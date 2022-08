Lễ Vu Lan: Bạn nữ hối hận bởi từng vì bạn trai mà cãi lại cha mẹ

Lễ Vu Lan, được tổ chức vào ngày rằm tháng bảy, là một lễ hội của Phật giáo với nội dung chính là tư tưởng đạo hiếu, là dịp bày tỏ sự biết ơn, lòng hiếu thảo tới bậc sinh thành. Điều đó khiến lễ Vu Lan trở thành một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt nói riêng và Phật giáo nói chung.

Vào ngày lễ Vu Lan, mỗi người lại tự chọn cho mình một cách riêng để bày tỏ lòng hiếu kính tới cha mẹ, có người chọn đi chùa làm lễ, có người chọn ở nhà cùng cha mẹ quây quần bên mâm cỗ rằm tháng bảy, nhưng cũng có người lựa chọn cùng cha mẹ tâm sự về những điều mình muốn nói từ lâu.

Vu Lan - Lễ báo hiếu.

Những điều muốn thay đổi

Bùi Thanh Hà (Hà Nội) chia sẻ, điều khiến bố mẹ hay buồn nhất ở bạn có lẽ là tính hay cãi: "Mình cảm thấy mẹ thường làm quá mọi chuyện lên trong khi nó không hề nghiêm trọng. Mình luôn cố gắng giải thích rằng mọi chuyện không đến mức ấy. Mẹ mình không chịu lắng nghe, còn mình lại rất nóng tính và thường đẩy sự việc đến căng thẳng và tranh cãi".

Vũ Trà My (Đông Anh, Hà Nội) kể về một lần khiến bạn hối hận, dằn vặt vì đã khiến bố mẹ phải lo buồn về mình: "Mình đã từng cãi lại bố mẹ để bảo vệ một bạn nam mặc dù người đấy không tốt với mình. Bố mẹ mình đã rất phản đối, còn mình thì cứ cố chấp, nên khiến không khí trong nhà lúc nào cũng rất căng thẳng. Thậm chí điều này còn dẫn đến những xung đột gay gắt giữa mình và bố".

Trà My chia sẻ thêm: "Sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, bình tĩnh quan sát và lắng nghe lời khuyên không chỉ của bố mẹ mà cả bạn bè, mình mới nhận ra lời can ngăn của bố mẹ là đúng. May mắn rằng mình đã dừng lại để nhận ra sai lầm kịp thời và đã xin lỗi bố mẹ. Tuy nhiên, chuyện này vẫn dằn vặt mình suốt hơn 4 tháng qua".

Những mong muốn thầm kín

Nguyễn Linh Chi (Hà Nội) mong muốn được chia sẻ bớt gánh nặng về kinh tế cho bố mẹ: "Điều mình muốn làm lúc nào chính là có thể giúp bố mẹ bớt phải lo lắng về kinh tế. Tuy bố mẹ chỉ mong mình có công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân nhưng bố mẹ vất vả nuôi mình từ bé đến lớn, mình cũng muốn làm được hơn thế. Ngoài ra, mình cũng muốn sớm trưởng thành, chín chắn hơn để có thể trở thành chỗ dựa cho bố mẹ, cùng trò chuyện, san sẻ lúc bố mẹ cần".

"Nhiều lúc, tính mình còn trẻ con, vô tâm lúc mẹ bị ốm hay bướng bỉnh, tranh cãi với các thành viên khác khiến bố mẹ khó xử. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc tranh cãi, mình hiểu rằng bố mẹ là người đi trước nên sẽ có hiểu biết và kinh nghiệm hơn. Từ đó, mình cũng dần biết cách bình tĩnh lắng nghe để học hỏi được nhiều điều, biết kìm nén cảm xúc làm sao để không gây tổn thương cho bố mẹ và cho chính mình", Linh Chi chia sẻ cách giải quyết mâu thuẫn với bố mẹ và những bài học nhận được.

Khuất Thị Thanh Hằng (Sơn Tây, Hà Nội) cũng chung mong muốn được giúp bố mẹ gánh bớt nỗi lo về kinh tế, hỗ trợ bố mẹ chăm lo cho em nhỏ, song bên cạnh đó, bạn còn mong muốn có thể thu hẹp khoảng cách giữa bạn với bố mẹ: "Vì mình đang học cùng một lúc hai trường đại học nên chỉ riêng chuyện tiền học thôi đã là gánh nặng cho bố mẹ rồi. Vậy nên điều mình muốn làm nhất bây giờ chính là kiếm được tiền và học bổng để đỡ đần được phần nào cho bố mẹ. Còn về sau, mình muốn sớm đi làm để kiếm được tiền chăm sóc bố mẹ và hỗ trợ bố mẹ nuôi nấng, chăm lo cho em trai mình".

Bên cạnh mong muốn giảm thiếu gánh nặng kinh tế, Hằng cũng mong được gần gũi hơn với bố mẹ: "Chắc giờ bố mẹ vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về mình, vậy nên điều mình thấy thiếu nhất trong mối quan hệ với bố mẹ là sự kết nối. Mình đồng ý rằng do còn ham chơi nên sẽ có lúc mình vô tâm nhưng một phần cũng vì bản thân không hợp nói chuyện với bố mẹ nên nhiều khi cả tuần trời mình không gọi điện về hỏi thăm gia đình".

Khoảng cách thế hệ luôn là vấn đề tồn tại trong các gia đình (Ảnh: minh họa).

Chia sẻ thêm về khoảng cách với bố mẹ, Hằng nói: "Nhiều lúc, mình thấy mẹ khá là… kiểm soát mình, còn bố thì có phần vô tâm, lại thêm khoảng cách thế hệ trong tư tưởng và cách nhìn nên giữa mình và bố mẹ không có sự gần gũi nhiều. Đó là lí do vì sao mình muốn tâm sự nhiều hơn để bố mẹ và mình có thể hiểu lẫn nhau hơn".