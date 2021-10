Liên tục hoãn kỳ thi, sinh viên năm cuối chờ đợi "mỏi mòn" để tốt nghiệp

Dân trí Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến nhiều sinh viên chưa thể hoàn thành thực tập, thực hành, các kỳ thi chứng chỉ liên tục trì hoãn làm chậm tiến độ tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp nhưng chưa thể lấy bằng.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng chuyển biến tích cực, một số trường CĐ, ĐH đã ra thông báo mới cho sinh viên được quay trở lại trường tiếp tục công tác học tập.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đào tạo, chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối, tạo điều kiện tối đa để các em ra trường sớm nhất có thể. Theo đó, nhiều trường đã lên kế hoạch mở cửa đón sinh viên năm cuối trở lại trường để hoàn thành các học phần thực hành và đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Chưa ra trường vì Covid-19

Kể từ khi dịch bùng phát tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục đại học phải tạm thời đóng cửa khiến nhiều sinh viên năm cuối không thể đến trường để thi hết môn và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp.

Là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trần Mạnh Hưng vẫn còn hai môn chưa thi xong và khóa luận tốt nghiệp vẫn còn đang dang dở. Điều này đồng nghĩa với việc Hưng chưa tích lũy đủ tín chỉ để được xét tốt nghiệp.

"Hiện, nhà trường đã có thông báo mở cửa đón sinh viên vào học tập tại thư viện. Mình đã vừa hoàn thành mũi tiêm thứ 2 vào ngày 22/10. Sau khi tiêm xong, dự định là mình sẽ trở lại trường sớm nhất để có thể hoàn thiện nốt công việc học tập, nhằm bảo đảm đủ điều kiện để tốt nghiệp", sinh viên Mạnh Hưng chia sẻ.

Cũng đầy lo lắng, Bùi Việt Đức (sinh viên năm thứ tư, ngành Cơ Điện tử, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) chia sẻ: "Các môn thực hành, thí nghiệm bị dồn lại khiến cho chương trình học kéo dài và dẫn đến thời gian tốt nghiệp cũng vì thế mà thay đổi. Ngay cả các bạn mới thực hiện xong khóa luận tốt nghiệp thì việc xét tốt nghiệp cũng bị tạm ngưng".

Dù đã tích lũy đủ tín chỉ và hoàn thành học phần thực tập, nhưng Trần Ngọc Mai (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) vẫn chưa thể ra trường do chưa có chứng chỉ tin học theo chuẩn đầu ra. Mai cho hay, hiện bạn đang "mắc kẹt" ở quê nên chưa thể đăng ký tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tin học để bảo đảm chuẩn đầu ra theo quy định của nhà trường.

"Hơn nữa, hiện giờ kể cả trường và các trung tâm cũng đều chưa tổ chức thi, kiểm tra, sát hạch để cấp chứng chỉ, do đó mình vẫn phải đợi có đợt thi. Mình mong được tốt nghiệp đại học lắm rồi", Mai bộc bạch.

Hoàng Thị Minh Trang (trường ĐH Thành Đô) cho biết: "Dịch một lần nữa bùng phát đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều các dự định của mình. Theo như kế hoạch là mình sẽ thực tập vào khoảng thời gian từ tháng 6-8 năm nay để kịp tháng 10 là có thể tốt nghiệp. Ngành của mình là Quản trị khách sạn nên giờ dịch lắng xuống một chút mình mới có thể xin đi thực tập. Hiện mình cũng đang cố gắng thu xếp xin thực tập sớm nhất để không mất thêm thời gian nữa, nhanh chóng hoàn thành tốt nghiệp ra trường".

Ảnh hưởng đến cơ hội việc làm

Tốt nghiệp trễ cũng ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận việc làm của các sinh viên. Lê Huy Hoàng, sinh viên năm cuối một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội cho biết, đang làm hồ sơ xin việc nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trường chưa phát bằng tốt nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, theo Hoàng tìm cơ hội việc làm cũng rất khó khăn. Chính vì vậy, bạn cảm thấy đôi lúc bế tắc vì nhiều vấn đề không thuận lợi.

Tương tự, sinh viên Trần Ngọc Mai chia sẻ rằng trong khoảng thời gian giãn cách chờ có đợt để thi chứng chỉ tin học đầu ra Mai đã tìm được một công việc theo bạn là rất phù hợp với bản thân. Nhưng yêu cầu của họ đưa ra là phải đã tốt nghiệp đại học, trong khi đó thì Mai vẫn còn thiếu một điều kiện nên chưa thể tốt nghiệp được.

"Mình thực sự rất tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cơ hội đó, mình thấy đó là một công việc tiềm năng mà mình có thể theo đuổi. Họ cũng bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn phải làm theo quy định đã đề ra nên không thể nhận mình vào làm".

May mắn hơn các bạn khác là đã có việc làm, nhưng Thùy Linh (sinh viên ĐH Văn Hóa Hà Nội) cho biết, hiện giờ bạn vẫn chưa thể lấy được bằng do ảnh hưởng của dịch bệnh. "Mình đã hoàn thành kỳ thực tập cuối cùng vào tháng 6 nhưng giờ mình vẫn chưa thể nhận tấm bằng tốt nghiệp. Vừa rồi mình đã xin được vào làm tại một công ty, may mắn là họ biết và thông cảm nên không quá khắt khe về việc bằng cấp và cho mình hoàn thành và bổ sung giấy tờ sau khi trường cấp đầy đủ.

Một số bạn bè của mình hiện đang ở các tỉnh khác lại gặp khó khăn trong việc xin được đi thực tập. Hiện tại nhiều cơ quan, xí nghiệp khó có thể tiếp nhận sinh viên thực tập vào thời điểm này. Chính vì thế ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ để tốt nghiệp ra trường cũng như cơ hội việc làm của các bạn", Thùy Linh chia sẻ thêm.

Phương Thảo