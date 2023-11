Hoàng tử, công chúa Brunei: Tài sắc vẹn toàn, cuộc sống dát đầy vàng bạc

Năm 2020, công chúng bàng hoàng trước tin tức Hoàng tử Azim (SN 1982) qua đời ở tuổi 38. Trước đó, hoàng tử đã phải nằm viện điều trị bệnh một thời gian. Hoàng tử Azim yêu thích nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí. Anh cũng là nhà sản xuất phim Hollywood với tác phẩm nổi bật "You're not You (2014)" và "The Happy Prince (2018)". Hoàng tử Azim còn có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao nổi tiếng như nữ diễn viên Joan Collines, ca sĩ Mariah Carey và siêu mẫu Pamela Anderson (Ảnh: Pinterest).