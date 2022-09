Học sinh làm mô hình công nghệ, thí nghiệm "bàn tay lửa"

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia (Ảnh: CLB Khoa học mở).

Science Tornado là chuỗi sự kiện khoa học phi lợi nhuận được tổ chức bởi câu lạc bộ Khoa học mở (Society of Open Science) - Câu lạc bộ khoa học lớn nhất Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Science Tornado bao gồm một buổi triển lãm chính và nhiều sự kiện bên lề.

Trải qua 8 năm tổ chức thành công với nhiều chủ đề khác nhau, Science Tornado đã thu hút sự ủng hộ của hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh.

Thí nghiệm "Bàn tay lửa" tại buổi triển lãm (Ảnh: CLB Khoa học mở).

Năm nay, triển lãm Science Tornado đã quay trở lại với mùa thứ 9, có chủ đề Nguyệt. Triển lãm bao gồm 8 khu với 8 hoạt động, 8 chủ đề khoa học khác nhau về Vật lý, Hóa học, Sinh học, DIY (Do It Yourself), Hightech và Science Board Game (SB).

Đặc biệt, Science Tornado 2022 - Nguyệt còn tổ chức thêm khu Ảo ảnh. Đây là điểm mới của triển lãm năm nay, bao gồm những mô hình độc đáo đã được nghiên cứu, đo lường và thực nghiệm ở độ chuẩn xác cao, với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều, kết hợp giữa yếu tố thực và ảo. Khu Ảo ảnh được đặt ở vị trí trung tâm của Science Tornado 2022 và đã trở thành tâm điểm thu hút khách tham gia.

Thí nghiệm Ruben tube tại buổi triển lãm (Ảnh: CLB Khoa học mở).

Đến với khu Lý, Hóa, Sinh, Hightech người tham gia đã được chứng kiến những thí nghiệm khoa học thú vị, được nghe giải thích về thí nghiệm để có thêm kiến thức. Các học sinh và quý phụ huynh cũng đã có cơ hội tự tay làm những món đồ khoa học trong khu DIY, chơi trò chơi khoa học trong khu Science Board Game.

Ban tổ chức Science Tornado 2022 - Nguyệt cho biết, triển lãm năm nay với chủ đề Nguyệt tượng trưng cho hình ảnh Mặt Trăng lung linh tỏa sáng trên bầu trời, nhưng chỉ có thể được chiêm ngưỡng từ một khoảng cách rất xa. Vì vậy, hình tượng Mặt Trăng trong trí tưởng tượng của con người là muôn hình vạn trạng.

Khoa học cũng giống như Mặt Trăng, khi nhìn lên Mặt Trăng, đứng ở mỗi góc độ, vào từng thời điểm khác nhau lại nhận ra những vẻ đẹp riêng - cái đẹp ấy có nét tương đồng với những khía cạnh trong khoa học.

Học sinh được hướng dẫn làm mô hình công nghệ cao tại buổi triển lãm (Ảnh: CLB Khoa học mở).

"Đúc kết từ kinh nghiệm từ các mùa triển lãm trước, chúng em đã định hình sự kiện này rất rõ ràng để đảm bảo tạo nên một triển lãm khoa học đáp ứng đủ các yếu tố trọn vẹn - bổ ích và tạo được sức ảnh hưởng. Các thành viên trong Ban tổ chức đều là những người có đam mê mãnh liệt với các bộ môn khoa học và có tinh thần trách nhiệm.

Science Tornado đã tạo ra một sân chơi mới lạ, không chỉ giúp những học sinh yêu thích khám phá khoa học được giao lưu và học hỏi lẫn nhau, mà còn lan tỏa tinh thần ấy tới cộng đồng. Sự kiện đã khẳng định được sự uy tín trong cộng đồng các bạn trẻ", Bạn Nguyễn Đức Khải - Trưởng BTC Science Tornado 2022 chia sẻ.