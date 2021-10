Dân trí Với gần 5 triệu lượt xem, hot Tiktoker Ánh My đã khiến GenZ có một phen tranh luận gay gắt khi cô nàng bày tỏ quan điểm "Không rửa bát khi đến nhà người yêu vì mình là khách".

Một cư dân mạng đã đặt câu hỏi cho Ánh My: "Có nên rửa chén giúp mẹ bạn trai khi ra mắt không?"

Ánh My chia sẻ rằng: "Quan điểm của My thôi, là không! Tại vì bạn đang là khách đến nhà. Thứ hai bạn đang là bạn gái của con trai cô ấy, tại sao không phải là anh rửa? Anh đang dắt bạn đến nhà, tự hào giới thiệu bạn cho mẹ của người yêu, thì anh phải chăm lo cho bạn những thứ đó chứ?

Chưa kể anh cũng ăn chung với bạn mà, đâu phải mình mình ăn đâu? Thích hợp nhất là ăn xong mọi người cùng dọn vào, rồi bạn hỏi anh là "em giúp được gì cho mẹ anh không?" - chứ đừng hỏi mẹ của người yêu nha. Nếu yêu bạn, anh sẽ không cho bạn làm gì hết.

Còn nếu không yêu thì anh bảo "Ok vậy thôi em rửa đi - Ok vậy em rửa anh tráng nha". Còn nếu anh không làm thì thôi về chia tay liền. Mới quen mà đã vậy thì quen nữa chỉ có khổ thôi vì anh không có sự tinh tế thôi. Còn nếu em rửa - anh chịu tráng thì ngại gì không chơi".

Sau khi đăng tải đoạn clip đã nhận về gần 5 triệu lượt xem, 337 nghìn lượt thích và có gần 20 nghìn lượt bình luận. Đặc biệt đã có hơn 13 nghìn lượt chia sẻ tải về trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Các cư dân mạng đều không đồng tình với quan điểm của Ánh My và cho rằng "rửa bát" là phép lịch sự.

Mặc dù đã bị dân tình phản đối, tuy nhiên Ánh My vẫn giữ nguyên quan điểm và cho rằng: "Mình không thay đổi quan điểm và sẽ không rửa chén khi ra mắt nhà bạn trai".

Lý do Ánh My đưa ra là: Đầu tiên, bạn là khách được mời đến nhà. "Mình đâu có bắt anh ta phải dắt mình về nhà đâu, phải tự hào về bạn thì anh ta mới dắt mình về nhà chứ. Mà người tự hào về bạn thì sẽ yêu thương bạn", My nói.

Thứ hai, rửa bát là phép lịch sự. "Đây là quan điểm đúng nhưng nó không phải là cách duy nhất để thể hiện tính lịch sự. Chào hỏi với nụ cười tươi cũng là phép lịch sự. Lau một cái bàn nhỏ hay chăm chú nói chuyện mà không dùng điện thoại cũng đã là phép lịch sự rồi".

Điều cuối cùng Ánh My đưa ra và cho rằng nó thật sự vô lý "rửa chén là để lấy lòng mẹ bạn trai". Cô chia sẻ: "Cả gia phả anh mà thích bạn mà anh ta không yêu bạn thì cũng như không!".

Quan điểm "không rửa bát khi đến nhà người yêu vì là khách" đang gây tranh cãi gay gắt.

Thâu tóm lại vấn đề Ánh My cho rằng: "Có nên rửa bát hay không? - Nên, nhưng nếu bạn rửa và anh ấy tráng. Bạn có cần lấy lòng mẹ chồng hay không? Không, vì con trai của cô mới là người yêu của bạn. Mình chỉ cư xử đúng mực chứ không lấy lòng ai hết. Nếu bạn nghĩ lấy lòng ai đó thì bạn chưa tự tin vào phiên bản của mình và rụt rè trước người khác".

Nhiều bạn trẻ đã xôn xao bình luận bày tỏ quan điểm không đồng tình với Ánh My, họ đều cho rằng dù trai hay gái đã đến nhà chơi thì việc rửa bát là đương nhiên.

Bạn Võ Trung Đông cho rằng: "Theo mình thì người lớn đã nấu ăn cho rồi, ăn xong mình phải rửa bát chứ, không lẽ lại đợi người lớn dọn rồi gọt hoa quả bưng nước lên mời. Từ khi nào nếu phải rửa bát thì sẽ chia tay người yêu?".

Khẳng định đó là một ý kiến sai lầm, bạn Quỳnh Như nói rằng: "Mình hoàn toàn không đồng tình với quan niệm trên và đó là một ý kiến rất sai lầm. Lần đầu tiên đến ra mắt nhà người yêu thì dọn dẹp rửa bát cũng chính là một điểm cộng trong lòng người lớn. Bố mẹ người yêu đã vất vả đi chợ nấu ăn cho thì đừng nghĩ mình là khách, như vậy sau này khi lấy nhau về chẳng còn được nhà chồng coi là "vợ hiền, dâu thảo" nữa".

Đứng trên cương vị là phái mạnh, bạn Lê Tươi cũng rất bất bình về quan điểm đó: "Bản thân mình là con trai nhưng khi ở nhà bố mẹ đã dạy nếu sang nhà bất kỳ ai cũng phải dọn dẹp và đừng ngại việc rửa bát. Đằng này đây lại là một bạn nữ đưa ra quan điểm thật khó có thể chấp nhận nàng dâu 4.0 này được".

Cho rằng nếu không rửa bát sẽ bị đánh giá giáo dục không tốt từ nhỏ, bạn Nguyễn Hải Yến chia sẻ: "Ngày bé mẹ đã dạy mượn xe thì nhớ đổ xăng. Đi đến nhà người khác ăn mà không biết rửa chén đó là bất lịch sự và sẽ bị đánh giá là không sự giáo dục từ cha mẹ của bạn".

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản vẫn ủng hộ quan điểm của nữ Tiktoker. Họ cho rằng việc rửa chén không phải là hình thức ghi điểm, đây chỉ đơn thuần là phép lịch sự. Dù vậy, ngày đầu đến nhà vẫn là khách nên làm cũng được, không làm cũng chẳng sai.

Tuyết Nhung nói rằng: "Dạ thưa, rửa bát không phải là để ghi điểm đâu. Từ bao giờ phép lịch sự tối thiểu lại trở thành cosplay ô sin vậy ạ? Bản thân tôi thấy đến nhà người ta ăn uống, kể cả nhà bạn bè, chú bác cậu cô người ta nấu cho tôi ăn thì tôi lịch sự dọn dẹp rồi rửa bát. Từ bé đến giờ bố mẹ tôi dạy tôi như thế. Bát đũa mà nhiều thì người ta cũng chẳng để mình phải rửa một mình đâu".

Bách Hương thì đặt luôn một câu hỏi đối với các bạn nam như sau: "Vậy trường hợp bạn trai đến nhà bạn gái ra mắt thì sao? Có ai bắt các ông phải rửa chén không?".

Cùng quan điểm với Bách Hương, bạn Hoàng Trang cho biết: "Ủa bộ có nói gì sai hả ta? Mấy bạn nam qua nhà người yêu chơi thì có rửa chén, phụ dọn cơm, chiên trứng hay gì không? Hay các bạn chỉ cần ngồi chơi với người nhà bạn nữ thôi".

Văn Hiền

(Video: Tiktok nhân vật)