo".

Câu nói của diễn viên Keanu Reeves: "Những gian nan trong đời sẽ biến bạn trở thành con người của ngày hôm nay. Hãy trân trọng, vì nhờ chúng bạn mới mạnh mẽ hơn" là "kim chỉ nam" mà Hoàng Yến yêu thích.

Chia sẻ về nguồn động lực trong cuộc sống, Hoàng Yến ngần ngại cho biết, cô được truyền cảm hứng rất nhiều từ chính người mẹ của mình - một người có tâm hồn trẻ trung và cực kì lạc quan.

"Mẹ cởi mở với những quan điểm mới và luôn khuyến khích con cái trải nghiệm, khám phá, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất và gìn giữ giá trị cốt lõi là tri thức và lòng trắc ẩn. Những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, quan điểm sống cũng như cảm hứng cho công việc và cuộc sống của mình" - nữ sinh chia sẻ.

Nữ sinh dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực thời trang và mong muốn có thể thực hiện những dự án cá nhân trong mảng này.

Bên cạnh đó, Hoàng Yến cũng yêu thích một câu nói của diễn viên Keanu Reeves: "Những gian nan trong đời sẽ biến bạn trở thành con người của ngày hôm nay. Hãy trân trọng, vì nhờ chúng bạn mới mạnh mẽ hơn". Cô cho rằng cách mỗi người vượt qua, trưởng thành, phát triển sau thử thách, khó khăn trong cuộc sống sẽ định nghĩa bản thân họ. Nữ sinh luôn cố gắng nhìn vào cơ hội trong mỗi khó khăn, từ đó mạnh mẽ vươn lên và giành thành quả.

Về dự định trong thời gian tới, Hoàng Yến cho biết nếu tình hình dịch ổn định hơn, cô có thể hoàn thành khóa học trao đổi sinh viên sang Đài Loan theo diện học bổng trước khi ra trường. Sau đó, nữ sinh muốn học tiếp lên cao học, song song với việc đi làm và bắt đầu các dự án cá nhân về mảng thời trang.

