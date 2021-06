HV Y Dược học Cổ truyền VN đoạt quán quân cuộc thi PharMarketing Race 2021

Dân trí Chung kết cuộc thi PharMarketing Race 2021 mùa đầu tiên với chủ đề It's you vs you, do Đoàn Thanh Niên trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức vừa kết thúc thành công tốt đẹp.

PharMarketing Race là chương trình quy mô đầu tiên về Marketing Dược. Ngay từ lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến từ các bạn sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội và các bạn sinh viên Y Dược đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn toàn miền Bắc. Đêm Chung kết tổ chức offline không có khán giả và livestream trên fanpage PharMarketing Race. Đáng tiếc do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Chung kết của cuộc thi đã tổ chức hình thức offline không có khán giả và livestream trên fanpage PHARMARKETING RACE. Tuy nhiên, dù thiếu đi tiếng cổ vũ reo hò của các khán giả nhưng với niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng với Marketing Dược, các đội thi đã đem đến những màn so tài hết sức sôi nổi, gay cấn. Trải 2 tháng đầy những khó khăn, thử thách, từ gần 200 thí sinh của 8 trường đại học đã chọn ra được 4 đội thi xuất sắc với 4 màu sắc riêng độc đáo góp mặt trong đêm thi Chung kết. Vòng chung kết diễn ra vô cùng gay cấn với 3 vòng thi: Vòng 1: Thi kiến thức - CHOOSE THE ONE. Bốn đội thi sẽ cùng trả lời một bộ câu hỏi 20 câu hỏi trắc nghiệm (60% kiến thức Marketing chung, 40% kiến thức Marketing Dược học). Để mang về số điểm tối đa, các đội thi ngoài trang bị cho mình những kiến thức về Marketing còn cần phải nhanh tay lẹ mắt, bấm chuông sớm nhất giành quyền trả lời. Một vòng thi lôi cuốn đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy và sự tập trung cao độ từ các thí sinh. VÒNG 2: Thi thuyết trình - PITCHING ROUND Mỗi đội thi có 15 phút để thuyết trình về IMC plan đã được cải tiến và trình chiếu video viral của đội mình. Sau khi kết thúc phần trình bày, mỗi đội có 10 phút nghe nhận xét và trả lời câu hỏi của BGK. Kế hoạch IMC plan của từng đội thi đã được Ban giáo khảo nhận xét rất chi tiết từ vòng bán kết. Đây là cơ hội để các đội thi thể hiện sự tiến bộ từ vòng bán kết. VÒNG 3: Giải quyết tình huống khủng hoảng truyền thông - BATTLE OF GLORY Hai đội có tổng số điểm cao nhất ở vòng 1 và vòng 2 sẽ bước tiếp vào vòng 3. Mỗi đội sẽ chọn cho mình một tình huống khủng hoảng truyền thông, có 2 phút 30 giây để suy nghĩ và 3 phút để trình bày. Sau đó, các đội có 6 phút để đối kháng với đội còn lại về cách giải quyết đó. Một vòng thi gay cấn bắt buộc các đội thi phải có phản xạ và kiến thức xã hội cực kì sắc bén, cũng là chướng ngại cuối cùng trước khi chạm tay vào chiếc cúp Quán quân của PharMarketing Race 2021. Với màn thể hiện cực kỳ xuất sắc ở cả 3 vòng thi, đã thành công thuyết phục được Ban Giám khảo đêm chung kết, ngôi vị quán quân của PharMarketing Race 2021 đã gọi tên STEPOUT. StepOut đã vượt qua 172 thí sinh khác để chạm đến ngôi vị Quán quân của cuộc thi PharMarketing Race 2021. Đội StepOut gồm 3 thành viên: Nguyễn Khải, Đỗ Thu Hiền, Tạ Bích Ngọc. Cả 3 đều là sinh viên của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên của cuộc thi, là một trong 2 đội thi dẫn đầu bảng D, StepOut đã thể hiện tinh thần ham học hỏi, ý chí quyết tâm giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi PharMarketing Race 2021. Bằng sự nỗ lực học hỏi và cố gắng không ngừng nghỉ, StepOut đã khiến cho Ban Giám khảo phải bất ngờ vì sự chuyển mình đầy ngoạn mục. Từ xuất phát điểm là những "tấm chiếu mới" về Marketing Dược, StepOut đã vượt qua 172 thí sinh khác để chạm đến ngôi vị quán quân của cuộc thi PharMarketing Race 2021. Khép lại mùa đầu tiên, PharMarketing Race đã đạt được những thành công nhất định và quan trọng hơn cả là khơi dậy được niềm đam mê, tài năng tiềm ẩn của các bạn sinh viên đối với lĩnh vực Marketing Dược. Ngôi vị Quán quân đã gọi tên đội thi xuất sắc nhất, đường đua khốc liệt đã chính thức khép lại, tuy nhiên hành trình chinh phục đam mê chưa bao giờ có hồi kết. PharMarketing Race hứa hẹn sẽ trở lại với diện mạo mới và thật nhiều thử thách, bất ngờ ở những mùa tiếp theo. Hải Vân