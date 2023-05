Hơn 1.100 học viên cảnh sát đội nắng "3 cùng" trên quê hương Bác Hồ

Từ 24/4, hơn 1.100 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân bắt đầu chuyến thực hành chính trị - xã hội kéo dài 3 tuần tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Trong ảnh là cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân dâng hương tại nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Các học viên được phân công "3 cùng" với chính quyền và nhân dân các xã Kim Liên, Nam Giang, Nam Xuân và Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn). Hoạt động thực hành chính trị - xã hội của các học viên sẽ gắn với hoạt động dân vận, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong ảnh là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cùng Công an huyện Nam Đàn dọn thực bì, phát đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ ở xã Nam Giang (Ảnh: Học viện CSND).

Một hoạt cảnh trong buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường Trung học cơ sở Nam Xuân, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Ảnh: Học viện CSND).

Các thông điệp đã được chuyển tải tới các em học sinh thông qua nhiều hình thức tuyên truyền gần gũi, trực quan (Ảnh: Học viện CSND).

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật giao thông đường bộ, phòng, chống đuối nước và bạo lực học đường tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Ảnh: Học viện CSND).

Nhiều câu hỏi của các học sinh liên quan đến phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đuối nước... được giải đáp cặn kẽ, cụ thể. Hoạt động thực hành chính trị - xã hội giúp học viên được trải nghiệm và hiểu biết thêm về phong tục tập quán, các công trình văn hóa, di tích lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố niềm tự hào dân tộc, tích lũy thêm tri thức và phong cách hành xử phù hợp (Ảnh: Học viện CSND).

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ công an các địa phương nơi đóng quân nhập dữ liệu dân cư trong chiến dịch cao điểm "70 ngày đêm" mà Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai. Thông qua việc thực hiện "3 cùng", học viên Học viện Cảnh sát nhân dân có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để từ đó xây dựng mối quan hệ tình cảm quân - dân (Ảnh: Học viện CSND).

Học viên Võ Đăng Khoa (Học viện Cảnh sát nhân dân) chia sẻ: "3 tuần thực hành chính trị - xã hội, "3 cùng" với nhân dân trên quê hương Bác Hồ thực sự là trải nghiệm khó quên đối với chúng tôi. Ngoài việc hiểu hơn về con người, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi được đón nhận nhiều tình cảm yêu quý của bà con nhân dân, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện, góp sức mình bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ bình yên cuộc sống...". Trong ảnh là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân làm vệ sinh tại Đền Chung Sơn - nơi thờ phụng người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Học viện CSND).

Bên cạnh các hoạt động rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường... được hơn 1.100 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân triển khai đồng loạt tại 4 xã đóng quân (Ảnh: Học viện CSND).

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè nơi "chảo lửa" miền Trung, 3 tuần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân là những trải nghiệm khó quên đối với các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Bên cạnh góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đây còn là dịp để mỗi học viên tăng cường gắn liền giữa lý luận và thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Học viện CSND).